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Америка поставила себя против всех
Автор Александр Шторм

В каком мире нам придется жить после коронавируса

Политика

Коронавирус кардинально изменил мир, в котором живет человечество. И изменения эти только начались, по сути.

По мнению большинства экспертов, мир больше не станет прежним. Условия изменились: в настоящее время люди не выходят из дома, страны полностью закрыли свои границы, а внутри ограничено передвижение между городами.

Разумеется, в конечном итоге это закончится, но вернуться в прежние рамки люди после пандемии уже не смогут.

Как отмечает обозреватель Николай Гринько, в основной своей массе изменятся технологии, процессы, а также  привычки и ритуалы. Последнее вообще сейчас меняется стихийно в зависимости от требования момента.

Раньше мы с недоумением смотрели на туристов из Азии, разгуливающих по европейским столицам в медицинских масках. Сегодня о необходимости масок, одноразовых перчаток, санитайзеров знают все.

Также у многих останутся привычки  долго и тщательно мыть руки, не прикасаться  на улице к лицу. В технологиях появятся антивирусные покрытия, так как  на поверхности некоторых металлов вирусы очень быстро разрушаются.

Именно поэтому можно ждать появления "противовирусных" поручней в метро, ручек дверей и кнопок лифтов. Тонкие металлические нити будут вплетать в ткани, так мы получим одежду, защищающую нас от заражения.

Свое возьмет  дистанционная медицина. Речь идет о персональных системах мониторинга здоровья. В настоящее время можно самостоятельно считать пульс, измерять давление, отслеживать количество пройденных шагов и израсходованных калорий, а также собирать все эти данные в приложениях для мобильных телефонов.

Многие консервативные вещи тоже претерпят изменения. В сфере путешествий, например, после снятия карантина всех туристов обяжут деть тест и показывать справки об отсутствии коронавируса.

Совершенно иначе будут работать профилактические меры в аэропортах и вокзалах. Да и в самом транспорте тоже появятся нововведения. Уже существуют проекты установки специальных защитных экранов между креслами в поездах и самолетах.

Но самая большая сложность будет с финансовым обеспечением жизни. Еще до коронавирусного кризиса российский президент РФ Владимир Путин заявил, что доля среднего класса в нашей стране выше 70%. К среднему классу сегодня относятся люди,  доход которых более полутора МРОТ, который в России составляет 12 тыс.

В ближайшее время Владимир Путин обещал бизнесу доплаты по 12 тыс. руб. на работника. Если следовать все той же методике Всемирного банка, это должно помочь людям сохранить классовое соответствие.Но суть в том, что падение доходов влияет на возможности, но не на потребности. Поэтому перспективы у среднего класса сомнительные.

Дело в том, что сегодня значительная часть среднего класса голосует за власть по аполитичной инерции. Вместе с тем именно в этой прослойке выше интерес к политическим изменениям, снижению роли государства в экономике, общественной и частной жизни.

Если так будет продолжаться и дальше, то представители среднего класса, глядя на падение доходов, их несоответствие потребительским запросам граждан, неясность перспектив и сроков восстановления экономики, вынужденный расчет городских предпринимателей на помощь государства - могут начать роптать.

Хотя понятно, что поддержка кандидатов и партии власти может стать необходимым условием сохранения доходов и стандартов потребления. В России в свободное плавание, не хочет ни бизнес, ни власти. Другими словами, один из вариантов развития событий - прогрессирующая благодарность независимой новой буржуазии, восприятие власти как гаранта привычного стандарта жизни и, как следствие, укрепление нынешней системы.

Противоположный вариант - то, что кризис может лишь укрепить убежденность значительной части среднего класса в том, что отношения государства и общества устроены неправильно, самые современные секторы экономики несправедливо воспринимаются властью как стратегически второстепенные, а частный бизнес лишен настоящего политического представительства.

Идея заключается в том, что  выработка законов в интересах бизнеса - не вынужденное занятие, а основная работа. И это тему средний класс может поднять на щит...

Темы covid-19 туризм эпидемия санитайзеры коронавирус
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