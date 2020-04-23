Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Антон Куликов

Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США

Политика

23 апреля 1985 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил о необходимости ускорения социально-экономического развития страны. Можно сказать, что с этого момента в Советском Союзе стартовала перестройка. Хотя Горбачев тогда говорил только о необходимости экономических реформ.

Да и про перестройку на апрельском пленуме Центрального комитета компартии Горбачев не упоминал. Генсеком он был всего полтора месяца. И очевидно, что про необходимость ускорения он заявил не только по своей инициативе, а согласовав речь с товарищами по партийному руководству.

Но уже в середине мая того же года Горбачев на встрече с активом ленинградского горкома КПСС заявил, что необходимо "перестраиваться всем".

Но только в апреле 1986 года во время визита в Тольятти генсек заявил о "перестройке". Хотя реформирование к тому времени уже шло вовсю. И все чаще поднимался вопрос не только об экономических преобразованиях.

Необходимость реформ была очевидна

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в комментарии для "Правды.Ру" оценил последствия событий 35-летней давности.

"Если вы живете в доме, то прекрасно знаете, что каждые 20-25 лет делается не просто ремонт, а капитальный ремонт. Это касается и государственной машины. Ее надо ремонтировать, ее надо обновлять, надо готовить кадры, надо новое современное оборудование", — отметил он.

По словам лидера КПРФ, необходимость преобразований была очевидна.

И это осознавали и в советском руководстве: "Еще Юрий Андропов сказал: "Мы плохо знаем общество, в котором мы живем. Давайте его модернизировать". И абсолютно верно. Люди были настроены очень хорошо, наступал новый этап. Но здесь объявили перестройку".

"Перестройка" из американских лабораторий

По мнению Геннадия Андреевича, перестройку придумали американцы.

"Сам термин "перестройка" родился в американских лабораториях. Там была подготовлена программа перестройки, реформы и ликвидации — ликвидация России, нашей страны, как единого целого. Перестройка шла не по планам, которые готовила партия, а по программе, по которой (заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС Александр) Яковлев, являясь агентом - завербовали в свое время - привез в нашу страну и вместе с Горбачевым раскручивали", — сказал он.

Далее, по версии лидера КПРФ, события развивались следующим образом:

"Они "врубили" два института: гласность и так называемая демократия. Гласность выразилась в абсолютно крикливой, ложной, омерзительной критике, которая поливала нашу историю и уничтожала все главные ценности. Это была диверсия против совести народа, против наших талантливых людей. Всю великую советскую эпоху, страну-победительницу, сливали в сточный канал".

Ни о какой демократии речи также не шло.

"Не было и никакой демократии. Сидела группа людей, которая узурпировала в себе это право и уничтожала. Тот же Горбачев орал: "Вы давите снизу, а мы будем сверху". На кого давить? На тех, кто поддерживал советскую власть и рабочий аппарат, который занимался развитием страны", — подчеркнули Геннадий Зюганов.

О роли тогдашнего руководства страны

Политик весьма критически оценивает роль Михаила Горбачева.

"Если бы у него была голова, и он собирался что-то делать… КПСС не была партией, это была система управления. Если бы он сломал руль у машины, ему сказали бы "ты идиот". Но он ломал руль у государственного корабля, который нельзя останавливать ни на одну секунду. И они разломали, разрегулировали. И потом рухнуло все это", — сказал Геннадий Зюганов.

Ну а дальше проблемы только нарастали:

"Потом появился Ельцин с этой сворой так называемых "прорабов перестройки". На самом деле оказались просто предатели, мерзкие и отвратительные. Они протащили, в том числе через съезд, три решения. Первое, декларация о суверенитете России, там пятый пункт ставил законы России выше союзных. Этим ломом уничтожали единую страну. Это не перестройка, это государственное преступление".

"И еще два закона, которые подготовил МВФ — "О свободе цен" и "О свободе торговли". И в результате парализовали всю экономику, обвалили, обесценили деньги и посадили управлять экономикой страны Гайдара, Чубайса, всю эту воровскую малину, которая никогда в жизни сортиром не руководила. Вот во что это вылилось", — уверен Геннадий Зюганов.

"И страну, которая производила 20% мировой продукции, производила 26% мировой электроники, каждый третий пассажир в мире летал на советских самолетах "Ил" и "Ту", давали каждое третье мировое изобретение, которая была великой державой, слили в сточную канаву под диктовку американских кукловодов", — посетовал лидер КПРФ.

Он уверен, что произошедшее нельзя называть "перестройкой": "Это не перестройка, это перестрелка, это предательство, это национальная измена. Этого история им никогда не простит".

"И есть еще один вопрос. Народ проголосовал 18 марта 1991 года за жизнь в едином союзном государстве. Почти 77%. Воля народа священна и она не имеет срока давности. Поэтому те, кто это допустил, в любом случае будут приговорены на суде истории. Живые или мертвые — неважно", — считает политик.

"Если бы Путин заявил, что я не могу продолжать поддерживать ельцинско-гайдаровские традиции, мы бы давно вылезли из этого кризиса, в котором из одной ямы кризиса прыгаем в другую", — подчеркнул Геннадий Зюганов.

Темы перестройка михаил горбачев геннадий зюганов
Новости Все >
Белоусов рассказал, когда начнет работать программа поддержки бизнеса
Государственную платформу онлайн-обучения объединят со "ВКонтакте"
Курорт "Роза Хутор" прошедшей зимой посетили свыше 800 тысяч гостей
Черезов объяснил решение о досрочных выборах главы СБР
Власти Мальты будут бороться за будущих туристов
Ипотеку многодетных семей погасят на 9,5 млрд рублей
СК расследует факты геноцида в концлагерях Карелии
На Украине снизили учетную ставку
УЕФА решил досрочно произвести выплаты клубам за Евро-2020
На Корсике нашли этрусскую гробницу с предметами роскоши
Последние материалы
Ипотеку многодетных семей погасят на 9,5 млрд рублей
СК расследует факты геноцида в концлагерях Карелии
На Украине снизили учетную ставку
Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа
УЕФА решил досрочно произвести выплаты клубам за Евро-2020
На Корсике нашли этрусскую гробницу с предметами роскоши
Руководители “Аэрофлота” добровольно понизили себе зарплату на 40%
Агата Муцениеце вернулась в дом к Павлу Прилучному
На дорогах Москвы "отметились" более 1,7 млн автомобилистов
Обещали компенсацию, а забирали последнее: полиция задержала мошенников
Популярное
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки

Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.

Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер Любовь Степушова Молдавия добыла деньги от России, ЕС и МВФ. На что они пойдут? Любовь Степушова Василий Амирджанов Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне Василий Амирджанов
Комментарии
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Новак не поддерживает снижения цен на бензин
О каких проблемах говорит сухая кожа?
Экономика или жизни? Опыт Швеции
Недовезли: в Подмосковье задержали наркокурьеров
Политолог: Саакашвили принесет Украине «целое ожерелье кризисов»
Владимир Драчёв: "Решение правления СБР принято не по уставу"
Меры поддержки экономики Путин обсудит с банкирами
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Явлинский предрек России прощание с трубой
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
В "Динамо" рассказали о состоянии Мальцева после операции
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
Победные реляции с коронафронта портят сигналы граждан
Эрнесто Ферленги: эпидемия в Италии — почти третья мировая война
В селе Постниково Кемеровской области сгорело 15 жилых домов
Коронавирус высветил глобальную ложь
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ