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Автор Антон Куликов

Главред журнала "За рулём": "Не понимаю, что происходит"

Политика

С 15 апреля в Москве и Московской области начала действовать система электронных пропусков. И начало получилось не слишком вдохновляющим.

"Правда.Ру" пообщалась с главным редактором журнала "За рулём" Максимом Кадаковым, попросив его оценить меры, которые принимают столичные власти по борьбе с распространением эпидемии.

— Как вы полагаете, был шанс избежать тех заторов, которые мы наблюдали сегодня на въездах в Москву и в метро?

— Я думаю, что чиновники, которые вводили те или иные меры — есть же некий штаб, разработчики — должны были эти вещи предусмотреть. Если они называют себя специалистами…

Понятно, что в состоянии боевых действий, а мы ведем борьбу с этим врагом по имени "коронавирус", предусмотреть все невозможно. Но предусмотреть, что люди будут встревать в пробки, очень просто. Предугадать, что если у каждого проверять пропуск на входе в метро, будут сумасшедшие пробки из людей, никто не будет соблюдать эту социальную дистанцию. Не потому, что люди — идиоты, а потому что это просто невозможно.

Сергей Собянин заявил, что "я переговорил с органами МВД, попросил их разобраться". Но у МВД тоже ограниченные ресурсы: людские, технические и так далее.

— А были какие-то варианты избежать этой проблемы?

— Сейчас говорится, что пропуска будут проверять в каком-то цифровом электронном режиме. Но это невозможно сделать за день. Можно поставить некие считывающие устройства, но их нужно закупить, нужно протестировать, их нужно установить, проверить, чтобы нормально проработали и так далее.

Нет ничего невозможного, с одной стороны. Но, с другой стороны, чтобы внедрить ту или иную штуку, требуется время, усилия и финансы. В конце концов, воля, некая продуманность и так далее.

Отвечая на ваш вопрос совсем коротко, мы все, кто немножко думает, ожидали, что будет так. Так оно и случилось, по-другому оно произойти не могло.

  • Один вариант — поставить не двоих полицейских на входе, а 22 полицейских. Непонятно, как это организовывать. 22 очереди тоже невозможно организовать в стандартном вестибюле метро.
  • Второй вариант — применить электронику в автоматическом режиме. Но это тоже требует сил и времени.
  • Третий вариант — контролировать выборочно.
  • Четвертый вариант — не контролировать в метро вообще, потому что в автобусах не контролируют.

— Насколько понятны обычным людям те меры, что предпринимают столичные власти?

— Я не понимаю, что происходит. То ли будут штрафовать автомобили без пропуска, то ли нет. Вчера говорили, что будут, потом тут же говорили, что не будут. Государственное информационное агентство ТАСС сообщило вчера вечером, что камеры не будут штрафовать с 15 числа или не будут штрафовать в ближайшие дни. Но мы же по-русски читаем. Это значит, что с какого-то дня будут.

То, что сейчас происходит, называется информационным террором: то так, то сяк, нет, вот эдак, нет, вот эдак. Такое ощущение, что нет единого мозгового центра. Хотя, видимо, он есть. И нет единого информационного вещательного органа, который в ежедневном режиме — раз в день, два раза в день — сообщал бы о действиях властей.

Мы сейчас все пользуемся слухами, которые цепляем в соцсетях, которые цепляем в прямых эфирах на каких-то ТВ-программах. В принципе, происходит такой легкий бардак, который, наверное, в этой ситуации должен происходить. Полное ощущение, что вдруг началась война, а мы не готовы…

Темы коронавирус максим кадаков электоронные пропуска
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