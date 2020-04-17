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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Олег Артюков

Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"

Политика

Сейчас, пока все соблюдают социальную дистанцию и работают на "удаленке" (у кого такая возможность есть), самое время для размышлений и прогнозов о том, каким будет мир после того, как пандемия закончится.

Самое распространенное мнение — мир уже не будет прежним. Есть, конечно, расхождения в том, насколько именно он прежним не будет. Однако есть человек, который считает, что ничего не изменится. И живет этот человек в России.

Жириновский против мейнстрима

Зовут его Владимир Вольфович Жириновский. В пятницу, перед пленарным заседанием Госдумы, лидер ЛДПР, так сказать, пошел против мейнстрима.

Итак, по мнению В. В.Жириновского пандемия коронавируса не приведет к резким изменениям в мире: "Все мучаются — политологи, журналисты, социологи: что же будет после выздоровления, когда не будет пандемии? Ничего не будет. Как было в том году, так будет и в этом, 2020 году".

По его словам, часто звучат прогнозы о революциях и "крушении экономики". "Из всего выйдем, весь мир. Никаких резких изменений не будет. Пусть в Америке решают, кто у них будет президент, 3 ноября, пусть украинцы сами решают, помогать им ни в чем не надо", — цитирует Жириновского ТАСС.

"А наши люди выйдут на работу и с удовольствием поработают дополнительно, если будет потребность, и мы нагоним те потери, которые у нас были", — уверен лидер ЛДПР.

"Нигде никакой политической встряски не будет. Но кому-то хочется, прям скучно. Как так? Эпидемия есть, цены на нефть упали, а ни один режим не рухнул. И не рухнет, не ждите", — резюмировал он.

А по другим темам заявления будут?

Не много в России политиков, которые столь же позитивно были бы настроены. Да и не только в России, во всем мире пожалуй. Разве что президент Белоруссии Александр Лукашенко и его бразильский коллега Жаир Болсонару демонстрируют столь же высокий уровень оптимизма. Но они-то больше про настоящее, а не про будущее, как Владимир Жириновский.

Ну а вообще говоря, вся активность российских партий в основном свелась к заявлениям и видеообращениям на сайтах полилитических организаций. В самом деле, самоизоляция и социальное дистанцирование же, какая уж тут активность… Так что сегодняшнее заявление Владимира Вольфовича внесло хоть какое-то разнообразие.

Хотя, конечно, хотелось бы услышать мнение по более актуальным темам. Например, отношение к ограничению свободы передвижения граждан. Чем не тема для комментария для лидеров парламентской оппозиции? Но пока, судя по всему, придется подождать.

Темы коронавирус владимир жириновский
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