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Автор Олег Артюков

"Москва для москвичей": новый лозунг "Яблока"?

Политика

Партия "Яблоко", как и многие другие организации в России, самоизолировалась и перевела политическую борьбу в онлайн. Но это не означает, что власти могут успокоиться и расслабиться. Нет, Григорий Явлинский и его соратники покоя не дадут ни Кремлю, ни губернаторам.

"Яблоко" не планирует снижать активность

В частности, в "Яблоке" планируют направлять письма президенту и правительству, в которых будет выражено отношение к принимаемым решениям. И уже есть первые примеры — направлены предложения по перечню системообразующих организаций и обращение по защите курьеров и волонтеров. Правда, ничего неизвестно насчет того, были учтены эти предложения или нет. Но это уже другой вопрос.

В чем-то работа даже активизировалась. Например, заседания партийного бюро теперь проводятся не раз в месяц, а раз в неделю. По крайней мере, планы такие заявлены.

По информации "Независимой газеты", на следующем заседании партбюро в ближайший четверг должен быть принят пакет мер, которые необходимо применять властям в ходе реализации любых решений по борьбе с эпидемией. Звучит, конечно, довольно грозно.

Меры эти называются "10 срочных мер против коррупции во время эпидемии коронавируса". Среди таковых названы установление пределов чрезвычайной власти губернаторов, отмена запрета на импорт медицинских изделий, защита людей от произвола полиции и вымогательства взяток.

Инициатива депутата Митрохина

Но это все, так сказать, теория. А вот член федерального политкомитета "Яблока" и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин выступил с инициативой, которой позавидовал бы иной адепт наведения "русского порядка" в столице.

По его мнению, после закрытия строек в Москве президент России должен дать распоряжение МИДу срочно договориться с Таджикистаном, Узбекистаном и другими государствами о немедленном приеме "эксклюзивных чартерных рейсов", которыми на родину отбудут трудившиеся на московских стройках.

Уехать должны не только строители, но и "рабочие по благоустройству и другим неуместным в сложившейся ситуации городским программам". И не только они, но и рабочие закрытых на карантин предприятий. То есть речь идет не только о приезжих из других государств, но и о жителях соседних с Москвой областей. Полиция до их отбытия должна взять под контроль перемещение уезжающих.

По подсчетам Митрохина, одних только строителей примерно 200 тысяч человек, "они станут бомжами и начнут бродить по улицам".

Спору нет, оставшиеся без работы приезжие из ближнего зарубежья действительно потенциально могут стать проблемой. Вот только верит ли сам Сергей Митрохин в то, что предложенный им вариант можно реализовать? Есть большие сомнения на этот счет. Скорее уж это попытка заработать на актуальной теме политические очки.

И к слову, нет никаких гарантий, что "Яблоко" не начнет критиковать власти, если те вдруг начнут действовать "по-митрохински".

Темы яблоко мигранты сергей митрохин
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