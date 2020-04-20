Российские власти озабочены тем, как в ближайшие недели удержать людей на карантине. По мнению экспертов, этот вопрос станет по сути проблемой удержания власти.
Как пишет Дмитрий Дризе в "Кремлевском БезБашеннике", можно прогнозировать с высокой степенью вероятности, что с улучшением хорошей погоды народ потянется на посевную.
"Это святое, а в условиях грядущего перехода на огородно-подсобное хозяйство россияне забудут все шашлычные настроения и отправятся массово сажать картошку".
Эксперт отмечает для многих это становится фактором выживания. Посевная страда на дачах и последующая битва за урожай в этом году будут жаркими, поэтому нужно заранее предполагать масштаб выхода людей из самоизоляции.
Фактически, недалек тот момент, когда нерешенные вопросы социально- экономических гарантий населению вступают в активную острую фазу противоречия с силовой концепцией карантина.
Холодный апрель в ЦФО как-то не располагал к движениям на природе. Но скаредный подход к поддержке граждан уже очевиден всем, поэтому теплый май обнажит критическое несоответствие карантинной модели жизненным реалиям и запросам изолированного населения.
"Чем ближе к майским, тем погода громче будет шептать про то, что спасение карантинящих — дело рук самих карантинящих. На этом фоне обрушиться рискует не только вертикаль карантина, но и модель власти, на которой она зиждется", пишут авторы телеграм-канала "Мастер пера".
Они напоминают, что обещанные российским президентом выплаты малому бизнесу начнется не раньше 18 мая, и таким образом верхи намерены удерживать карантинный фронт до середины следующего месяца.
Хотя понятно, что но на такой длительный срок при заявленных подходах устойчивости конструкции может и не хватить. Если же ситуация пойдет вразнос и приведет ко второй волне пандемии или ухудшению эпидемиологической ситуации, то власть столкнется с коллапсом системы здравоохранения, что также чревато политическими последствиями.
"Выбор оказывается невелик, оба решения плохи: удержать карантин надолго нельзя, не потеряв лицо, но нельзя раньше времени и снять карантин. Поэтому надежда у принимающих решения центров и штабов, судя по всему, только одна — на то, что за предстоящие апрельские дни ситуация сама собой если не наладится, то хотя бы стабилизируется", — отметили сетевые аналитики.
По большому счету, по мнению экспертов, власти придется прибегать действительно к экстренным мерам. Это может быть:
Оба варианта - не самые лучшие...
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.