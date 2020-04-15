Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Вадим Горшенин

Шаблинский о референдуме по поправкам: голосовать пойду и скажу "нет"

Политика

Все самые актуальные вопросы, касающиеся поправок в Конституцию РФ, в прямом эфире обсудили председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и профессор Высшей школы экономики, эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский. В частности, профессор раскрыл свой взгляд на предстоящий референдум по поправкам.

Вся суть поправок в Конституцию // Отвечает доктор юридических наук

Читайте начало интервью:

К чему столько лишних слов в Конституцию

Команда президента ничего не сделала для развития страны

Наше государство — устойчиво, но обречено на отставание

Судьи, закабалённые в корпорации

Каков смысл существования Конституционного суда Российской Федерации после принятия им постановления о поправках в Конституцию? Этим вопросом задавались и задаются граждане, чей юридический кругозор шире закона о защите прав потребителей.

Посвятивший юриспруденции жизнь профессор И. Шаблинский оценивает это постановление крайне негативно. Он уверен, оно вынужденное, но судьи показали свою полную зависимость от власти. У Конституционного суда не было полномочий проверять эти поправки, потому что ни федеральный закон о суде, ни Конституция не наделяют Конституционный суд таким правом.

Более того, сам Конституционный суд сделал несколько заявлений, что это выходит за его компетенцию. И — оценил. Сама процедура принятия поправок не соответствовала 136-й статье. В ней — в процедуре — силовое и политическое превалировало над правовым.

"Но можно ли рассудить, что Конституционный суд пора редуцировать и сделать частью Верховного суда? — задаётся вопросом Шаблинский. — В том-то и дело, что нет. Конституционный суд всё-таки за эти 20-25 лет сделал больше, чем любой другой, для защиты некоторых конкретных прав. Примеров тому сколь угодно. Пенсионеры, проживавшие в Латвии, обращались к нему: выехавшим за рубеж перестали платить пенсии. Конституционный суд вынес постановление, что гражданам Российской Федерации платят пенсии независимо от того, где они живут. Потерпевшие не имели права участвовать в прениях — Конституционный суд наделил их таким правом. Установил право обжаловать решение Верховного суда Российской Федерации в кассационном порядке. Да и кассационной коллегии не было! Её Конституционный суд выдумал. Если Конституционный суд не влезает в политические конфликты, принимает много полезных решений".

Россия помнит твёрдую позицию Конституционного суда в разломном октябре девяносто третьего. Тогда его председатель Валерий Зорькин признал неконституционным указ президента Ельцина № 1400. Зорькин лишился своего председательского поста. Но суд сделал то, что должен был. Сейчас картина иная.

Может быть, Конституционный суд рассчитывал тогда, что в конфликте между двумя разновеликими сторонами одна-то его защитит. Но совершенно точно: судьи были смелее и свободнее. Результат работы последних лет — судьи, закабалённые в корпорации.

Государство безразлично или враждебно гражданину

Независимой судебной власти у нас нет, и это результат долгой работы. В 2001 году был принят закон, по которому председателей и заместителей председателей всех федеральных судов назначает президент. Не сами судьи, а президент. Это значит начальник. Его стараниями теперь в каждом муниципальном суде есть своя иерархия. Тогда как это абсолютно недопустимо. И так далее, и так далее.

"В конце девяностых судьи ещё ощущали себя властью, — говорит И. Шаблинский. — Мосгорсуд принимал решения вопреки воле Лужкова. Вы можете себе это представить? Такое было реально. Всё оборвалось в начале нулевых".

Постепенно суды на всех уровнях оказались под административным контролем, отметил Шаблинский. Власти — той, которая распоряжается деньгами и силовыми структурами — так удобнее. Но в итоге страдаем мы. Это не каждому понятно: мол, где суд, где я. Но в реальности государство, выстроенное не без помощи судов, сейчас безразлично или враждебно гражданину. Это корпорация, которая живёт своими интересами.

Технологии тотальных фальсификаций давно работают

Перед тем как говорить о поправках в Конституцию, да и в любой закон, сначала полезно неукоснительно выполнить те требования, которые заложены в действующей редакции.

Конституционные нормы, которые не выполняются, стоит выбросить, или надо сделать так, чтобы они перестали быть декларативными.

Президент — гарант Конституции — вместо того, чтобы повести себя в соответствии с 81-й статьёй, организует её всенародный пересмотр, отмену.

И как быть гражданам: идти на голосование по поправкам, поскольку в них есть социальный блок, или сказать голосованию твёрдое "нет"?

Профессор Шаблинский говорит за себя: голосовать пойду и скажу "нет". Неявка на референдум легко компенсируется вбросовым голосованием. Об этом все 20 лет ему как члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества жаловалась КПРФ. Ещё жаловалось "Яблоко". Больше — никто.

Выработка технологий тотальных фальсификаций — одна из краеугольных бед. В условиях электронного голосования эта задача ещё легче решается.

Если люди не идут на участки, в урны всё равно будут вброшены бюллетени с нужным результатом. Если вы выразите свою волю, пусть она расходится с провластной, вы затрудните положение фальсификаторам. На последнем заседании Совета при президенте Шаблинский говорил это Путину. Он выслушал — и понял, что всё идет как нужно.

Если избиратели массово голосуют против, это очень трудно переделать. Таких случаев немного. Но вспомните Волоколамск. Последние губернаторские выборы открыли: какой район в Подмосковье ни возьми, 80 процентов избирателей за губернатора Воробьёва. Но в Волоколамске была давняя обида на мусорный полигон.

Особой вины собственно Воробьёва не было, но люди обижены были серьёзно. И там за Воробьёва — 20%, против — 80%. Случилось массовое протестное голосование, и никто из политтехнологов не знал, что с ним делать.

Выводов два:

  1. если человек не идёт голосовать, он предоставляет свой бюллетень в распоряжение фальсификаторов;
  2. если человек идёт голосовать и портит бюллетень, он точно так же даёт возможность сфальсифицировать.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовила Юлия Вельможина

Темы илья шаблинский поправки в конституцию голосование по поправкам
Новости Все >
Врачи назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Покровская больница в Петербурге приостановила прием новых пациентов
Вспышка COVID-19 в Петербурге может закончиться только летом
Летучие мыши способны понизить голос ради бананов
Москвич утаил налоги на сто с лишним миллионов рублей
В Астрахани военные провели спецобработку нескольких крупных зданий
Екатерина Варнава набрала 10 кг за полгода
Какие книги лучше читать: бумажные или электронные?
Сотрудница мэрии Волгодонска попалась на махинациях
G20 одобрила отсрочку по задолженностям бедным странам
Последние материалы
Bell V-280: первая ласточка беспилотной авиации
Шаблинский о референдуме по поправкам: голосовать пойду и скажу "нет"
Диетолог: на набор веса влияют гормоны
Врачи назвали ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Путешествие в мир цыган
Покровская больница в Петербурге приостановила прием новых пациентов
Вспышка COVID-19 в Петербурге может закончиться только летом
Летучие мыши способны понизить голос ради бананов
Москвич утаил налоги на сто с лишним миллионов рублей
В Астрахани военные провели спецобработку нескольких крупных зданий
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Игорь Буккер "Тайная вечеря" Леонардо ожила в канун Пасхи Игорь Буккер Василий Амирджанов На фоне пандемии вылезают уши системных проблем Василий Амирджанов Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова
Комментарии
Билл Гейтс раскритиковал решение США о прекращении финансирования ВОЗ
Билл Гейтс раскритиковал решение США о прекращении финансирования ВОЗ
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Малому и среднему бизнесу России дадут деньги на зарплаты сотрудникам
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Соловьёв отказался от баттла с Уткиным и посоветовал ему лечиться
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Главред журнала "За рулём": "Не понимаю, что происходит"
Депутат Госдумы: заявление Трампа по ВОЗ – дополнительный PR
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
В Москве хозяйку салона красоты оштрафовали за нарушение карантина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ