Снимут ли власти карантин в России

Российские власти озабочены тем, как в ближайшие недели удержать людей на карантине. По мнению экспертов, этот вопрос станет по сути проблемой удержания власти.

Как пишет Дмитрий Дризе в "Кремлевском БезБашеннике", можно прогнозировать с высокой степенью вероятности, что с улучшением хорошей погоды народ потянется на посевную.

"Это святое, а в условиях грядущего перехода на огородно-подсобное хозяйство россияне забудут все шашлычные настроения и отправятся массово сажать картошку".

Эксперт отмечает для многих это становится фактором выживания. Посевная страда на дачах и последующая битва за урожай в этом году будут жаркими, поэтому нужно заранее предполагать масштаб выхода людей из самоизоляции.

Фактически, недалек тот момент, когда нерешенные вопросы социально- экономических гарантий населению вступают в активную острую фазу противоречия с силовой концепцией карантина.

Холодный апрель в ЦФО как-то не располагал к движениям на природе. Но скаредный подход к поддержке граждан уже очевиден всем, поэтому теплый май обнажит критическое несоответствие карантинной модели жизненным реалиям и запросам изолированного населения.

"Чем ближе к майским, тем погода громче будет шептать про то, что спасение карантинящих — дело рук самих карантинящих. На этом фоне обрушиться рискует не только вертикаль карантина, но и модель власти, на которой она зиждется", пишут авторы телеграм-канала "Мастер пера".

Они напоминают, что обещанные российским президентом выплаты малому бизнесу начнется не раньше 18 мая, и таким образом верхи намерены удерживать карантинный фронт до середины следующего месяца.

Хотя понятно, что но на такой длительный срок при заявленных подходах устойчивости конструкции может и не хватить. Если же ситуация пойдет вразнос и приведет ко второй волне пандемии или ухудшению эпидемиологической ситуации, то власть столкнется с коллапсом системы здравоохранения, что также чревато политическими последствиями.

"Выбор оказывается невелик, оба решения плохи: удержать карантин надолго нельзя, не потеряв лицо, но нельзя раньше времени и снять карантин. Поэтому надежда у принимающих решения центров и штабов, судя по всему, только одна — на то, что за предстоящие апрельские дни ситуация сама собой если не наладится, то хотя бы стабилизируется", — отметили сетевые аналитики.

По большому счету, по мнению экспертов, власти придется прибегать действительно к экстренным мерам. Это может быть:

одновременный сеанс раздачи последних ресурсов из "кубышки"

силовой вариант удержания людей по квартирам.

Оба варианта - не самые лучшие...﻿