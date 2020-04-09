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Автор Олег Артюков

Куда спешит Геннадий Зюганов

Политика

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за перенос единого дня голосования, который в этом году приходится на 13 сентября. По его мнению, тем, кто "одобряет на голосование в сентябре, нужны не выборы, а халтура". И дело здесь не только в коронавирусе.

Аргументы лидера КПРФ

Хотя, конечно, именно нынешняя чрезвычайная ситуация и является первопричиной того, что лидер КПРФ настаивает на переносе выборов.

"Нормальных полноценных условий для серьезных выборов в сентябре нет. Максимально сужается время для проведения кампании", — сказал Зюганов в четверг.

Он отметил, что подготовка к выборам — "это команда, это массовые встречи с избирателями, диалог — а для всего этого возможности нет". В связи с этим "никаких серьезных выборов не может быть", цитирует лидера КПРФ "Интерфакс".

При этом не преминул напомнить, что коммунисты вообще всегда выступали за перенос выборов с сентября на другое время. Так что коронавирус не единственная причина.

Собственно, о возможности переноса единого дня голосования уже заговорили и в Центризбиркоме. По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то "правовые инструменты" для переноса единого дня голосования имеются.

Мнение: избирательной кампании все равно еще нет

Председатель совета директоров Некоммерческого фонда — ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что окончательные выводы относительно возможности переноса выборов делать еще рано.

"Ближайшие недели прояснят ситуацию с точки зрения того, как будет развиваться эпидемия, пошла ли она на спад. Соответственно, тогда будет понятнее, какая будет обстановка", — отметил он.

В любом случае назначение выборов — это период май-июнь. Все избирательные действия, включая и выдвижение кандидатов, и агитацию, и организацию самой избирательной кампании — это то, что в соответствии с законом должно происходить, начиная с конца мая — начала июня. На данный момент с этой точки зрения у нас нет избирательной кампании. И говорить о том, можно или нельзя провести выборы, несколько преждевременно", — сказал политолог "Правде.Ру".

Нынешняя ситуация может отразиться только на тех партиях, которые проводят процедуру отбора кандидатов. В "Единой России" такой отбор проводят в мае.

"Но существуют онлайн- и другие дистанционные технологии в том, что касается именно процедур праймериз. Та же КПРФ праймериз никогда не проводит", — отметил Дмитрий Бадовский.

"Понятно, что имеет в виду Зюганов. Он говорит, скорее, в целом о сложной ситуации, о том, что есть риски, о том, что если эпидемия будет затягиваться, то тогда этот вопрос может встать в повестку дня. О чем говорил и ЦИК. Но пока нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в ближайшие недели и только тогда можно будет делать окончательные выводы", — сказал политолог.

Темы геннадий зюганов дмитрий бадовский единый день голосования
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