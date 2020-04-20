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Автор Вадим Горшенин

Одна поправка попрала весь конституционный пакет

Политика

Что даст измененная Конституция обычным гражданам? Почему изменения перестало поддерживать большинство? Почему власть на пустом месте разорвала абсолютный консенсус с обществом и создала искусственный тупик? Как можно принимать судьбоносные решения в суете, без всякого осмысления? Можно ли считать обнуление президентских сроков государственным переворотом?

Олег Шеин о ситуации с коронавирусом в России и вечном Путине

Как теперь быть? Все эти и многие другие вопросы в прямом эфире обсудили председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин и депутат Государственной Думы от партии "Справедливая Россия", вице-президент Конфедерации труда России, сопредседатель Союза жителей Олег Шеин.

Читайте начало интервью:

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— Олег Васильевич, коронавирус затмил и тему конституционных поправок и отложил само всенародное голосование. Но уже сразу многие говорили, что нужно объявлять бойкот или голосовать против. В основном к этому призывали приверженцы разных коммунистических течений и либералы опять же всех мастей. Они в последнее время вообще во многом сходятся. Многие также отмечают, что фракция "Справедливая Россия" проголосовала за поправки.

— Я лично голосовал против поправки Терешковой, и я не голосовал за этот пакет в целом. Хотя до того на протяжении двух месяцев я везде всех публично за этот пакет агитировал. Я говорил: январские поправки — это прекрасные поправки. И на самом деле они были очень хорошие и нужные поправки. Они гарантировали нам сохранение сегодняшних прав, которыми мы, может быть, даже пренебрегаем.

— И даже расширяли наши права немного.

— Даже расширяли, хотя и не очень существенно, но они гарантировали солидарную пенсию, зарплату не ниже прожиточного, индексацию выплат. Оно казалось привычным. Оно вот так и есть. Но мы уже понимаем: сегодня есть, а завтра, может, и нет.

А поправки эту ситуацию закрепляют. И они гарантировали ряд на самом деле важных системных преобразований: право парламента назначать министров и избрание президента не более, чем на два срока.

Поправки Терешковой разорвали этот консенсус. Это — очевидно. Поэтому я и голосовал против поправок Терешковой. Я все-таки думаю, что смысл плебисцита заключается не в том, чтобы нарисовать результат или, если все будут сидеть дома, сказать, что мы посмотрели, кто написал через портал "Госуслуги" по интернету и из этих людей большинство (условное — 65%) проголосовало "за".

Коронавирус позволяет власти сохранить лицо с поправками

Не в этом же смысл. Смысл в том заключается, чтобы общество как-то консолидировать. Вместо консолидации получается обратное. Я думаю, что как раз вызов с коронавирусом позволяет власти, не теряя свое лицо, перенести плебисцит куда-то очень далеко. И все равно обязательно требуется коррекция.

— Тем не менее, это уже вступило в законную силу.

— Вступило. Но не до конца. Потому что по федеральному закону, как известно, пока не будет всенародного голосования, то не вступает в действие.

— А как проходили голосования по поправкам? Кто голосовал против?

— Было несколько голосований. По поправке Терешковой фракция КПРФ голосовала против. И я не воздержался, я голосовал против. Нас таких было 44 человека. В целом по закону фракция КПРФ воздержалась, я не голосовал, другие коллеги голосовали "за".

Что важнее — непонятно

Потому что в той суете, которую мы наблюдали, совершенно невозможно было все тщательно взвесить. Что перевешивает: поправка Терешковой, которая ломает все остальное? С моей точки зрения, существенно ломает, поэтому поддержать в целом закон я не мог.

Но и выступить против без поддержки избирателей было совершенно невозможно. Я перед этим был на одном собрании, где порядка 100 человек собрались обсуждать тему ЖКХ, в основном — пожилые люди. Тогда коронавирус был еще не так очевиден. Я их спросил, как вы настроены, кто пойдет голосовать. Большинство подняли руки, сказали, что мы пойдем.

"Кто будет голосовать "за"?" — спросил я. Не поднялась ни одна рука. "А кто будет голосовать из вас против?" Из тех, кто пойдет, 3/4 сказали, что "против", одна четверть не определилась.

Невозможно это игнорировать. Можно на это пытаться закрывать глаза. Но это — самообман. Поэтому я все-таки рассчитываю, что вызов с пандемией позволит власти, не теряя лицо (она у нас к этому относится очень щепетильно, очень тщательно), за это время постараться как-то от поправки Терешковой избавиться.

— Получается, что власть сама пошла не туда и оказалась в политическом тупике вместе со всем обществом Возможно, кто-то специально завел нас в этот тупик, свернув с первоначального пути.

Да. Искусственный тупик. До этого голосования, никакого тупика не было. Была довольно небольшая неолиберальная часть, которая ко всему относится с подозрением и была настроена выступать против любой поправки.

В остальной части общества был абсолютный консенсус. Спорить было не о чем. Народ, правда, не понимал, зачем это все надо, ясности не было у людей в голове, но не было никакого конфликта. Теперь он возник — это плохо.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев

Темы олег шеин плебисцит вадим горшенин поправки в конституцию
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