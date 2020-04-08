Перегибы на местах: в Кремле озаботились усердием губернаторов

Президент России еще раз продемонстрировал умение приковать внимание общественности к своим словам. Вот и на совещании с губернаторами 8 апреля глава государства во вступительной речи произнес фразу, которая тут же привлекла внимание экспертного сообщества.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", — сказал Владимир Путин.

Президент просит губернаторов быть аккуратнее

Фраза, конечно, яркая. Но президент говорил и о других вещах, на которые также следовало бы обратить внимание. И часть его выступления касалась насущной проблемы. А именно, на ограничительные меры, которые вводят в российских регионах.

В понедельник об этом говорил председатель правительства Михаил Мишустин. Счел нужным внимание обратить на нее и Владимир Путин.

"Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", — сказал президент.

Он обратил внимание на то, что даже в Москве нет повсеместного закрытия предприятий, хотя плотность населения и концентрация транспортных потоков здесь несоизмеримо выше, чем в большинстве российских регионов.

"Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков", — сказал президент, призвав не "грузить" другие предприятия справками и согласованиями.

Владимир Путин еще раз напомнил, что предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что действовать "по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно". И призвал губернаторов "принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых — защита жизни и здоровья людей".

Перегибы на местах

Конечно, после окончания нынешней экстремальной ситуации предстоит немало работы по анализу эффективности действий работы региональных властей. Понятно, что проблем в подобных случаях избежать было невозможно, ни с чем подобным Россия за последние несколько десятилетий не сталкивалась.

Однако же очевидно, что когда, например, жители сельских районов сталкиваются с проблемами из-за административных препятствий (сейчас, когда начинается посевная), это создает большие проблемы не только в данный конкретный момент, но и на будущее. Причем последствия будут крайне болезненными. То же можно сказать и про многие другие отрасли экономики.

Вот этого в нынешних условиях хотелось бы избежать. К чему, собственно, глав регионов и призывают.