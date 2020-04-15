Шаблинский о референдуме по поправкам: голосовать пойду и скажу "нет"

Все самые актуальные вопросы, касающиеся поправок в Конституцию РФ, в прямом эфире обсудили председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и профессор Высшей школы экономики, эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский. В частности, профессор раскрыл свой взгляд на предстоящий референдум по поправкам.

Вся суть поправок в Конституцию // Отвечает доктор юридических наук

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Судьи, закабалённые в корпорации

Каков смысл существования Конституционного суда Российской Федерации после принятия им постановления о поправках в Конституцию? Этим вопросом задавались и задаются граждане, чей юридический кругозор шире закона о защите прав потребителей.

Посвятивший юриспруденции жизнь профессор И. Шаблинский оценивает это постановление крайне негативно. Он уверен, оно вынужденное, но судьи показали свою полную зависимость от власти. У Конституционного суда не было полномочий проверять эти поправки, потому что ни федеральный закон о суде, ни Конституция не наделяют Конституционный суд таким правом.

Более того, сам Конституционный суд сделал несколько заявлений, что это выходит за его компетенцию. И — оценил. Сама процедура принятия поправок не соответствовала 136-й статье. В ней — в процедуре — силовое и политическое превалировало над правовым.

"Но можно ли рассудить, что Конституционный суд пора редуцировать и сделать частью Верховного суда? — задаётся вопросом Шаблинский. — В том-то и дело, что нет. Конституционный суд всё-таки за эти 20-25 лет сделал больше, чем любой другой, для защиты некоторых конкретных прав. Примеров тому сколь угодно. Пенсионеры, проживавшие в Латвии, обращались к нему: выехавшим за рубеж перестали платить пенсии. Конституционный суд вынес постановление, что гражданам Российской Федерации платят пенсии независимо от того, где они живут. Потерпевшие не имели права участвовать в прениях — Конституционный суд наделил их таким правом. Установил право обжаловать решение Верховного суда Российской Федерации в кассационном порядке. Да и кассационной коллегии не было! Её Конституционный суд выдумал. Если Конституционный суд не влезает в политические конфликты, принимает много полезных решений".

Россия помнит твёрдую позицию Конституционного суда в разломном октябре девяносто третьего. Тогда его председатель Валерий Зорькин признал неконституционным указ президента Ельцина № 1400. Зорькин лишился своего председательского поста. Но суд сделал то, что должен был. Сейчас картина иная.

Может быть, Конституционный суд рассчитывал тогда, что в конфликте между двумя разновеликими сторонами одна-то его защитит. Но совершенно точно: судьи были смелее и свободнее. Результат работы последних лет — судьи, закабалённые в корпорации.

Государство безразлично или враждебно гражданину

Независимой судебной власти у нас нет, и это результат долгой работы. В 2001 году был принят закон, по которому председателей и заместителей председателей всех федеральных судов назначает президент. Не сами судьи, а президент. Это значит начальник. Его стараниями теперь в каждом муниципальном суде есть своя иерархия. Тогда как это абсолютно недопустимо. И так далее, и так далее.

"В конце девяностых судьи ещё ощущали себя властью, — говорит И. Шаблинский. — Мосгорсуд принимал решения вопреки воле Лужкова. Вы можете себе это представить? Такое было реально. Всё оборвалось в начале нулевых".

Постепенно суды на всех уровнях оказались под административным контролем, отметил Шаблинский. Власти — той, которая распоряжается деньгами и силовыми структурами — так удобнее. Но в итоге страдаем мы. Это не каждому понятно: мол, где суд, где я. Но в реальности государство, выстроенное не без помощи судов, сейчас безразлично или враждебно гражданину. Это корпорация, которая живёт своими интересами.

Технологии тотальных фальсификаций давно работают

Перед тем как говорить о поправках в Конституцию, да и в любой закон, сначала полезно неукоснительно выполнить те требования, которые заложены в действующей редакции.

Конституционные нормы, которые не выполняются, стоит выбросить, или надо сделать так, чтобы они перестали быть декларативными.

Президент — гарант Конституции — вместо того, чтобы повести себя в соответствии с 81-й статьёй, организует её всенародный пересмотр, отмену.

И как быть гражданам: идти на голосование по поправкам, поскольку в них есть социальный блок, или сказать голосованию твёрдое "нет"?

Профессор Шаблинский говорит за себя: голосовать пойду и скажу "нет". Неявка на референдум легко компенсируется вбросовым голосованием. Об этом все 20 лет ему как члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества жаловалась КПРФ. Ещё жаловалось "Яблоко". Больше — никто.

Выработка технологий тотальных фальсификаций — одна из краеугольных бед. В условиях электронного голосования эта задача ещё легче решается.

Если люди не идут на участки, в урны всё равно будут вброшены бюллетени с нужным результатом. Если вы выразите свою волю, пусть она расходится с провластной, вы затрудните положение фальсификаторам. На последнем заседании Совета при президенте Шаблинский говорил это Путину. Он выслушал — и понял, что всё идет как нужно.

Если избиратели массово голосуют против, это очень трудно переделать. Таких случаев немного. Но вспомните Волоколамск. Последние губернаторские выборы открыли: какой район в Подмосковье ни возьми, 80 процентов избирателей за губернатора Воробьёва. Но в Волоколамске была давняя обида на мусорный полигон.

Особой вины собственно Воробьёва не было, но люди обижены были серьёзно. И там за Воробьёва — 20%, против — 80%. Случилось массовое протестное голосование, и никто из политтехнологов не знал, что с ним делать.

Выводов два:

если человек не идёт голосовать, он предоставляет свой бюллетень в распоряжение фальсификаторов; если человек идёт голосовать и портит бюллетень, он точно так же даёт возможность сфальсифицировать.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовила Юлия Вельможина