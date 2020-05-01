"Это ерунда": как Мишустина "отправили в отставку"

В четверг вечером председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что у него диагностирован коронавирус. Новость, конечно, из ряда вон выходящая — заболел второй человек в государстве. Но болезнью премьер-министра дело не ограничилось.

После того, как Мишустин сообщил о заболевании президенту России Владимиру Путину, глава государства подписал указ о назначении исполняющим обязанности председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Мишустину предрекают отставку

В скорости, с какой был подписан указ, некоторые наблюдатели увидели символ грядущих перемен. Быстрее всех сориентировалось издание "Медуза", которое со ссылкой на источники в правительстве и администрации президента сообщило, что Михаил Мишустин может покинуть пост председателя правительства.

Якобы один из собеседников издания сообщил, что отставка связана в том числе с изменившейся ситуацией в стране. Мол, первоначальной задачей премьера был контроль над расходованием средств на национальные проекты, а сейчас целью главы правительства является запуск экономики после пандемии.

Политолог Илья Гращенков в своем телеграм-канале рассуждает, что Андрей Белоусов изначально играл в правительстве Михаила Мишустина более важную роль, чем сам премьер-министр.

По его мнению, речь идет об окончательном огосударствлении экономики страны в условиях сложной внешнеполитической ситуации. И недаром "ответственным за экономику первым вице-премьером в "кабинете Мишустина" был назначен "государственник" Белоусов", — подчеркивает Гращенков.

"Как известно, не так давно, Белоусов, будучи еще президентским помощником, выдвигал идею "изъятия" у "олигархов" части их финансовых накоплений, для инвестирования их в экономику, и прежде всего, в развитие промышленности", — напоминает политолог.

Но вообще стратегически мало что изменится, поскольку "курс был взят еще в январе", считает Илья Гращенков.

Не более чем домысел

Ну а если "мало что изменится", то какой смысл в том, чтобы прогнозировать отставку Мишустина? На основании чего можно сделать вывод, что он не справится с запуском экономики после пандемии — если уж говорить об этом.

Куда более важным в данных условиях представляется тот факт, что 5 мая правительство должно представить президенту рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.

И здесь стоит обратить внимание на слова Владимира Путина, который, пожелав Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления, подчеркнул, что без мнения премьер-министра "окончательные решения не будут приниматься".

Ну а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информацию о возможной отставке Мишустина РИА "Новости" прокомментировал лаконично: "Это ерунда".

В общем, можно констатировать, что разговоры о том, что Мишутин может покинуть пост председателя правительства, не более чем домыслы. Непонятно, какие для этого основания.

Ну а пофантазировать на эту тему, конечно, никому не запрещено. Только это отнюдь не свидетельство обладания некими "инсайдами" из Кремля или правительства.