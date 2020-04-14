Преступность растет в условиях пандемии коронавируса

Самоизоляция станет серьезной проверкой общества и состояния спецслужб. Длительное пребывание дома и отсутствие постоянной работы так или иначе спровоцирует определенные слои на активизацию криминала.

Как пояснил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, ведомство и другие правоохранительные органы прогнозируют проблемы с самых разных сторон: от оставшихся без работы мигрантов, до юных сторонников АУЕ. При этом меры властей эксперт назвал оправданными, поскольку риск заражения все-таки есть. Но в регионах, где фиксируются единичные случаи заболевания, объяснить это людям очень сложно.

"Поэтому тяжелые времена наступают не тогда, когда люди сидят по домам. Проблемы начнутся, когда они выйдут — ведь малый и средний бизнес рушится", — пояснил Михайлов.

На улице окажутся те, кто самостоятельно и делать-то ничего не умеет.

Россия сейчас находится в преддверии роста преступности, который всегда сопровождает ухудшение материального положения людей, будь то кризис, война или карантин. Большинство граждан страны живут без накоплений, а надеяться на поддержку государства очень неразумно.

К тому же, в стране находится огромное количество гастарбайтеров, которые сидят без денег.

"Из России они уехать не могут, денег заработать не могут, выйти из своей изоляции — тоже. Это очень серьезный вопрос. У стариков уже отбирают продукты возле магазинов, но самое сложное начнется после карантина", — пояснил Михайлов.

Он таже отметил, что мигранты опасны именно тем, что находятся в униженном и бесправном положении, их обманывают, постоянно обирают, они не защищены в плане социальных прав, даже с медицинским обслуживанием масса проблем.

Конечно, немалую роль во всем этом играет и религия. Но МВД, ФСБ и Росгвардия принимают в этом весьма опосредованное участие, что совсем нездраво по нынешним временам. Люди недовольны действиями правоохранительных органов, говорят о правах и свободе.

Нужно учитывать, разумеется, что люди разные, и на всех карантин влияет индивидуально.

"Один может бесконечно смотреть сериалы, а другой и 20 минут не может усидеть на месте — и как его удержать в замкнутом пространстве целый месяц в однокомнатной квартире с четырьмя детьми? Копится раздражение, негатив. Он может выплескиваться вовне — я имею в виду уличную преступность, — а может оставаться внутри, в виде домашнего насилия, пьянства и бытовухи", приводит Лента. ру слова Михайлова.

Аналитик напомнил, что ситуация сложная еще и потому, что режим самоизоляции не имеет обкатанной годами правовой основы, в законе прописаны только ЧС и карантин. А потому и сотрудники полиции поначалу — до приема поправок в КоАП были сильно ограничены в правах.

Власти не приказывают, а просят людей находиться дома, чтобы не усложнять работу врачам, но далеко не у всех это получается. Режим ЧП вводится в случае критической ситуации. А режим ЧС, хотя и чуть мягче, но тоже основан на ограничении прав и свобод.

Объявленная Кремлем самоизоляция формально никого ни в чем не ограничивает, а только рекомендует. Нужно учитывать, что россияне готовы возмущаться по любому поводу, хотя действия властей более чем обусловлены.

"Давайте реально посмотрим на возможности спецслужб и правоохранительных органов. У нас 800 тысяч сотрудников органов внутренних дел, из которых 15-20 процентов занимаются оперативной работой. Вот он — ресурс", — заявил Михайлов.

Он добавил, что Росгвардию вообще не учитывает, та как она по сути силовое подразделение, обеспечивающее силовое прикрытие, без прав оперативно-разыскной деятельности. А ФСБ в своем исходнике создана под определенные политические условия, определенную оперативную обстановку.

Поэтому в данной ситуации нужна тщательная аналитическая работа. Нужно понимать, как действовать, если в стране начнутся мародерство и массовые беспорядки. На сегодняшний день указанные структуры неплохо оснащены технически: есть система распознавания лиц, огромное количество видеокамер, возможность получения упреждающей информации из интернета о замыслах и намерениях объектов.

В целом, все привыкли работать с техникой, а надо уметь работать головой и ногами. Не исключено, что придется старых сыщиков подтягивать, знающих испытанные методы розыска преступников. При этом, что касается работы ФСБ по противодействию терроризму, она просто не прекращалась.

Но сегодня актуально еще и отрабатывать ложные сообщения о коронавирусе, чтобы исключить панику через дезинформацию. И это страна еще не вышла на пик показателей по вирусу. Так что работы предстоит еще непочатый край, подытожил эксперт.