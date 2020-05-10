Игорь Коротченко: как поставить российские интересы во главу политики

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко — о том, как ставить российские национальные интересы превыше всего и какой смысл в пророссийской "пятой колонне".

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В условиях всеобщего эгоизма

— Если наше правительство списывает долги, первым делом они должны списывать их, скажем, многодетным семьям за ипотеку или ЖКХ. Помогать надо себе, российским гражданам, сюда инвестировать. Самое главное здесь — политическая воля тех лиц в правительстве, кто принимает подобные решения. Должны России — должны платить.

Ну вот по снижению цены за газ: давайте сперва снизим ее для России, а потом уже всем братским республикам. Недра России принадлежат российскому народу. Об остальных позаботимся, если они этого заслужат практической политикой. Нет — пусть платят по мировым ценам!

Если кто-то хочет бесплатный газ или цены на газ, как в России, значит они должны вступать в состав Российской Федерации, передавать часть своего суверенитета органам Российской Федерации.

В сегодняшних условиях, когда мы увидели, что нет человеческого братства как такового, все государства заняли сугубо эгоистичную позицию, надо думать о России и нашем народе как о главном приоритете. Был братский народ на Украине — где он сейчас?

Но мы должны говорить об ответственности должностных лиц, приведших к этой вражде. Чем занимались там российские послы?

— Пили водку.

— Черномырдин пил с шашки. Там ему подносили украинские хлопцы так называемые. Где была защита интересов Российской Федерации? Мы давали безумные скидки там.

— А мы поддерживали украинских олигархов вместо защиты русских общин.

— А надо было действовать, как США: создавать свою агентуру политического влияния. В нашем случае — создавать пророссийскую партию, организации. Навязывали бы свою информационную повестку дня. Грубо говоря, скупать на деньги наших уважаемых в кавычках организаций, которые занимаются добычей и экспортом природных ресурсов Российской Федерации, скупать украинские СМИ.

Не надо этого стесняться, так действуют все. Британцы, США создают мотивированных в своих интересах политиков.

И мы должны иметь свою пятую колонну в интересующих нас странах. Наших послов отправляют на покой, и они думают лишь, как бы спокойно дожить до пенсии и уехать в подмосковную усадьбу. А гляньте на американских, британских послов — это волки!

Я из наших такого знаю лишь одного — работавшего в Минске Михаила Бабича. Там сделали все, чтобы он был отозван. Нужны вот такие зубастые, которые общаются и с властью, и с оппозицией. А на постсоветском пространстве должны быть такие, которые подчиняются как МИДу, так и напрямую президенту. Бабич, по сути, и был такой спецпредставитель-посол.

А иначе нас всех будут пинком под зад провожать, улюлюкая, как это происходит в Европе. Теперь это начинается в СНГ. Нужно перестроить всех оборонщиков, исключить кумовство и поставить тех, кто способен решать. Вот при Сталине были наркомы по 30-35 лет, которым давали полномочия, и если те их не тянули — судьба была печальна.

Почистить элиты и нажать на кумовство

— А как вы сейчас оцениваете внешнюю политику России? Позицию МИДа, позицию Сергея Лаврова?

— Лавров — хороший министр, уважаю. Но надоели глубокие обеспокоенности, постоянно выражаемые нашим дипломатическим ведомством. Над нами же уже смеются! А действовать — возможно, как сталинские МИД и спецслужбы, на которых смотрели с трепетом и уважением? Нет, я не сталинист. Я не за коммунистическую идеологию, а за здравый смысл. А он диктует жесткие решения в защите российских национальных интересов.

Нужна чистка в элитах — слишком много там кумовства, ведущего к непрофессионализму. И здесь не мир такой, давайте уйдем от окарикатуривания США и Британии — они просто-напросто защищают национальные интересы. И мы должны их защищать, а остальное вторично.

— А вот насколько реально может быть исполнено то, что вы говорите, пусть вас и поддерживают?

— Почти все реально, если есть политическая воля, у нас сверхцентрализованная страна. Нужно поставить задачу и выбрать верных исполнителей. Нужен приток каких-то кадров во власть в замену сидящим и ничего не делающим либералам. Все мы знаем, насколько некоторые из них "профпригодны" согласно их же заявлениям.

Главный запрос общества — социальная справедливость, борьба с коррупцией. Мы не можем всех сделать богатыми, но дайте четкие сигналы: социальная справедливость работает!

Не мы должны деньги собирать тяжелобольным детям СМСками, а государство. Или можно, что оно сделало звонков 5-6 олигархам и попросило поделиться. Тем, кто нажился с залоговых аукционов, с приватизации. Вот вам и запрос общества.

Иначе страдает само государство, а вслед за ним живущие от зарплаты до зарплаты люди, либо предприниматели. Сейчас коррупция, а не НАТО и США, — главная угроза. Возможно, нужен для борьбы с ней особый комитет государственного контроля, специальная служба, как в Италии боролись с мафией.

— Так мафия-то осталась.

— Да, которая с этим боролась. Она подчинялась напрямую не только парламенту. В любом случае, необходимы решения. Сегодня вызовы, которые перед нами стоят, таковы, что если ответа на этот вызов власть не даст, впереди нас ждет не очень благополучная ситуация, мягко говоря.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев