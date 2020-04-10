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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Александр Шторм

Коронавирус "подкосил" слабую российскую экономику

Политика

Пандемия коронавируса подкосила и так слабую российскую экономику. Ситуация в стране продолжает ухудшаться по всем направлениям. Особенно не радует ситуация в регионах, где коронавирус загоняет людей в откровенно жуткое, рабское состояние.

Россияне спасаются от бедности в кабале микрозаймов

Например, в соцмедиа обсуждается, что жители провинции "массово берет микрозаймы — в "карантине" люди набирают их на еду, а особенно ушлые — на технику, которая подорожает из-за взлёта доллара. Количество займов в МФО под 100% в месяц выросло аж на 30%".

Печально то, что вероятнее всего в апреле россияне будут ещё больше брать микрозаймов — банкиры отмечают, что "повышенный спрос на займы будет вызван тем, что доходы клиентов резко упали и им потребуются деньги на товары первой необходимости".

Самоизоляции и карантину рады коллекторы и приставы

Напомним, что коллекторы назвали время карантина "золотым" для прессования должников, а также ряд коллекторских агентств пообещал "жесточайшие взыскания для тех, кто безоглядно берет микрозаймы и не собирается потом их отдавать".

Больше того! Ассоциация коллекторов уже призвала правительство разрешить работу выездных групп взыскателей "в масках и перчатках" в период "карантина" для максимально эффективной работы с должниками, находящимися на самоизоляции.

Что характерно, незадолго до этого коллекторские агентства назвали самоизоляцию лучшим временем для прессинга должников, которые находятся с семьями, соседями и в страхе перед увольнениями.

Собственно, они в этом ни разу не оригинальны — та же ФССП, по данным телеграм-экспертов, якобы продолжает проводить изъятия у должников имущества и автомобилей за долги "с небывалой ранее эффективностью" на фоне ограничения передвижений и самоизоляции граждан.

Жители провинции переходят на самую дешевую еду

Специалисты отметили, что на этом фоне россияне в последнюю неделю стали переходить на самые недорогие продукты питания, включая быстрозавариваемую лапшу и пюре, а также приобретают недорогие овощи, мясосодержащие продукты и молочные напитки.

Такие данные были представлены "Общественной ассоциацией ритейлеров". Эксперты считают, что такое потребительское поведение является следствием экономии средств по время национальной самоизоляции и, частично, значительного ухудшения материального положения покупателей.

А вот в Москве и Санкт-Петербурге такой модели поведения стали придерживаться всего 3% живущих в городе — остальное потребительское поведение не изменилось. А по всей стране наблюдается значительный рост приобретения алкоголя, включая пиво и пивные напитки — россияне стали приобретать его на 215% больше.

Кто потерял доход и работу из-за карантина и самоизоляции

Последнее тоже вполне понятно — список профессий наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса и введенных из-за нее ограничительных мер довольно обширен. На апрель 2020 года в данных сферах работает не менее 28 000 000 россиян. Полностью "слетели" такие отрасли, как:

  • Туризм (потеря до 100% дохода)
  • Авиакомпании (потеря до 80% дохода)
  • Такси (потеря до 90% дохода)
  • Гостиницы (потеря до 100% дохода)
  • Сотрудники общепита (потеря до 85% дохода)
  • Фитнес (потеря до 100% дохода)
  • Продавцы и продавцы-консультанты (потеря до 70% дохода)
  • Культура, организация досуга и развлечений (потеря до 90% дохода)
  • Ивенторы, организация мероприятий в оффлайн (потеря до 100% дохода)
  • Бытовые услуги населению — ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты (потеря до 90% дохода)
  • Охрана (потеря до 60% дохода)

СМИ и эксперты также напоминают — введение режима карантина, ЧС и даже ЧП по законодательству РФ не дает права на гарантированные выплаты или прощение кредитов, долгов, оплаты услуг ЖКХ, аренды жилых и нежилых помещений. Ранее Pravda.ru подробно описывала - почему ни в одном из этих режимов граждане не могут рассчитывать на "деньги с неба и отмену долгов".

Что же делать? Видимо, вспоминать знаменитое "Денег нет, но Вы — держитесь!". Увы…

Темы covid-19 нищета кризис карантин бедность увольнения безработица коронавирус самоизоляция
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