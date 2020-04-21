Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Александр Шторм

Итогом эпидемии станет неравенство и паранойя?

Политика

Пандемия коронавируса спровоцировала экономический кризис мирового уровня с долгосрочными последствиями. Эксперты думают о возможных сценариях ближайшего будущего.

Подробный анализ ближайшего будущего озвучил в издании "Ведомости" Рубен Ениколопов.

По мнению экспертов, властям жизненно важно продумать шаги, которые позволят предотвратить развитие событий по негативному сценарию. А в перспективе всех ждет резкое неравенство в доходах, поскольку издержки сдерживания распространения вируса распределены крайне неравномерно между разными категориями граждан.

Есть версия, что образованные и обеспеченные люди с хорошей зарплатой как правило не испытывают трудностей с переходом на удаленку.

Да и в случае отсутствия работы у них есть сбережения, которые позволяют пережить тяжелые времена. У менее обеспеченных представителей общества таких возможностей нет.

От неравенства будут страдать и страны.

У более богатых стран есть больше финансовых возможностей для государственных мер поддержки экономики, чтобы пройти кризис с меньшими потерями. Бедные и закредитованные страны будут и дальше зависеть от международных организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, ресурсы которых тоже не бесконечны. Такие ситуации чреваты обострением борьбы за ресурсы и ростом международных конфликтов.

Другая опасность — это крайняя монополизация экономики. Для бизнеса критично важным является доступ к финансовым ресурсам, позволяющий пережить острую фазу кризиса. У крупных компаний есть как свои запасы ликвидности, так и более легкий доступ к кредитным ресурсам. Но весь малый бизнес автоматически оказывается на грани банкротства.

Крупные компании обладают большими лоббистскими возможностями, поскольку он в большей степени может рассчитывать на помощь со стороны государства. Такие реалии однозначно будут способствовать снижению конкуренции в экономике и на более долгом временном горизонте.

Даже в странах с развитой демократией будет наблюдаться существенный рост роли государства. По сути, в этом нет ничего плохого — такое явление фиксировалось и в США и странах Европы после Великой депрессии и Второй мировой войны.

Сам по себе рост роли государства нельзя считать чем-то негативным, так как в большинстве стран он обусловлен запросом самого общества.

Но есть неиллюзорный риск того, что авторитарные тенденции и ослабление свободы будут расти. Вопрос, победит ли гражданское общество свои собственный страхи не скатится ли в в сторону сильного, но подотчетного государства, пока остается открытым.

Сами люди же должны сделать вывод их проблемы, серьезней относиться к гигиене и чаще мыть руки. Но ситуация, когда незнакомцы на улице превращаются в потенциальный источник заразы, может существенно подорвать уровень общего доверия, который так важен для успешного функционирования экономики.

Причем, последние события сделают молодое поколение более осторожным и менее склонными к риску. Похожий эффект наблюдался в США после Великой депрессии и оказывал существенное влияние на поведение людей десятки лет после окончания кризиса.

Кризис однозначно повлияет на потенциальную учебу сегодняшних выпускников школ. Исследования показывают, что те, кто находил свою первую работу во время экономических кризисов, на протяжении всей жизни получают более низкую зарплату, чем выпускники времен экономического бума. Потому пока имеет смысл учиться, но не выходить на рынок труда до лучших времен…

Темы covid-19 кризис прогноз эпидемия безработица
Новости Все >
Туризм в Бурятии поддержат грантами
"Октоберфест" отменили из-за коронавируса
"Газпром Арена" ждёт компенсации от УЕФА за перенос Евро-2020
В Кремле продумывают алгоритм смягчения карантина
Первомай в России отметят онлайн
Лукашенко считает, что все хотят его "укусить"
Трое россиян находятся на захваченном пиратами судне у берегов Бенина
Песков прокомментировал акцию протеста во Владикавказе
"Арсенал" вспомнил о легендарном покере Аршавина
Тверская область получит деньги на развитие туризма
Последние материалы
Песков прокомментировал акцию протеста во Владикавказе
"Арсенал" вспомнил о легендарном покере Аршавина
Тверская область получит деньги на развитие туризма
В Кремле усмотрели спекуляцию в обвале цен на нефть
Двое детей погибли при пожаре в Архангельской области
Профессия спортивный врач
Около 100 журналистов заболели коронавирусом
Больше половины новых инфицированных в Москве младше 65 лет
Лукашенко обиделся на Россию из-за гречки
В Калуге готовят к открытию музей Маршала Жукова
Популярное
Россия
МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации

МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи

МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
Бывший СССР
Репетиция восстановления СССР
Любовь Степушова Региональная дурь, или Как реагировать на принуждение к самоизоляции? Любовь Степушова Василий Амирджанов Бомж заплатит штраф за просчеты московских властей Василий Амирджанов Игорь Буккер Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа Игорь Буккер
Комментарии
Итогом эпидемии станет неравенство и паранойя?
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Наргиз и ее возлюбленного обвинили в обмане организаторов
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Режим самоизоляции в России, вероятнее всего, будет продлен
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия
Выявлено новое осложнение коронавируса - ДВС-синдром
Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом
Когда и почему приходит вторая волна коронавируса
Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом
Бомж заплатит штраф за просчеты московских властей
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
Водонаева "озверела" от поведения Охлобыстина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ