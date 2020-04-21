После кризиса: революции в России не будет. Будет что-то другое

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о "концептуальном" несогласии Кремля с мнением, что экономический кризис повлечет за собой политические последствия. "Мы не согласны с такой постановкой вопроса в целом, концептуально", — подчеркнул он.

"Президент работает, правительство работает"

Как следует из его комментария, президент и правительство "каждый день работают для того, чтобы отслеживать ситуацию и принимать те меры, которые направлены на минимизацию негативных последствий этого кризиса для людей".

И как только эпидемия пойдет на спад, то "начнется плавное возвращение к экономической жизни, будут более полно функционировать механизмы экономической поддержки как отдельным гражданам, так и микробизнесу, а также среднему бизнесу, крупному бизнесу, который является крупным работодателем".

То есть кризис тяжелый, но не настолько, чтобы спровоцировать какие-либо потрясения в политической жизни страны. Здесь, правда, многое зависит от того, насколько длительным окажется этот кризис. И власть даже может обернуть его себе на пользу, если продемонстрирует эффективное управление в нынешних условиях и сработают меры по поддержке экономики.

Мнение политологов: революции не будет

Политолог Дмитрий Орешкин считает, если подразумевать под политическим кризисом смену действующей власти, то вряд ли это произойдет.

"Хотя власть предусмотрительно готовится к возможным неприятностям", — уверен он.

Примером тому, по мнению политолога, служит решение правительства о выделении дополнительного миллиарда рублей Росгвардии "как бы для медицинского обслуживания". И это не просто так, а ради поддержания лояльности силовиков, считает Дмитрий Орешкин.

"Владимир Путин и его команда контролируют силовиков и, соответственно, никаких таких непредвиденных неприятностей не то что не ожидают, они от них защищены", — сказал политолог "Правде.Ру".

"Другое дело, что, конечно, разрушится стабильность, баланс между виртуальными и материальными представлениями о ней. Понятно, что люди себя будут чувствовать значительно хуже — доходы падают, цены растут, перспективы сужаются. Это все понимают, это все чувствуют на своем кармане. Будет нарастающее раздражение системой. Но это тоже не катастрофа", — полагает Дмитрий Орешкин.

По его мнению, проблемы могут быть в регионах, поскольку, считает политолог, ресурсы сосредоточены в центре, а на местах их не хватает. Однако "никаких серьезных поводов разговаривать про революцию, еще про что-то, я не наблюдаю", сказал Дмитрий Орешкин.

По мнению политолога Алексея Мухина, "Дмитрий Песков совершено прав в том смысле, что это будет не политическая турбулентность, а социальная".

Он считает, что эта турбулентность будет иметь "гораздо более серьезные последствия, чем пресловутые митинги, даже массовые в Москве, Петербурге и городах-миллионниках".

Уже в ближайшее время ситуация потребует экстраординарных мер, а не тех "половинчатых и очень замедленных, которые демонстрируют федеральные органы исполнительной власти", считает Мухин.

По словам политолога, речь идет вовсе не об угрозе революционной ситуации, "чего бы так хотели оппоненты Кремля".

"Но другое дело, что власть получит качественно иную оппозицию. Она не будет похожа на нынешнюю оппозицию. Конечно, это проявится чуть позже, не сейчас. И политическая турбулентность не будет таковой в традиционном представлении. Это будет социальный протест", — сказал он.

"Помните, как в "Берегись автомобиля"?: "Он, конечно, виноват, но не виноват". Песков, конечно, прав, но не прав. Он прав по форме, но не прав по сути. Это будет гораздо более страшное цунами, нежели политическая турбулентность, к которой мы уже привыкли, форму которую мы знаем, результат который мы предсказываем", — подчеркнул Алексей Мухин.