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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Александр Шторм

Власти опасаются паники россиян на долгом карантине

Политика

Власти регионов России во время эпидемии коронавируса пытаются удерживать граждан от паники - это направление работы стало определяющим в работе губернаторов.

Как пояснила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, разговор идет о прямой работе психологов и волонтеров. Но одним из главных факторов является принцип  формирования новостной повестки.

По сути, разговор идет о новом инструменте влияния на общественное мнение.

К примеру, московский оперативный штаб утром взялся  публиковать статистику по излечившимся от коронавируса. Позже появляются новости о заразившихся, а количество умерших в столице глубокой ночью,чтобы ее не читали.

Если смотреть статистику 19 апреля, то:

  • новость о вылеченных пациентах вышла в 10:28
  • об умерших - в 23:47.

Почему так делается?

«Чтобы минимизировать негативные эмоции, в повестке должны доминировать позитивные поводы», - считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Другие регионы пользуются проверенными временем инструментами, заметил гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Власти Челябинской области весной начали обрабатывать лесные территории от клещей, чтобы снизить поток посетителей кладбищ. Соответственно, в виде "хозяйских нужд" решаются актуальные здесь и сейчас вопросы.

Такая тактика давно взята на вооружение и снижает вероятность накала напряжения, считает Гращенков.

Власти также играют сроками карантинных мер, отмечает источник в политической среде. В России срок самоизоляции введен пока до 30 апреля, когда как, например, во Франции (154 тысячи больных) его уже продлили до 11 мая.

Гращенков  отметил, что маловероятно, что на майские россияне будут выпущены на улицы, но говорить об этом сейчас никто не хочет.

При этом вспоминается публичное заявление главы Башкирии Радия Хабирова о том, что режим самоизоляции в республике продлится до конца мая, поэтому жителей надо «настраивать вдолгую». Правде предпочитается неполное информирование.

Тот же Ростов-на-Дону возмущался на днях из-за введения пропускного режима и выдачи пропусков посредством живых очередей. При этом в городе была запущена (Pravda.ru писала кем и как) онлайн-акция протеста против режима самоизоляции, которую затем подхватили другие города.

По этому поводу гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что таким образом провоцируется раскол в обществе - для этого используются подробно описанные и весьма эффективные "роевые" (и даже "майданные") технологии.

Еще дополнительным раздражителем для населения могут стать противоречия внутри власти. 21 апреля глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал мэрию Москвы за решения по борьбе с коронавирусом. Основная претензия, озвученная ранее, состоит в том, что  мэр Москвы Сергей Собянин не имел права вводить режим самоизоляции в столице. Полномочия на это есть только у президента РФ. Также Верховный суд заявил, что по КоАП РФ можно штрафовать россиян за нарушение самоизоляции - но нельзя делать это с помощью камер.

«Внутриполитические конфликты подогревают раздражение у населения, которое со временем может перерасти в недовольство. Люди, которые сидят дома, с большим вниманием слушают эту критику, они на нервах и не стоит их дополнительно напрягать, - сделал вывод Дмитрий Журавлев. 

Смысл любых действий власти должен сводиться к тому,чтобы минимизировать проблему и успокоить людей. А не провоцировать их на панические или даже вполне обоснованные выступления.

Темы covid-19 паника карантин пандемия эпидемия самоизоляция
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