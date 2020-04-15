Московский "железный занавес": почему всё пошло как обычно

Итак, с 15 апреля в Москве и Подмосковье на полную мощность "активировали" пропускную систему. Начались сплошные проверки транспорта на въезде в город. То же самое произошло и в метро. И произошло ровно то, чего и следовало ожидать. То есть ничего хорошего.

Подготовка и реализация

Еще в прошлую пятницу власти столицы и Подмосковья объявили о том, что для передвижения будут введены цифровые пропуска. Объясняется это единственной целью — ограничить число людей, покидающих свои квартиры. И, тем самым, замедлить распространение эпидемии.

На подготовку к развертыванию системы пропусков ушло четыре дня. То есть полноценные проверки начались только сегодня. Задача достаточно нетривиальная, хоть чиновники и 14 апреля отчитывались, что только в Москве за сутки были выданы 3,2 миллиона пропусков, причем около 900 тысяч из них пригрозили аннулировать из-за недостоверных данных.

Ну а 15 апреля началось то, чего и следовало ожидать. На въездных магистралях возникли пробки. Сотрудники ГИБДД оставляли свободной одну-две полосы для проезда, чтобы проверять всех въезжающих в город.

"Пробки" возникли и на входе в метро. Там тоже проверяли пропуска. Ни о каком социальном дистанцировании, разумеется, речи не шло. Какое там дистанцирование… В общем, толпы людей — хуже, чем в час пик.

К слову, схожая ситуация наблюдалась и в Подмосковье. Там тоже пробки из-за проверок. У пассажиров в общественном транспорте тоже проверяют пропуска.

Реакция властей

Мэр Москвы Сергей Собянин уже отреагировал на информацию о "пробках" в метро. Он сообщил, что поговорил с начальником ГУВД Москвы Олегом Барановым и попросил организовать работу сотрудников полиции так, чтобы не было массового скопления людей.

Судя по всему, запасного варианта у столичных полицейских нет. Или пока не придумали — хотя непонятно, что тут вообще можно придумать, не полиция же график работы предприятий устанавливает.

Пока что в полиции просто попросили жителей Москвы планировать поездки в метро и соблюдать дистанцию. Ну а в метрополитене просто отказались комментировать действия полиции — мол, не по чину нам.

И ведь вполне можно было предполагать неизбежность "пробок" и в общественном транспорте, и на трассах. Понятно, что меры экстраординарные. И в таком масштабе, если не ошибаемся, ни в одном мегаполисе мира электронные пропуска не вводили.

Но судя по тем картинам, что довелось наблюдать сегодня, эффективность подобных методов борьбы с распространением эпидемии вызывает большие сомнения. И будем только рады, если ошибемся.