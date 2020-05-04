России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом

В первые дни мая в России фиксируется значительное увеличение числа заболевших коронавирусом. Что, конечно же, совершенно не способствует надеждам хотя бы выхода на "плато" по заболеваниям, о чем еще в конце апреля говорили постоянно.

Укрепление ощущения

Вот и экономист Владислав Иноземцев настроен пессимистично. У него "укрепляется ощущение того, что Россия уверенно проигрывает "войну" с коронавирусом". А проблема — в природе российской власти.

"Нынешняя система управления страной строилась и строилась на том, что можно назвать "коммерческой имитацией". Важнейшими требованиями к любой санкционированной сверху (уровень "верха" в данном случае не так уж важен) акции были наличие у неё, с одной стороны, показушных черт "решительности" и "радикальности", и, с другой стороны, явного коммерчески-карьеристского элемента", — рассуждает Владислав Иноземцев на свой странице в "Фейсбуке".

По его мнению, "в России власти думают, что они могут действовать по-китайски, а народ будет вести себя по-европейски". Владислав Иноземцев подчеркивает, что "под разговоры о скором выходе на плато вводятся ограничительные меры, которых нет ни в Европе, ни в США".

"Только в Москве уже выписали штрафов на 160 миллионов рублей, наплодили бессмысленных и унизительных инструкций — но и близко не получили миланского или мадридского уровня самоизоляции, достигнутых без штрафов и засилья полиции", — считает экономист.

"Полная импотенция, проявленная на фоне широкого коллективного отмечания майских праздников, аукнется в середине месяца, уничтожая надежды на выход из самоизоляции и начало "перезапуска" экономики", — предрекает Владислав Иноземцев.

Прогнозы не меняют из года в год

Поскольку экономист является постоянным участником Форума Свободной России и вообще уже не первый год оппонирует нынешней российской власти, то иной оценки действий этой самой власти в нынешних условиях ожидать и не приходится.

Любопытно, что ранее его коллега по форуму Гарри Каспаров неоднократно высказывал сомнения в данных о заболевших в России. По его мнению, статистика была заниженной. Интересно, он тоже ныне полагает, что Россия проигрывает войну коронавирусу?

Что касается "нормальных стран", об отличиях которых рассуждает Владислав Иноземцев, то и там далеко не все благополучно. И там власть критиковали и критикуют за недостаток, несвоевременность или, напротив, избыточность ограничительных мер.

Конечно, российские власти тоже есть за что критиковать. Но критика ради критики — это прямо-таки болезнь российской либеральной оппозиции. Ибо с одной стороны "унизительные инструкции", с другой — "полная импотенция, проявленная на фоне широкого коллективного отмечания майских праздников". А как надо-то? Как сделать, что было как в "нормальной стране"?

Вот в Южной Корее довольно быстро "задавили" вспышку болезни, а в соседней Японии — никак. Надо полагать, что это две "нормальные" страны. Но почему в одной получается, а в другой нет?

Завершает свои размышления Владислав Иноземцев "оригинально": "Катастрофа неотвратимо приближается".

Проблема только в одном — неотвратимость "катастрофы" единомышленники экономиста предрекают как минимум последние 15 лет. И это уже какая-то идея фикс.