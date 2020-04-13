Эксперты посчитали количество жертв "ковидного" кризиса

Коронавирус в России стал основным фактором влияния на экономику. Даже нефтяные вопросы на этом фоне ушли на второй план. Уже понятно, что кризис продлится много дольше карантина и мер по борьбе с болезнью.

Экономический кризис в этой ситуации был неизбежен как рассвет. Во что он обойдется россиянам и сколько заберет жизней - предсказать точно никто не берется. Навскидку, если изучить корреляцию между уровнем дохода стран и смертностью, то вывод однозначный - выше доход, меньше смертность и выше продолжительность жизни.

При этом в развитых и богатых странах рецессии либо не влияют на смертность, либо в среднем даже уменьшают ее. По данным американского экономиста Кристофера Рама, смертность в США как раз подскакивала в годы благополучия - и была связана с лишним весом, курением, и сопутствующими заболеваниями.

Хотя в странах со средним доходом (как Россия) и бедных рецессии однозначно убивают население. Вечный стресс, отсутствие работы, нехватка средств на лекарства и еду у бедных слоев населения и ухудшение медицинской помощи здоровью не способствуют. В России самый большой уровень смертности наблюдался даже не в войну, а во времена распада СССР.

Тогда эти показатели выросли просто беспрецедентно.

Смертность трудоспособного населения взлетела на треть (33%),

людей пенсионного возраста - на 13%.

В абсолютных цифрах это более 3 млн за последнее десятилетие XX века.. Как пояснил эксперт Евгений Яковлев, грядущий кризис столько не убьет, но скорее вопреки ситуации, чем из-за нее. Просто россияне стали во много отвечать за себя сами.

Но государство обязано выработать адекватные меры поддержки и не мелочиться с ними. Сегодня ситуация близка к катастрофе - люди вынуждены брать микрокредиты для покупки продуктов питания. Количество займов в МФО под 100% в месяц выросло аж на 30%.

Карантин стал идеальным временем для коллекторской активности, которые с удвоенной силой начали прессовать должников. Многие коллекторские агентства назвали самоизоляцию лучшим временем для прессинга людей с семьями, соседями и в страхе перед увольнениями.

В провинции россияне окончательно перешли на продукты самого дешевого сегмента в следствие экономии средств. И никто не верит в рассказы о том, что рубль будет крепче, цены будут падать, а зарплаты и пенсии расти.

Как писал в своем телеграм-канале Дмитрий Демушкин, «даже Кудрин говорит плохое: экономика в ступоре, бюджет потеряет 3 триллиона рублей...Хочется дополнить Кудрина, что эти новые реалии руководство РФ создали себе сами, разорвав договоры с ОПЕК. И за все их войнушки платят потом россияне.

...При нефти по 35 и долларе по 72 бюджет недополучит около 3 триллионов рублей нефтегазовых доходов, или 15% всей запланированной налоговой выручки (20,4 триллиона рублей). Как итог из профицита правительство скатится в дефицит размером 2% ВВП.

"Cерьезных изменений в лучшую сторону не произойдет. Наоборот, мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение"- цитирует Кудрина ТАСС".

Демушкин также отмечает, что в этой ситуации «Минфин использует Фонд национального благосостояния, где накоплено 10 трлн рублей в виде ликвидных активов. Кубышки могло бы хватить примерно на пять лет, но опыт предыдущих кризисов показывает, что деньги заканчиваются гораздо быстрее».

Что касается мер, которые государство обязано было обеспечить еще вчера, то, по мнению аналитика Владислава Иноземцева, давшего интервью Эху Москвы, «сегодня в России существуют все возможности для того, чтобы экономика продолжала развиваться, чтобы власть оказывала серьезную помощь именно пострадавшим от ее же собственных действий, скажем прямо.

В США бизнесам оказывается помощь. Безработным, которые в первый раз зарегистрировались на бирже труда в эти дни и недели, оказывается помощь. Гражданам, которые столкнулись с ограничением передвижения, оказывается адресная прямая помощь и финансовая поддержка. Это означает, что правительство считает, что оно виновато в том, что экономика останавливается".

Российские власти обязаны понять, что подход, при котором нужно сначала заняться здоровьем людей, а потом подумать об экономических мерах - это абсолютно ложный посыл. Нельзя будет возвращаться к экономическим мерам «потом», это приведет к коллапсу, отмечает эксперт. Здесь и сейчас нужно строить больницы, увеличивать производство масок, вентиляторов для легких параллельно экономическим мерам. Иначе потери будут совершенно невообразимые.

Уже сейчас у 64% опрошенных россиян нет никаких сбережений вообще. Как эти люди будут два месяца сидеть без зарплаты? В Соединенных Штатах или в Германии люди просто получают на счет соответствующую сумму денег на питание. Поэтому деньги в экономику нужно вливать немедленно, делает заключение эксперт.

«Правительство считает, что если оно выполнит обязательства по бюджетным расходам, экономика будет в нормальном состоянии. Она не будет в нормальном состоянии. Вся проблема опять-таки американского пакета помощи заключается в том, что он оказывается сверх расходов бюджета. Они будут выполняться и так", - пояснил Яковлев..

"То есть еще раз, если очень коротко, людям нужно дать денег. Константин Сонин очень правильно предлагал выдать всем по 10 тысяч рублей. Я считаю, что нужно всем пенсионерам выдать дополнительную пенсию. Это первый момент. Второй момент. Нужно открыть линии кредитования Центральным банком правительства, увеличивать бюджетный дефицит стремительно за счет кредитов ЦБ и за счет выпуска долговых бумаг, так как государственный долг очень низок. Не надо рассчитывать только на резервы. Каждая нормальная страна сейчас развитая европейская и Соединенные Штаты уже вбрасывают в экономику от 10% до 14% ВВП", - резюмировал он.