Тема поправок в Конституцию ушла на второй план после того, как голосование по ним было перенесено на пока неопределенный срок. Но очевидно, что рано или поздно голосование состоится. И здесь важно отметить, что нынешняя ситуация оказывает большое влияние на то, что именно российские граждане считают важным закрепить в Конституции.
О важности внесения такой поправки заявили 95 процентов участников опроса. Неважным это считают только четыре процента опрошенных.
Большинство участников опроса — 94 процента — считают, что государство обязано обеспечить детям социальную поддержку.
То есть очевидно, что наибольшей поддержкой пользуются поправки, касающиеся социальной сферы.
Однако и другие поправки наши соотечественники считают важными.
Очевидно, что целесообразность закрепления в Конституции поправок, касающихся социальной сферы, у россиян никаких вопросов не вызывают. То же самое можно сказать и о поправках насчет суверенитета России.
Относительно же президентских сроков энтузиазм меньше. Однако уровень поддержки этой поправки находится на уровне, который вполне достаточен для ее принятия.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.