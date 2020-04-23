Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США

23 апреля 1985 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о необходимости ускорения социально-экономического развития страны. Можно сказать, что с этого момента в Советском Союзе стартовала перестройка. Хотя Горбачев тогда говорил только о необходимости экономических реформ.

Да и про перестройку на апрельском пленуме Центрального комитета компартии Горбачев не упоминал. Генсеком он был всего полтора месяца. И очевидно, что про необходимость ускорения он заявил не только по своей инициативе, а согласовав речь с товарищами по партийному руководству.

Но уже в середине мая того же года Горбачев на встрече с активом ленинградского горкома КПСС заявил, что необходимо "перестраиваться всем".

Но только в апреле 1986 года во время визита в Тольятти генсек заявил о "перестройке". Хотя реформирование к тому времени уже шло вовсю. И все чаще поднимался вопрос не только об экономических преобразованиях.

Необходимость реформ была очевидна

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в комментарии для "Правды.Ру" оценил последствия событий 35-летней давности.

"Если вы живете в доме, то прекрасно знаете, что каждые 20-25 лет делается не просто ремонт, а капитальный ремонт. Это касается и государственной машины. Ее надо ремонтировать, ее надо обновлять, надо готовить кадры, надо новое современное оборудование", — отметил он.

По словам лидера КПРФ, необходимость преобразований была очевидна.

И это осознавали и в советском руководстве: "Еще Юрий Андропов сказал: "Мы плохо знаем общество, в котором мы живем. Давайте его модернизировать". И абсолютно верно. Люди были настроены очень хорошо, наступал новый этап. Но здесь объявили перестройку".

"Перестройка" из американских лабораторий

По мнению Геннадия Андреевича, перестройку придумали американцы.

"Сам термин "перестройка" родился в американских лабораториях. Там была подготовлена программа перестройки, реформы и ликвидации — ликвидация России, нашей страны, как единого целого. Перестройка шла не по планам, которые готовила партия, а по программе, по которой (заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС Александр) Яковлев, являясь агентом - завербовали в свое время - привез в нашу страну и вместе с Горбачевым раскручивали", — сказал он.

Далее, по версии лидера КПРФ, события развивались следующим образом:

"Они "врубили" два института: гласность и так называемая демократия. Гласность выразилась в абсолютно крикливой, ложной, омерзительной критике, которая поливала нашу историю и уничтожала все главные ценности. Это была диверсия против совести народа, против наших талантливых людей. Всю великую советскую эпоху, страну-победительницу, сливали в сточный канал".

Ни о какой демократии речи также не шло.

"Не было и никакой демократии. Сидела группа людей, которая узурпировала в себе это право и уничтожала. Тот же Горбачев орал: "Вы давите снизу, а мы будем сверху". На кого давить? На тех, кто поддерживал советскую власть и рабочий аппарат, который занимался развитием страны", — подчеркнули Геннадий Зюганов.

О роли тогдашнего руководства страны

Политик весьма критически оценивает роль Михаила Горбачева.

"Если бы у него была голова, и он собирался что-то делать… КПСС не была партией, это была система управления. Если бы он сломал руль у машины, ему сказали бы "ты идиот". Но он ломал руль у государственного корабля, который нельзя останавливать ни на одну секунду. И они разломали, разрегулировали. И потом рухнуло все это", — сказал Геннадий Зюганов.

Ну а дальше проблемы только нарастали:

"Потом появился Ельцин с этой сворой так называемых "прорабов перестройки". На самом деле оказались просто предатели, мерзкие и отвратительные. Они протащили, в том числе через съезд, три решения. Первое, декларация о суверенитете России, там пятый пункт ставил законы России выше союзных. Этим ломом уничтожали единую страну. Это не перестройка, это государственное преступление".

"И еще два закона, которые подготовил МВФ — "О свободе цен" и "О свободе торговли". И в результате парализовали всю экономику, обвалили, обесценили деньги и посадили управлять экономикой страны Гайдара, Чубайса, всю эту воровскую малину, которая никогда в жизни сортиром не руководила. Вот во что это вылилось", — уверен Геннадий Зюганов.

"И страну, которая производила 20% мировой продукции, производила 26% мировой электроники, каждый третий пассажир в мире летал на советских самолетах "Ил" и "Ту", давали каждое третье мировое изобретение, которая была великой державой, слили в сточную канаву под диктовку американских кукловодов", — посетовал лидер КПРФ.

Он уверен, что произошедшее нельзя называть "перестройкой": "Это не перестройка, это перестрелка, это предательство, это национальная измена. Этого история им никогда не простит".

"И есть еще один вопрос. Народ проголосовал 18 марта 1991 года за жизнь в едином союзном государстве. Почти 77%. Воля народа священна и она не имеет срока давности. Поэтому те, кто это допустил, в любом случае будут приговорены на суде истории. Живые или мертвые — неважно", — считает политик.