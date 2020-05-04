Майские праздники в России в связи с пандемией коронавируса пройдут без значимых государственных мероприятий. Тем не менее, страна не останется без праздников и важных памятных акций.
Правда, в онлайне.
9 мая российский президент Владимир Путин так или иначе споет со всей страной "День Победы" и присоединится к акции "Бессмертный полк", которая в этом году пройдет в онлайн-режиме, сообщается в социальных сетях.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", это не будет массовым мероприятием.
"Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может", - добавил Песков.
По словам Пескова, "Путину придется еще какое-то время работать в условиях ограничений. Но охрана здоровья президента находится в эти дни на максимально высоком уровне".
Остальные же россияне намерены отметить День Победы по-разному - согласно данным опроса, проведенного в соцсетях.
Кстати, по мнению авторов проекта "Малюта Скуратов", мероприятия 9 мая должны были стать президентским триумфом, поэтому минский парад при отменённом московском - "это как минимум шпилька, как максимум диверсия".
"Степень вины Лукашенко определит лично Путин, а его решение доведёт до всеобщего сведения российская пропаганда. Если хозяин Кремля окажется уязвлён сверх меры, минский парад скоро сравнят с киевской постчернобыльской первомайской демонстрацией",- считают эксперты.
Напомним, что военные разместят в 16 точках Москвы специальные установки и пушки для праздничного салюта в День Победы 9 мая. Аналогичные приготовления пройдут в других городах.
Также утром 9 мая пройдут только авиапарады самолетов и вертолетов - так в 12 городах боевая авиация проведет линейный пролет над центральными площадями, а в Санкт-Петербурге состоится проход кораблей по Неве.
При этом россиян просят не "выбегать толпами смотреть на самолеты и салют", а сделать это из окон и с балконов своих квартир.
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