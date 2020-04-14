Эпидемия может оставить без работы 8 миллионов человек

Безработица в России может вырасти как минимум в два раза, заявили специалисты Национального бюро экономических исследований (NBER).

Выяснилось, что по итогам года показатели безработицы в России могут существенно вырасти. На сегодняшний день оценка "армии безработных" составляет от 5 до 25 млн человек. Дистанционную работу предлагают далеко не все работодатели. Только треть бизнеса может функционировать в условиях удаленки… В остальных случаях самоизоляция повышает для граждан риск увольнения или сокращения доходов.

Причем Россия в этом смысле не уникальна. В США только 37% рабочих мест можно передать удаленщикам, подсчитали специалисты NBER, причем, это максимальный показатель, так как учитывались в том числе такие рабочие места, которые можно сделать удаленными чисто теоретически. Поэтому вопрос о переводе ряда позиций на удаленку актуален для всех стран мира.

По данным кадрового холдинга Ancor, в 2019 году 66% российских компаний не работали или работали минимально с удаленной формой занятости. В этой связи интересен тот факт, что в 2020 году так или иначе перешли на удаленный режим 36% компаний.

Так опрос кадровой компании Kelly Services показал следующее:

До пандемии такую форму работы постоянно использовали только 6% из 3 тыс. российских респондентов

С марта 2020 года 43% опрошенных перешли на удаленную работу из дома.

25% продолжают работу в обычном режиме,

6% заявили о том, что их рабочий график и доход сократили

примерно 5% были вынуждены уйти в очередной или неоплачиваемый отпуск,

3% были отправлены в простой с сохранением 75% оклада.

О потере работы заявили 6% опрошенных.

Специалисты Центра социального проектирования "Платформа" добавили, что некоторые эффекты экономического кризиса уже затронули 68% из 1 тыс. граждан. По данным социологов, 29% работающих ответили, что кризис существенно сказался на доходе компании, а 25% подчеркнула, что работа компании приостановлена.

Со своей стороны, чиновники Минтруда озаботились балансом интересов работодателя и работника в новых условиях. Глава ведомства Антон Котяков заговорил о рисках, которые ведут к отсутствию регламентации режима работы и времени отдыха.

Но самое страшное в ситуации — неотвратимый риск роста безработицы, считают наблюдатели. Институт исследований ВЭБ. РФ прогнозирует, что по итогам 2020 года уровень общей безработицы в России может достичь 7%.

Другие прогнозы называют и более мрачные цифры.

Количество безработных россиян из-за коронавируса может вырасти до 8 млн человек. Такое мнение высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По данным SuperJob, работы фактически лишились уже порядка 5 млн человек. На ситуацию тяжело повлиял режим самоизоляции и повысил интерес к удаленному режиму. Но мера эта временная и для экономики совсем не спасительная.

"До пандемии многие раздумывали об удаленной занятости, некоторые экспериментировали и только очень немногие активно ее применяли. В основном в IT, телекоме, финансах… Уже есть безлюдные карьеры и автоматизированные заводы. Главный вопрос — в цене", — отметил профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково" Павел Алферов.

Разумеется, останутся и такие рабочие места, которые в удаленном формате работать никогда не будут, сообщила доцент Российского экономического университета им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Также никуда не исчезнет и ручной труд, которые невозможно роботизировать в одночасье. Но так работа, где основными инструментами выступают компьютер или телефон, легко может быть переведена в онлайн-режим. Во избежание проблем с распространением болезни и экономическим здравым смыслом.