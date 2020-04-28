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Америка поставила себя против всех
Автор Антон Куликов

Метод Гозмана: найден источник денег для всех

Политика

Тема раздачи государством денег прочно овладела умами российских политиков и общественных деятелей. К обсуждению — и предложению вариантов — присоединился политик Леонид Гозман.

В биографии Леонида Яковлевича помимо общественно-политической деятельности значится еще и работа под началом Анатолия Чубайса в "РАО ЕЭС России" и "Роснано". Поэтому позволим себе усомниться в реплике политика насчет того, что он не специалист и не знает, "как распечатывается стабфонд и сколько на это нужно времени".

Может и не специалист, с учетом того, что стабилизационного фонда с 2008 года не существует, сейчас есть только Фонд национального благосостояния. Но суть-то инициативы не в названиях фондов. Предложен способ, где точно можно найти средства на выплату "вертолетных денег".

Что предлагает Леонид Гозман

Хотя может быть и не совсем правильно приписывать идею Гозману. Коль скоро текст назван на сайте "Эха Москвы" назван "Похвальное слово Шарикову — где взять деньги?"

Процитируем Леонида Гозмана:

"Всем чиновникам вплоть до окончания пандемии и снятия всех ограничений для граждан должна быть установлена зарплата в два МРОТ (или, допустим, в те семнадцать тысяч, которые президент определил границей для среднего класса), причем, безо всяких премиальных, доплат за ненормированный рабочий день и прочих хитростей. Освободившиеся деньги — напрямую, нуждающимся. Конечно, деньги маленькие, лишь на первое время, но даже средств от сокращения зарплаты депутатов Государственной Думы хватит на выплату ежемесячного пособия, минимум, десяти тысячам их, якобы, избирателей".

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года составляет 12130 рублей. Следовательно, по мнению Леонида Гозмана, зарплата чиновников должна составить чуть более 24 тысяч рублей.

Классика популизма

При этом политик почему-то относит к чиновникам депутатов Госдумы. Нет, конечно, здесь можно поспорить насчет правомерности такого знака равенства. Но лучше все же следовать формальностям.

Сам Леонид Яковлевич оговаривается, что он против уравниловки, но власть должна проявить солидарность в нынешних условиях.

Нет сомнения, что возражать против идеи Гозмана едва ли найдется много желающих. И чиновников в России действительно много. Проблема только в том, что у подавляющего большинства из них зарплаты отнюдь не как у депутатов Госдумы. А вернее сказать, не как у министров, раз речь о чиновниках.

Всерьез, конечно, инициативу Леонида Гозмана воспринимать едва ли можно. Он и сам не верит в то, что предлагает. Но как вариант отметиться в дискуссии — почему бы и нет? Промолчать для политика было бы непростительным упущением.

Следующим шагом, как водится, должна стать петиция на одном известном сайте, где таковые размещают. Усилий минимум, отдачи ноль — но зато никто не посмеет сказать, что в час испытаний для всей страны Леонид Гозман стоял в стороне.

Темы выплаты леонид гозман фонд национального благосостояния
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