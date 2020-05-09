Глава комитета ГД по охране здоровья о мерах против коронавируса

В прямом эфире программы "Точка зрения" по скайпу главный редактор "Правды. Ру" Инна Новикова и председатель комитета по охране здоровья Государственной Думы Дмитрий Морозов обсудили самую глобальную и популярную ныне тему коронавируса и связанные с ним другие медицинские вопросы. Что сейчас происходит с системой здравоохранения? Как идет её переориентация на борьбу с коронавирусом?

Глава комитета ГД: Чем болеет здравоохранение?

Какие-то клиники уже полностью перепрофилированы, а многие поликлиники закрыты и работают только дежурные терапевты. Сначала закрыли кардиологическое отделение, потом вообще все. Опять идет укрупнение? Кто-то решил, что у нас теперь — всего одна болезнь? До окончания карантинных времен отложены даже некоторые плановые онкологические операции, а они — экстренные! Сердечников и раковых больных уже приговорили?

— Дмитрий Анатольевич, в Государственной Думе уже приняли некоторые законы, вы вносите и обсуждаете другие законопроекты, непосредственно связанные с эпидемиологической коронавирусной ситуацией. Исполнительная власть вводит ограничительные меры. Большинство население признает их необходимость, важность и актуальность.

Но все равно многие меры по борьбе с коронавирусом критикуют именно за то, что они не подкреплены законами, порой даже противоречат им. Что делается в этом направлении?

— Государственной думой в кратчайшие сроки — буквально в считанные дни — были приняты два так называемых анти-коронавирусных пакета мер, которые, разумеется, отражали и поручения Президента, и потом они все вышли в Постановлении Правительства.

В первую очередь, это — законы, которые касаются поддержки экономики, бизнеса, и все то, что касается поддержки людей. Управленцы любого уровня, конечно, хорошо понимают, что сейчас всем людям очень непросто.

Поэтому в пакете отдельными страницами идут законы, которые касаются совершенствования системы здравоохранения и ее моментальной перестройки, а также вопросы по финансированию здравоохранения.

Законы и полномочия для регионов

Государство выделило серьезные финансы для всех субъектов Российской Федерации, чтобы они быстро — практически моментально — переформатировали систему, в том числе имеющиеся койки перепрофилировали и создали дополнительные реанимационные койки, закупили дыхательное и мониторинговое оборудование, получили аппараты экстракорпоральные мембранные оксигенации — ИВЛ, которых вообще у них не было.

Президент, выступая перед нацией, практически передал полномочия главам субъектов Российской Федерации для того, чтобы система была гибкая, потому что нельзя в такой ситуации принимать меры, которые будут одинаково ранжированы для всех, ведь везде ситуация разная.

Также по финансированию здравоохранения были приняты законы, которые касались, в том числе исполнения недополученных средств, с чем фактически каждая больница столкнулась, не выполняя плановые операции и плановое лечение, высокотехнологичную медицинскую помощь, специализированный ряд лечения и так далее.

Коронавирус лечи, но и другую медпомощь оказывай

Мы законодательно пошли дальше. Обращаясь к Правительству, мы уделили большое внимание сохранению баланса между коронавирусной и другой медицинской помощью. Пациентам с инфарктами, инсультами, острыми хирургическими патологиями, детскими болезнями, и всем остальным, при всей остроте коронавирусной проблемы, и мы должны обеспечить соответствующее лечение.

Это тоже надо было изменить в соответствии с нынешними условиями и подкрепить нормативными актами. Мы разрешили даже дистанционную продажу лекарственных средств.

Мы начали заниматься этими законопроектами уже несколько лет назад, но все время были какие-то несогласия на разных уровнях власти, в гражданском обществе и среде профессионалов.

Сейчас, когда возникла такая ситуация, мы моментально доработали законопроект и разрешили продавать на дом не только безрецептурные лекарства, но на период эпидемии и рецептурные. Потому что бабушкам и дедушкам, которые находятся на изоляции, по-другому доставить эти лекарственные средства невозможно.

У нас сейчас продолжается работа над законопроектом, который касается расширения медицинской помощи. Москва — уже этому пример, здесь есть первичные консультации, не говоря уже о мониторинге здоровья.

Это особенно важно сегодня, когда, без сомнения, есть относительный дефицит персонала. Поэтому проводятся дополнительные наборы и обучение персонала. Это выходит на первый план.

Идет совершенствование и изменение нормативной базы на всех уровнях: федеральном, региональном, местном. Издаются приказы и временные клинические рекомендации Минздрава. Эти подзаконные акты остро необходимы, хотя, по большому счету, они иногда могут находиться вне прокрустова ложа действующего законодательства, поэтому они и носят временный характер.

Ведь невозможно сразу же все предусмотреть в законодательстве в соответствии с постоянно и резко меняющейся обстановкой. Поэтому гигиенические и другие подобные рекомендации носят временный характер.

Президент обратил внимание, это — очень важная работа, эти рекомендации должны быть доведена до каждой больницы, а меры по поддержке экономики и граждан — до каждой компании и гражданина.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев