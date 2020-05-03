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Мигранты: "Придется воровать"
Автор Александр Шторм

Опубликованы итого опросов россиян о коронакризисе

Политика

Вопросы организации жизни российского общества после эпидемии продолжают беспокоить граждан страны. В какую сторону будет изменяться ситуация,не знает пока никто, но вариантов действий всегда оказывается немного.

Так что об общественном консенсусе в этом вопросе можно даже не мечтать. В телеграм-канале «О чём говорят Бурлаковы» авторы спросили подписчиков о предложениях по поводу смягчения/ужесточения карантинных мер.

При этом отмечался тот факт, что вирус не отступает, и до «выхода на плато» ещё не близко. 

Ответы оказались более чем показательными.

Больше всего (40%) респондентов дали невнятный ответ о том, что «нужно «так сделать», чтобы люди не заражались и экономика не страдала». При этом 26% считают, что «нерабочие» дни нужно продлить до конца мая. Иначе рост заражения станет катастрофическим.

9% опрошенных высказали мнение, что «нерабочие» дни продлевать нельзя. Иначе бизнес окончательно умрет. И 5% честно признались в том, что не знают, что делать и пусть об этом думают другиею

Хотя о перспективах, несмотря на вирус, думают многие.

В опросе телеграм-канала "ГлавМедиа" о том, куда кто планирует отправиться отдыхать  после снятия ограничений по ковиду, лидерские позиции среди позитива занял ответ «в Европу, если откроется» - его дали 19% респондентов. А в  Сочи и на курорты Кубани собираются 5% читателей. Не отстает и Крым, куда мечтают поехать 6% участников опроса.

Хотя 27% и правда сидят без денег и никуда не собираются именно поэтому. Но сидение дома уже настолько надоело россиянам, что многие (8%) готовы ехать куда угодно. Дача устраивает 10% россиян, а в в «города РФ (Питер, Калининград, Казань, и тп) согласны проехаться 4%.

Ознакомиться с красотами природы не против 3% респондентов, отдавших голоса за «Байкал, Камчатку, в Карелию». 7% поедут а провинцию (деревня, родня, на Родину).

Вариант «ещё не решил(а)» оказался подходящим для 11% участников опроса. Действительно, в такой ситуации размах мнений может быть очень большим, но главное - нет консенсуса в вопросе, как можно остановить массовые нарушения россиянами самоизоляции (гуляние, работа, шашлыки на майские), фиксируемые по всей стране? 

В том же телеграм-канале высказывались мнения, что проблему можно решить по-разному.:

  • 25% cчитают, что вопрос закроется военными патрулями,
  • 24% готовы решать ее огромными массовыми штрафами,
  • 3 % предполагают, что чего-то можно добиться уговорами по ТВ и СМИ,
  • 25% не возражают против выплаты денег за «сидение дома»,
  • 7% говорят об остановке работы всего транспорта,
  • 7% предлагают блокировать двери как в Китае
  • 9% заявляют «пусть гуляют, работают и дохнут»,
  • 18% уверены, что «это не остановить никак»,
  • 7% не против нарушителей режима «арестовывать и сажать»,
  • а 8% думают о том, что ситуация бы стала лучше, если бы власти лишали их всех госвыплат на год.

Так что с перспективой у россиян пока все смутно. Но общее недовольство ситуацией очевидно.

 

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