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Автор Александр Шторм

Белоруссия выслала журналистов РФ перед "парадом камикадзе"

Политика

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии отозвало аккредитацию у съемочной группы Первого канала за сюжет о коронавирусе в республике. При этом было объявлено, что к журналистам, освещавшим ситуацию в республике, могут применить и более жесткие меры.

"Готовы и на более жесткие меры"

Как сообщили представители телеканала "Беларусь 1", МИД страны якобы законно лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: "готовы и на более жесткие меры". Причиной такого решения назвали тот факт, что в сюжете российского коллеги якобы было "фейков семь штук"

В пресс-службе Первого канала по этому поводу сообщили, что корреспондент, который снимал сюжет, был выслан из Белоруссии.

"Новость из Минска. Накануне стало известно, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала после того, как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике. Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными", — говорится в заявлении Первого канала .

Впрочем, ситуация развивались давно. Напомним, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев ранее обвинил российские СМИ в дестабилизации общественно-политической обстановки в Белоруссии.

По мнению Кривошеева, белорусскую лодку стабильности пытаются раскачать телеведущие Кирилл Клейменов, Ирада Зейналова и примкнувшие к ним "телеграм и прочие каналы слива".

При этом российские и зарубежные СМИ со ссылкой на ВОЗ, вирусологов обвиняют Белоруссию в попытке скрыть реальный масштаб эпидемии коронавируса и провести массовые мероприятия, несмотря на огромную угрозу заражения граждан, для поддержания имиджа президента Лукашенко.

Так, ВОЗ заявила о параде 9 мая в Минске, что скопления людей способствуют распространению коронавируса.

"Россия не планирует ответных мер на лишение аккредитации журналистов Первого канала в Белоруссии" — сообщил источник РИА "Новости".

Однако другие правительственные источники заявили — ответ Белоруссии "будет и будет асимметричным".

"Значение имеет не собственно парад, а "размер" или глобальный вес страны, которая его проводит. Сравнивать здесь бессмысленно, как если бы Белоруссия взялась тягаться, что круче: пасхальная служба в минском Архикафедральном костёле Пресвятой Девы Марии или пасхальная служба в соборе Святого Петра в Ватикане. Это вопрос веры или, на худой конец, самоуверенности, апломба", — заявил "БелоРусскому Диалогу" политолог, в прошлом глава Белтелерадиокомпании Александр Зимовский.

"Хотя, насколько можно судить по местным белорусским соцсетям, да хоть бы и по телеграм-каналам, вера крепко пошатнулась, и для белорусов значение нынешнего минского парада сильно переоценено. Картинка-то в мировые СМИ попадёт, спору нет. Впрочем, все мы знаем, какими текстами её сопроводят", — добавил он.

"Парад камикадзе" в Белоруссии "приведёт к всплеску заражения коронавирусом, сравнимому с "итальянской смертельной кривой", отследить все контакты добровольно-принудительно созываемых на мероприятие будет крайне сложно", пишут телеграм-каналы со ссылкой на вирусологов.

"Обязательным условием участия в параде, по данным из соцсетей, является отсутствие внешне заметных средств индивидуальной защиты — масок, перчаток", — добавляют они.

"Белоруссия официально объявила России (информационную) войну. Видимо, давно не смотрели фильмы "Крестный Батька", забыли товарные войны и Чьерну-над-Тисоу?" — пишут эксперты.

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