"Шестая" колонна России гораздо влиятельней и опасней "пятой"

Что такое шестая колонна? Почему она гораздо опасней пятой? Как для самооправдания самообманываются элитные враги России? В каком случае Владимир Путин передаст власть, и при каких обстоятельствах останется? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru Вадиму Горшенину рассказал член Общественной палаты РФ, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Читайте начало интервью:

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Русский народ - самый бесправный народ России

— Сергей, кто относится к той достаточно большой и очень влиятельной части элиты, которая ненавидит русский народ?

— Это, конечно, не структурное функциональное разделение элиты. Внутри нее есть идейное размежевание. Есть люди, которые связывают себя с русским народом, с его ценностями и историческими традициями, государственностью и так далее, и таких людей тоже довольно много в элите.

Элитные грабители России — ненавистники народа

Но есть такие, которые, рассматривают весь русский народ, как-то, кого они должны ограбить. Они должны взять ресурсы у русского народа, вывезти их за пределы России и там жить со своей семьей. Вот такие люди есть и в экономической элите, и в политической, и в информационной и так далее. Русский народ не любят, те, кто его грабит.

— Мне кажется, наоборот, они должны любить. Если ты можешь грабить этот народ, надо его любить и лелеять.

— Не-не-не-не-не, им же нужно моральное обоснование, почему они грабят этот народ и не развивают свою страну, а выводят все эти ресурсы вовне. И они придумали себе обоснование, что на самом деле это — плохой народ, что его нужно плеткой, что ему нужна какая-то жесткость. Это — обычное самооправдание.

Для того, чтобы ограбить человека, нужно самому себе доказать, что он — плохой, и тогда получается, что твои действия становятся уже менее аморальные и даже правильные. Вот это — их общая логика. Чем больше человек сделал зла России и русскому народу, тем больше он не любит страну и народ.

Обнуление для продолжения

— Перейдем к пятой части поправок в Конституцию.

— Да, пятый блок возник вообще в самый последний момент и включает всего одну знаменитую поправку Терешковой. Я думаю, что Путин почувствовал, что в элите начались какие-то игры-танцы, подготовка к тому, что он уйдет. Поэтому начали уже какие-то новые структурные элементы формироваться внутри элиты, плюс начались серьезные мировые события. Как волны шторма пошли — упали нефтяные цены, ударил кризис, распространяется коронавирус…

И при этом очевидно наблюдается какая-то неадекватность действий западных правительств. Это тоже наводит на нас страх, что они в отношении нас могут действовать так же неадекватно, как делают в отношении коронавируса.

При таких угрозах, я думаю, он решил, что вправе ввести дополнительный пятый блок, чтобы не было разброда и шатаний до 24-го года, чтобы все знали, что, если он захочет, то может и остаться.

Логика, думаю, примерно следующая: если ситуация будет нормальная, Путин с удовольствием уйдет и передаст власть новому поколению политиков, которые будут заниматься модернизацией, цифровизацией и всеми остальными красивыми вещами. А если надо будет заниматься защитой страны от атаки врага, тогда Путин останется.

— Вы лично как относитесь к обнулению сроков?

— Я считаю, что Путин правильно сделал. Разговор о транзите власти уже давно ведут предатели, те, кто хочет сам свалить, а Путина слить, то есть — обменять Путина на хорошие отношения с Западом.

Но Запад потребует не просто слить Путина, а лишения суверенитета страны, ее расчленения, в том числе территориального. Поэтому я сейчас, честно говоря, сделал бы списки тех, кто говорил о транзите все эти годы.

Шестая колонна — хуже пятой

Их обязательно нужно проверить на принадлежность к шестой колонне. Пятая колонна — это прямые предатели типа Навального, которые открыто говорят: давайте сольем страну Западу и так далее.

А шестая колонна — это те, которые находятся при власти, но так же хотели бы слить страну Западу, но прямо высказываться об этом не могут.

Зачастую даже у них в собственном сознании эти вещи не прямо так обозначаются. Они даже себе не признаются в намерении упразднить суверенитет России и передать ее Западу для разграбления.

Их логика самооправдания: давайте все-таки помиримся с Западом, а Запад нам поверит, хорошо к нам отнесется и не потребует от нас сдать суверенитет.

Шестая колонна — намного более влиятельная, чем пятая колонна - на порядок влиятельнее, и она — скрытая. Шестая колонная представляет намного большую угрозу для страны.

— Но вроде бы уже всем совершенно ясно, что не пойдет Запад нам навстречу. Так всегда было и будет.

— Конечно, это так. Просто им нужно себя обмануть, чтобы в своих глазах не выглядеть предателями.

В конце 80-х годов практически у всех нас появились надежды на обновление, мы думали, что мир изменился и все стали друзья, преобразования позитивные. В нулевые годы надеяться, что у нас будут позитивные отношения с Западом, было нормально.

Даже когда инспирированный американцами Саакашвили начал войну в 2008 году, но получил жесткий военный отпор, это было воспринято на Западе без энтузиазма, но с пониманием. Был достигнут компромисс России с Западом.

А вот в 2014 году действия киевской хунты намного были более агрессивны, жестоки, бесчеловечны и антидемократичны. Тем не менее Запад полностью поддержал киевскую хунту.

Там не было никакого правительства, и сейчас-то, по большому счету, нет законной власти. Но в 14-м году это была стопроцентно террористическая хунта. Хунта, которая обрушила террор на всех несогласных.

Кроме убитых на Донбассе, по оценкам людей, которым я доверяю, около десяти тысяч противников хунты было уничтожено в рамках террора в 14-м году. И все расследования запрещены. После этого надеяться на позитивное отношение к нам Запада — просто предательство.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев