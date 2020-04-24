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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Антон Куликов

Ходорковский предрек проблемы из-за пустых холодильников

Политика

Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский старается на отставать от событий. Он поддерживает идею, что власть во время изоляции должна помогать людям материально. В противном случае, полагает экс-олигарх, уличные выступления неизбежны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что некоторые оппозиционные организации занялись активным продвижением инициативы о раздаче властями пособий всем без исключения россиянам, так называемых "вертолетных денег". Примером служат действия властей США, Японии, Сингапура и ряда других государств.

Предсказывая будущее

Очевидно, почему тему раздачи денег так усиленно продвигают. Это просто, понятно - и решение принимать не тем, кто инициативу поддерживает. Ответственности никакой, зато выигрыш - в теории - в любом случае. Будут пособия выплачены - это по нашей инициативе. Не будут выплачены - власть не помогает людям в условиях кризиса, в отставку.

По тому же пути, собственно, идет и Михаил Ходорковский. Он в своих роликах на YouTube развивает идею ужесточения требований к властям поделиться с людьми ресурсами. И намекает на большие проблемы, в том случае, если помощи со стороны государства не будет. Что, в частности, показали недавние события во Владикавказе.

Стоит отметить, что в отличие от своих сторонников по "Открытой России", в большую эффективность онлайн-митингов экс-олигарх не верит. По его мнению, "они важны лишь как свидетельство готовности к действиям на улицах и площадях".

"И мы видим, что люди начинают это понимать, что власть поставила их в ситуацию, когда риск смерти от вируса, риск травм от полицейских дубинок, риск тюрьмы значит меньше, чем пустой холодильник, чем лишение крыши над головой, чем невозможность смотреть в глаза близким", - считает Ходорковский.

До сих пор странно слышать от Михаила Борисовича рассуждения про "пустой холодильник". Понятно, что многое произошло со времен "семибанкирщины", но все-таки...

Протесты онлайн

При этом оппозиционеры всячески избегают открытых призывов выходить на улицы. И Ходорковский здесь не исключение. И это, в общем, очевидно - подобные призывы в нынешних условиях иначе как провокация восприниматься не будут.

Акции протеста переносятся в онлайн-режим. И в этой связи даже любопытно, чем закончится попытка 28 апреля. Формат непривычный, но в силу своей новизны резонанс может быть значительным. А может и нет, ведь в подготовке участвует "Открытая Россия", не самый удачливый организатор протестных акций.

Темы онлайн-митинг михаил ходорковский
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