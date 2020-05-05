Когда власти введут социальный рейтинг и паспорта здоровья

Уже сейчас понятно, что просто так эпидемия коронавируса не закончится. После себя она оставит глобальные изменения в человеческом обществе, а возможно, и в государственном регулировании прав и свобод по всему миру.

Многие эксперты сейчас заговорили о том, что в мире, и наша страна здесь не исключение, появятся некие «паспорта здоровья», которые будут регулировать общественное поведение, как это происходит в Китае с «социальным рейтингом».

Что такое китайский социальный рейтинг

По сути, китайский рейтинг социальной благонадежности - это цифровой профиль китайца: что и где он покупает, на какие сайты заходит, как ведет себя в обществе, насколько лоялен государству, и многое другое.

Здесь нужно сказать, что еще в марте прошлого года представители России и Белоруссии посещали Китай и подробно изучали эти системы, как с юридической, так и с технической точки зрения. То есть, насколько их можно внедрить, соблюдая законодательные нормы и конституционные положения.

Сейчас, с приходом эпидемии реалии несколько изменились. Дело в том, что уже многие эксперты говорят о «новой нормальности».

Применительно к пандемии заключается эта нормальность в том, что большинство граждан, не только в РФ, но и в ряде стран мира относительно легко согласились с ограничениями, предложенными государством, в рамках борьбы с болезнью. А ограничения эти, как минимум часть из них - это прямые нарушения базовых демократических прав и свобод, заложенных в том числе и в российской Конституции.

И нет, речь не о том, что «вот смотрите какое государство плохое и тоталитарное». Речь именно об обществе, которое приняло эти правила игры относительно легко и безболезненно. Потому что такова чрезвычайная ситуация, и жить всем хочется.

И, скорее всего, когда эпидемия все же закончится, государство, мотивируясь заботой о гражданах начнет вводить идентификаторы наподобие китайских.

Как будет выглядеть паспорт здоровья для россиян?

Только там, помимо сетевой активности, геотаргетинга, правонарушений и прочих критериев, определяющих социальный рейтинг, будут введены данные о прививках, о состоянии здоровья (болен ли человек чем-то хроническим), о том, представляет ли он опасность, как потенциальный разносчик инфекции.

Кстати, в ЕС (если верить данным европейских блогеров) уже появилась доктрина «MED-2020», которая прямым текстом говорит о перспективе внедрения «социально-медицинского идентификатора», в который будут внесены: - ковид-статус;

список и количество прививок, сделанных в течение жизни (как на визу в США);

отсутствие наблюдения по психиатрическим заболеваниям;

отсутствие приводов и учёта по употреблению наркотиков;

список хронических заболеваний (для анализа страховок).

Что касается России, то, как минимум в Москве все возможности для реализации таких идентификаторов есть.

И для слежения за гражданами тоже.

Стоит напомнить, что мэрия столицы с 2012 года потратила на систему контроля «Умный горд» около пятисот миллиардов рублей.

А это - как раз камеры слежения, данные с телефонов о перемещениях, данные о характере покупок, данные от операторов такси и многое другое, что автоматически обрабатывается и составляется в определенный профиль. Добавить сюда медицинские данные особого труда, думается, не составит.

Кто первым попадет под "социальный рейтинг" и паспорта здоровья

Что касается всей остальной России, то это тоже дело только времени и техники. Хотя бы потому, что «паспорта здоровья» с ежегодным обязательным медицинским обследованием введены для очень многих категорий работающих граждан.

Особенно тех, кто называется «бюджетники». Но не только для них. Вводить эти данные ежегодного осмотра в базу данных некоего нового идентификатора - не такая уж большая проблема.

Кстати, после визита в КНР российских экспертов в марте прошлого года, одна из российских компаний начала в тесовом режиме апробацию данной системы, новости о чем появились прошлым летом. Так что, в нашей стране есть уже и практические наработки в данном направлении.

Что может учитываться в социальном рейтинге

Российские банки уже начали активно вносить предложения по формированию некоего "социального рейтинга россиян".

Речь пока идет о «внутреннем банковском рейтинге» с кредитной историей, потребительских практик (что и где человек покупает), штрафов за нарушения (КоАП, ПДД), а также упоминаний в соцсетях и СМИ.

Это еще один косвенный признак того, что введение подобной системы ожидает нас в не столь отдаленном будущем. Эпидемия коронавируса просто ускорила эти процессы.

В этом смысле те же московские QR-коды - это такая же апробация системы, как и все вышеперечисленное. И если в первые дни она создала очереди в московском метро, опасные для здоровья граждан, то сейчас, кажется, систему уже доработали.

В общем, кажется, очень скоро государства по всему миру очень сильно озаботятся здоровьем и граждан по отдельности и целых социумов вообще. И будут куда более пристально эти вопросы контролировать.

Кстати, самые смелые футурологи говорят о том, что эти новые ценности станут и фактором большой политики.

Ну, грубо говоря, если раньше США нападали на другие государства по причине отсутствия у них демократии, то теперь такие нападения могут начинаться с заботы о здоровье населения и отдельно взятой страны, и всего мира в целом.

Но пока это еще вопрос скорее футурологии, нежели политической реальности.

Что же касается России, то, учитывая общее согласие населения с предложенными мерами по самоизоляции, есть все основания полагать, что часть механизмов контроля останется и по окончании эпидемии. "Дабы избежать повторных вспышек или новой заразы",- скажут власти.

А там, с годами, дело может дойти и до «социально-медицинского рейтинга» - который чем выше, тем больше будет у гражданина возможностей. Например, перемещаться по миру, иметь право летать на самолетах и ездить на скоростных поездах, продвигаться вверх по карьерной лестнице. В общем, как сейчас в Китае.

Впрочем, есть (как всегда!) и другое мнение.

"А мы вот смотрим на российский автопром и так и хочется сказать - какой тут социальный рейтинг или чипирование? Автоматические коробки и кондиционеры в некоторые модели машин до сих пор ставить не начали. В половине деревень уличные туалеты на улицах, канализацию до сих пор не проложили. Часть конспирологов, кстати, как раз из таких уличных туалетов и строят свои теории",- пишут в "Мэйдэй. Хроники пикирования".