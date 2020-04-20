"Я в ярости"-2: Каспаров опять разоблачил "Putin's propaganda" в США

Ведущая американского телеканала Fox News Лора Ингрэм на днях положительно отозвалась о российском опыте борьбы с распространением коронавируса. Чем ожидаемо навлекла на себя волну критики. И едва ли не более всех бушевал Гарри Кимович Каспаров. Который в эти сложные времена взял на себя нелегкую и неблагодарную роль цензора.

В чем "провинилась" Лора Ингрэм

В чем, собственно, "прегрешение" Лоры Ингрэм? Она одобрила политику российских властей, которые с началом эпидемии в Китае закрыли границы с этой страной. Что, по ее словам, позволило избежать "итальянского" и "американского" сценариев.

Ну и кроме того, посоветовала губернатору штата Нью-Йорк демократу Эндрю Куомо постоянно быть на связи с лидерами других стран, в том числе и России, с целью обмена опытом в борьбе с коронавирусом. Посоветовала, разумеется, не всерьез.

На Ингрэм обрушилась волна критики. Прежде всего, со стороны демократов. Понятно почему, телеканал поддерживает президента США Дональда Трампа. Но дело не ограничилось только межпартийными разногласиями. Вмешался еще один яростный критик "путинского режима", Гарри Кимович Каспаров.

Каспаров наносит ответный удар

В конце марта под его удар уже попадал американский телеканал CNN. Его-то, конечно, в симпатиях к Трампу заподозрить сложно. Но в ярость, как он сам сообщил, Каспаров пришел из-за того, что обнаружил "путинскую пропаганду" в репортаже CNN о том, почему в России меньше заболевших коронавирусом, нежели в Люксембурге. На тот момент, разумеется.

С той поры число заболевших в России исчисляется десятками тысяч человек. Но разоблачительный пафос Гарри Каспарова не уменьшается. По его мнению, информации от российских властей доверять нельзя, поскольку число случаев заболевания занижается.

Так же нельзя доверять и информации от властей Китая. Здесь Гарри Кимович просто вписался в мейнстрим — в США развернута полномасштабная кампанию по обвинению Китая в распространении эпидемии. Правда, застрельщиком ее выступает нынешняя администрация, которая вроде как у Каспарова не в чести…

Но вообще американским телеканалам следует быть очень осторожными с выбором тем для репортажей. И уж тем более, внимательно следить, чтоб не сказать ненароком что-то положительное о России или Путине. У Гарри Каспарова сейчас времени в достатке.

А все потому, что в конце апреля в Вильнюсе должен был пройти девятый "Форум свободной России". Но по понятным причинам его пришлось отложить на неопределенное время.