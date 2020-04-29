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Америка поставила себя против всех
Автор Александр Шторм

Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны

Политика

В России вместо раздачи денег каждому "как в США" могут ввести продуктовые карточки. По крайней мере такое предложение озвучил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Эксперты не устают обсуждать вопрос, как помочь народу в разгар коронакризиса. Уже очевидно, что в 2020-м году люди вспомнили, что такое советский дефицит, поэтому тема с каждым днем становится все актуальнее.

По словам Кудрина, правительству нужно бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты для наиболее бедных граждан, у которых нет ни денег, ни зарплаты.

При этом производители и поставщики продовольствия обратились к властям с открытым письмом, чтобы те на время коронакризиса ввели продуктовые карточки. Прогнозируется, что 10 млн россиян должны получать по 10 тысяч рублей каждый месяц в течении 2020 года.

Отметим, что карточки имели место в СССР немного по другому поводу - товаров не хватало, и распределение по талонам гарантировало, что всем достанется поровну.  Сегодняшние эксперты говорят о том, что нужно поддержать людей, чьи доходы упали. Еда-то в магазинах есть, только купить ее не на что

По сути, никакого ноу-хау тут нет. В США такая практика вполне распространена, и миллионы людей получают деньги на покупку еды. Как и в наших странах, так и в США полным полно соревнующихся розничных продуктовых магазинов. Из штата к штату - разные сети.

В телеграм-канале Заметки об Америке автор пишет, что в Нью-Йорке популярны из обычного разряда - Food Town, Kew Food, CTown, Trader Joe. Из дорогого разряда - Whole Foods. Есть ещё полуоптовый магазин Costco с годовым членством за $80-120.

Многие из них предоставляют карточки постоянных посетителей. Карточки выдаются бесплатно. И дают скидку на далеко не все товары. Зачастую скидки выглядят в виде акций «1 товар за $3.29, а 2 товара за $5». В то время как реальная цена за такой товар - в пределах $2.50-2.99. А если съездить в более бедные районы города, например, Chinatown Manhattan - там будет ещё дешевле.

И даже если магазин проиграет копейки по данным, якобы скидочным, позициям, то обязательно "доберет" по всем другим продуктам.

По сути, в России ничего с нуля придумывать тоже не надо, так как программу  адресной продовольственной помощи малоимущим 5-6 лет назад ее активно продвигал Минпромторг.

Тогда глава ведомства Денис Мантуров предлагал раздавать наиболее бедным слоям населения побольше денег, чтобы они закупали на них продукты российского производства. Все в плюсе, никаких серых схем.

Предполагалось, что на специальные карточки предлагалось переводить некие баллы, потратить которые можно было бы только в присоединившихся к программе магазинам. Люди могли получать на эти карточки тысячу-полторы на продукты. Напомним, в 2018-м затраты бюджета оценивались в 335 млрд рублей, а рассчитывать на помощь могли бы чуть больше 19 млн человек.

Такие программы пытались обкатывать в регионах. В свое время  в Кирове многодетным семьям в рамках программ «Покупая вятское» на карты перечисляли по тысяче рублей в месяц.

Были разъяснены четки критерии пользования программой - деньги тратились в нужных магазинах на нужные товары. А в Саратове в 2015 году  местный депутат и хозяин  рынка выдал свои карточки многодетным и семьям с детьми-инвалидами. По сути они представляли собой персонализированные скидки - по ним можно было купить овощи, фрукты, молочку на 10-20% дешевле.

При этом идею раздать деньги россиянам власти отметают с порога, так как якобы не обладают такой персонифицированной информацией и не имеют каналов доведения денег до каждого гражданина.

Как пояснил бывший заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко, тем, кто и так получает субсидии от государства, деньги дать легче. Так что вариант с карточками реалистичнее и проще в практическом применении.

Темы бедность эпидемия коронавирус раздача денег талоны на питание продуктовые карточки
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