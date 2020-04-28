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Америка поставила себя против всех
Автор Александр Шторм

Самоизоляция: россияне хотят шашлыков, власти готовят налоги

Политика

Россияне устали ждать конца самоизоляции, мечтая о прогулках, встречах с родней и работе. Эксперты же обсуждают — с помощью цифровых пропусков власти начали "крестовый поход" на теневую экономику.

В частности, за езду без пропуска уже приходят штрафы, нельзя указать место работы "вчерную", а хозяевам сдаваемого жилья якобы приходят напоминания от налоговой.

Москва ужесточила требования к перемещению в городе. Штрафы за поездки на авто без цифрового пропуска уже приходят водителям в столице — они выкладывают скриншоты с ними в чаты и соцсети.

После внедрения этой системы в других регионах, штрафы получат все любители нарушения требований режима повышенной готовности. И это не драконовское требование, так как отношение россиян к ситуации далеко от понимания.

В этом плане показателен опрос телеграм-канала "Выборный" о том, как сограждане планируют проводить майские праздники.

  • Только 63% намерены сохранять режим самоизоляции.
  • 7% респондентов говорят о потенциальных пьянках, шашлыках и гулянках в грядущие выходные.
  • Еще 2% опрошенных планируют улететь или уехать в другой регион.
  • С гостями или в гостях проведут этот день 3% участников опроса.
  • На работу выйдут 8%, а за прогулки на расстоянии в защитных масках высказались 3%
  • 5% окажутся за городом в лесу,
  • 2% ничего не смогут предпринять, так как в их субъекте — жесткий карантин.
  • Не смогли ответить на этот вопрос 7% опрошенных.

Потому власти столицы и думают о том, как предотвратить рост заболеваемости. Меры для этого предпринимаются самые разнообразные, из последних версий — санкции за проезд без пропуска. Водителям в Москве начали приходить штрафы с камер ГИБДД за проезд без пропуска.

Также теперь нельзя указать место работы, если работодатель не платит за тебя налоги в ПФР, сообщили в телеграм-канале "Сми_ли". На скрине смс-сообщения отмечается, что транспортные карты и номер автомобиля будут блокироваться на 5 часов, так как их владелец (в данном конкретном случае) указал некорректный ИНН — работодатель не делает отчислений за такого "работника".

Помимо всего прочего, проверяется и оформление на работу в указанную в качестве места работы организацию сотрудника с такими Ф. И.О. Это гарантированная проблема всех тех, кто работает по серым схемам и не является сотрудником в штате.

В телеграм-канале "Мэйдей. Хроника пикирования" отмечается, что "в Москве теперь для пропуска не укажешь ИНН, если ты не работаешь в штате (читай — за тебя не платит налоги компания, ты не самозанятый и не ИП).

Разворачивают. Вежливо. Пока владельцы не возьмут хотя бы на МРОТ (что всегда подозрительно для налоговой).

Не зря писали, что после карантина могут (но не факт) придти к конторам с большим "чёрным" штатом, честно указывавшим свое место нелегальной работы".

Так что проблемы с пропусками сейчас будут только усугубляться. Но на фоне исследования, гласящего, что только 36% россиян соблюдают требование властей на период пандемии о социальном дистанцировании в 1 метр, мера не кажется надуманной.

Число жителей Москвы, госпитализированных с пневмонией, выросло за последнюю неделю на 70%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова:

"Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшения динамики — у нас не проходит. Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу".

Темы налоги штрафы аренда жилья цифровые пропуска
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