Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы

Мигранты массово едут на юг страны из-за того, что жизнь в Москве и Подмосковье становится им не по карману. При этом в столице и регионах растет число бедных россиян.

Причинами таких перемещений становятся потеря работы и денег. Гости страны пытаются искать более дешевые варианты.

Согласно прогнозам экспертов, часть их, вероятно, попытается переждать эпидемию в ближайших к столичному региону субъектах РФ. Но многие выберут вариант переехать южнее в области — где традиционно возникает дефицит рабочих рук для сезонных полевых хлопот.

Высказывается мнение, что подобные бесконтрольные миграционные перетоки в отсутствие карантинных мер могут привести к распространению коронавируса. Так аналитики отреагировали на указ российского президента Владимира Путина, объявившего, по сути, "миграционную амнистию".

Напомним, до середины июня мигранты могут не заботиться о продлении документов, отмечаться в полицейских структурах. И при этом в указе от 18 апреля нет никакой привязки мигрантов к регионам, где им ранее выдавались разрешительные бумаги. Так что в перемещении по стране их ничто не ограничивает.

Таким образом, МВД никак не контролирует местонахождение даже официальных трудовых мигрантов, не говоря уже о нелегалах. Напрашивается вывод, что гастарбайтеры в поисках заработка и более дешевой жизни могут разъехаться по близлежащим областям до окончания ограничительного режима.

Это две стороны одной медали, говорят аналитики. В южных областях действительно уже сейчас наблюдается дефицит трудовых ресурсов, так как из-за закрытия границ в РФ не смогли въехать сезонные работники. Весной кому-то всегда надо копать, ремонтировать, строить, ухаживать за урожаем и скотом.

Так что с одной стороны хорошо, если люди предпочтут работать, а не уходить с головой в криминал. Однако коренных жителей тех субъектов РФ, куда могут направиться гастарбайтеры из столичного региона, уже пугает бесконтрольность такого перетока.

Представители подразделений Управления по вопросам миграции (УВМ) МВД РФ самоустранились от решения вопроса, поскольку раз мигрантам разрешили не приходить за продлением документов, то фиксировать и контролировать их нечем. О карантине в этом случае не может идти и речи, равно как и о введении пропускной системы.

И, что уж совсем "прекрасно" — по указу президента вообще разрешается брать на работу нелегалов, но не написано, что работодатели обязаны их легально оформлять (что логично, без документов их вообще не оформить). Из этого следует, что прибывшие по-тихому гастарбайтеры — увы — могут стать очагами коронавируса на местах.

Как отмечает эксперт "Форума переселенческих организаций" Галина Рагозина, такой процесс неизбежен.

Она напомнила, что у части приезжих, которые зарабатывают на жизнь в столице, семьи как раз уже и находятся в близлежащих к Москве субъектах РФ. Безусловно, многие поедут поближе к семьям. Плюс весной в ряд областей Центральной и Южной России не приехали сезонные работники, место которых займут московские мигранты.

Регионы это понимают, и жалуются на то, что, мол, Москва самоизолировалась, а что делать остальным -совершенно непонятно. Многие считают, что указ президента пролоббировали строители и крупные торговые сети. И что на самом деле его реализация приведет к еще большей неразберихе в сфере миграции.

Аграрии в общем тоже не рвутся нанимать московских гастарбайтеров из-за риска коронавируса, и из-за того, что они должны будут отвечать за условия размещения работников и соблюдение ими эпидемиологических правил.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод добавил, что люди не могут ждать, пока завершится пандемия и снимут ограничения.

"Людям нужно есть, нужна крыша над головой. Тем более что южные регионы — Воронежская, Волгоградская, Астраханская области — заявляют о нехватке рабочих рук в аграрном секторе", — пояснил он.

Безусловно, на местах понадобятся профилактические меры: приезжие должны пройти режим самоизоляции и медицинское обследование. Именно регионы будут мигрантов принимать и расселять, а финансовую нагрузку должны разделить между собой различные уровни власти.

Брод не исключает, что местные жители не будут приветливы с гастарбайтерами, но "людям необходимо разъяснить: или мигранты, или осенью останетесь без хлеба и овощей, если своими силами не смогли заполнить рабочие места на грядках и в полях".

Хотя член Общественного совета при МВД РФ Владимир Волох уверен, что проблема преувеличена, поскольку, иностранцы, которые обжились в Москве, постараются остаться в столице и о переезде в Астрахань днями и ночами точно не мечтают.

А регионам нужно продумывать свою политику сдерживания вируса, независимо от того, приедут к ним "полчища гастарбайтеров", или нет, подытожил он.