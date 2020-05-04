Самоизолированные россияне поделились планами на 9 мая

Майские праздники в России в связи с пандемией коронавируса пройдут без значимых государственных мероприятий. Тем не менее, страна не останется без праздников и важных памятных акций.

Правда, в онлайне.

9 мая российский президент Владимир Путин так или иначе споет со всей страной "День Победы" и присоединится к акции "Бессмертный полк", которая в этом году пройдет в онлайн-режиме, сообщается в социальных сетях.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", это не будет массовым мероприятием.

"Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может", - добавил Песков.

По словам Пескова, "Путину придется еще какое-то время работать в условиях ограничений. Но охрана здоровья президента находится в эти дни на максимально высоком уровне".

Остальные же россияне намерены отметить День Победы по-разному - согласно данным опроса, проведенного в соцсетях.

9 мая примерно треть (33% респондентов) проведут день в самоизоляции, "с рюмкой и песней из окна".

Еще 12% окажутся в этот день на работе и будую усердно трудиться.

На даче с семьей отметят праздник 18% респондентов.

1% россиян планируют, что «поедут в гости или позовут гостей к себе» (несмотря на карантин).

Некоторые (5%) пояснили, что не празднуют День Победы (или его в их странах не отмечают 9 мая)

Еще 3% заговорили о шашлыках и алко-тусовках с роднёй-друзьями-соседями.

О том, что они будут "сычевать в интернете, соцсетях и мессенджерах", заявили 12%

8% собрались «просто выпивать, подробности по ситуации».

Еше 4% намерены гулять, пойти в лес, на реку-море, и т. п.

11% еще ничего окончательно не решили.

Кстати, по мнению авторов проекта "Малюта Скуратов", мероприятия 9 мая должны были стать президентским триумфом, поэтому минский парад при отменённом московском - "это как минимум шпилька, как максимум диверсия".

"Степень вины Лукашенко определит лично Путин, а его решение доведёт до всеобщего сведения российская пропаганда. Если хозяин Кремля окажется уязвлён сверх меры, минский парад скоро сравнят с киевской постчернобыльской первомайской демонстрацией",- считают эксперты.

Напомним, что военные разместят в 16 точках Москвы специальные установки и пушки для праздничного салюта в День Победы 9 мая. Аналогичные приготовления пройдут в других городах.

Также утром 9 мая пройдут только авиапарады самолетов и вертолетов - так в 12 городах боевая авиация проведет линейный пролет над центральными площадями, а в Санкт-Петербурге состоится проход кораблей по Неве.

При этом россиян просят не "выбегать толпами смотреть на самолеты и салют", а сделать это из окон и с балконов своих квартир.