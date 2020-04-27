Что россияне считают действительно важным в Конституции

Тема поправок в Конституцию ушла на второй план после того, как голосование по ним было перенесено на пока неопределенный срок. Но очевидно, что рано или поздно голосование состоится. И здесь важно отметить, что нынешняя ситуация оказывает большое влияние на то, что именно российские граждане считают важным закрепить в Конституции.

Социальная сфера вне конкуренции

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на первом месте поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания.

О важности внесения такой поправки заявили 95 процентов участников опроса. Неважным это считают только четыре процента опрошенных.

Далее следует поправка о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России.

Большинство участников опроса — 94 процента — считают, что государство обязано обеспечить детям социальную поддержку.

А 92 процента участников опроса поддержали поправку об обязательной ежегодной индексации пенсий.

То есть очевидно, что наибольшей поддержкой пользуются поправки, касающиеся социальной сферы.

Какие еще поправки жители России считают важными

Однако и другие поправки наши соотечественники считают важными.

Например, 88 процентов считают важным закрепить в Конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости российских границ.

А 83 процента отметили поправку о запрете для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами России.

Абсолютное большинство россиян — 89 процентов — подчеркнули необходимость закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа.

Чуть меньше (88 процентов) полагают важной защиту исторической правды и недопущение фальсификации истории.

Заметно меньшей поддержкой пользуется поправка, которая касается "обнуления" сроков полномочий президента. О поддержке этой идеи заявили 64 процента участников опроса. Против — 27 процентов.

Очевидно, что целесообразность закрепления в Конституции поправок, касающихся социальной сферы, у россиян никаких вопросов не вызывают. То же самое можно сказать и о поправках насчет суверенитета России.

Относительно же президентских сроков энтузиазм меньше. Однако уровень поддержки этой поправки находится на уровне, который вполне достаточен для ее принятия.