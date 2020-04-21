Итогом эпидемии станет неравенство и паранойя?

Пандемия коронавируса спровоцировала экономический кризис мирового уровня с долгосрочными последствиями. Эксперты думают о возможных сценариях ближайшего будущего.

Подробный анализ ближайшего будущего озвучил в издании "Ведомости" Рубен Ениколопов.

По мнению экспертов, властям жизненно важно продумать шаги, которые позволят предотвратить развитие событий по негативному сценарию. А в перспективе всех ждет резкое неравенство в доходах, поскольку издержки сдерживания распространения вируса распределены крайне неравномерно между разными категориями граждан.

Есть версия, что образованные и обеспеченные люди с хорошей зарплатой как правило не испытывают трудностей с переходом на удаленку.

Да и в случае отсутствия работы у них есть сбережения, которые позволяют пережить тяжелые времена. У менее обеспеченных представителей общества таких возможностей нет.

От неравенства будут страдать и страны.

У более богатых стран есть больше финансовых возможностей для государственных мер поддержки экономики, чтобы пройти кризис с меньшими потерями. Бедные и закредитованные страны будут и дальше зависеть от международных организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, ресурсы которых тоже не бесконечны. Такие ситуации чреваты обострением борьбы за ресурсы и ростом международных конфликтов.

Другая опасность — это крайняя монополизация экономики. Для бизнеса критично важным является доступ к финансовым ресурсам, позволяющий пережить острую фазу кризиса. У крупных компаний есть как свои запасы ликвидности, так и более легкий доступ к кредитным ресурсам. Но весь малый бизнес автоматически оказывается на грани банкротства.

Крупные компании обладают большими лоббистскими возможностями, поскольку он в большей степени может рассчитывать на помощь со стороны государства. Такие реалии однозначно будут способствовать снижению конкуренции в экономике и на более долгом временном горизонте.

Даже в странах с развитой демократией будет наблюдаться существенный рост роли государства. По сути, в этом нет ничего плохого — такое явление фиксировалось и в США и странах Европы после Великой депрессии и Второй мировой войны.

Сам по себе рост роли государства нельзя считать чем-то негативным, так как в большинстве стран он обусловлен запросом самого общества.

Но есть неиллюзорный риск того, что авторитарные тенденции и ослабление свободы будут расти. Вопрос, победит ли гражданское общество свои собственный страхи не скатится ли в в сторону сильного, но подотчетного государства, пока остается открытым.

Сами люди же должны сделать вывод их проблемы, серьезней относиться к гигиене и чаще мыть руки. Но ситуация, когда незнакомцы на улице превращаются в потенциальный источник заразы, может существенно подорвать уровень общего доверия, который так важен для успешного функционирования экономики.

Причем, последние события сделают молодое поколение более осторожным и менее склонными к риску. Похожий эффект наблюдался в США после Великой депрессии и оказывал существенное влияние на поведение людей десятки лет после окончания кризиса.

Кризис однозначно повлияет на потенциальную учебу сегодняшних выпускников школ. Исследования показывают, что те, кто находил свою первую работу во время экономических кризисов, на протяжении всей жизни получают более низкую зарплату, чем выпускники времен экономического бума. Потому пока имеет смысл учиться, но не выходить на рынок труда до лучших времен…