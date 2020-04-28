В чьих интересах действуют власти: меры поддержки не рассчитаны на простой народ

Теория качелей может сыграть злую шутку не только с журналистами, которые яростно сейчас используют страшилки для населения в связи с пандемией, но и с властями, которые придерживаются роли пастуха, держа народ за стадо.

Постоянный страх и тревога, навязываемые официозом, не могут длиться вечно, как их не подкармливай. Позже они сменяются апатией, а еще позднее — недовольством и даже ненавистью.

К чему привели рассказы о мудрости КПСС

Далеко за примерами ходить не надо.

Идеологическая перекормка советского народа рассказами о мудрости КПСС привела к отмене шестой статьи Конституции СССР и дальше — к обвалу всей страны, в здании которой несущими конструкциями были как раз партийные структуры.

Нынешняя коронавирусная медийная кампания очень напоминает пропаганду чубайсовской приватизации: из всех официозных теле- и радиощелей рассказывалось, как хорошо получить "Волгу" за ваучер. Сначала поверили. Потом начало приходить понимание, а дальше — резкое отрицание. Поэтому глава "Роснано" сейчас — основной отрицательный герой общественно-политического ландшафта. По итогу всем стало понятно, в интересах кого, как и зачем осуществлялась эта приватизация. Негатив по отношению к власти смог сбить только Владимир Путин.

Кому выпали роли отверженных

Сегодня, похоже, его образ начинает потихоньку смещаться к образу предшественника в связи с тем, что меры поддержки в основном ориентируются исключительно на госструктуры и тех, в чьих интересах была проведена та приватизация. Глубинный народ и средний класс, представители малого бизнеса в подавляющем большинстве оказались в роли отверженных. И осознание этого к ним придет уже скоро с наложением, кстати, послевкусия от пенсионной реформы, поднятием ставок НДС и т. д.

До крайней точки накала медийная кампания дошла в середине апреля, а уже сейчас те же самые Соловьев, Скабеева и иже с ними воспринимаются фриками (пока не всеми, но это ж как и с приватизацией было).

Когда качели достигнут нижней точки и пойдут вверх в другую сторону, предсказать нетрудно.

И да, конечно, когда писал этот текст, то невольно сравнивал опыт поддержки населения, малого, среднего и микробизнеса в России и других странах мира.