"Как во второй половине 80-х": в регионах нашли "антимосковскую риторику"

Российские политологи занялись обсуждением проблем взаимоотношений федерального центра и регионов. А все потому, что президент России Владимир Путин предоставил главам регионов дополнительные полномочия для борьбы с распространением эпидемии коронавируса.

Эксперты об антимосковской риторике

Девятого апреля прошло заседание экспертного штаба "Волга", в ходе которого эксперты как раз и обсуждали вышеозначенную проблему. В частности, прозвучало мнение, что сейчас происходящее напоминает ситуацию второй половины 1980-х годов. Но об этом чуть позже.

Пока же процитируем политолога Михаила Виноградова, который полагает, что в некоторых регионах "идет мягкое использование антимосковских настроений и закрывания от Москвы".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в некоторых российских регионах звучат призывы ограничить въезд московских дачников. Но преимущественно на бытовом уровне и в основном в областях, что расположены рядом со столицей.

А вот Михаил Виноградов обратил внимание на антимосковскую риторику в сибирских регионах. Однако "передавливание" в такой риторике он считает не очень результативным и "большой антимосковской волны" в обществе политолог не видит.

Как во второй половине 1980-х

А вот политолог Аббас Галямов полагает, что "такого, чтобы регион спрашивал, а Москва разводила руками, мол, решайте сами, такого давно уже не было".

Как раз именно он считает, что самоустранение московского начальства напоминает то, что происходило во второй половине 1980-х годов, сообщает издание "Бизнес Online".

По его мнению, прямо сейчас региональные лидеры федерализации требовать не будут, но впоследствии "они ее очень сильно захотят". В частных разговорах эта тема будет звучать все чаще и чаще, и в какой-то момент жалобы на Москву вообще станут главным мотивом, полагает эксперт. Однако "в низах" готовность к восприятию этой идеи уже есть, считает Галямов.

Действия глав некоторых регионов действительно могли дать повод для рассуждений о первых признаках процессов, которые в рассуждениях политологов названы "федерализацией". Однако насколько необратимый это процесс, вопрос открытый. Ведь сейчас ситуация достаточно необычная. Не будет преувеличением сказать, что ранее аналогов не было.

Какие-то выводы о тенденциях можно будет делать только после выхода из нынешнего кризиса. Но представляется, что "растерянность" федерального центра — это все же преувеличение.