Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Антон Куликов

Перегибы на местах: в Кремле озаботились усердием губернаторов

Политика

Президент России еще раз продемонстрировал умение приковать внимание общественности к своим словам. Вот и на совещании с губернаторами 8 апреля глава государства во вступительной речи произнес фразу, которая тут же привлекла внимание экспертного сообщества.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", — сказал Владимир Путин.

Президент просит губернаторов быть аккуратнее

Фраза, конечно, яркая. Но президент говорил и о других вещах, на которые также следовало бы обратить внимание. И часть его выступления касалась насущной проблемы. А именно, на ограничительные меры, которые вводят в российских регионах.

В понедельник об этом говорил председатель правительства Михаил Мишустин. Счел нужным внимание обратить на нее и Владимир Путин.

"Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", — сказал президент.

Он обратил внимание на то, что даже в Москве нет повсеместного закрытия предприятий, хотя плотность населения и концентрация транспортных потоков здесь несоизмеримо выше, чем в большинстве российских регионов.

"Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков", — сказал президент, призвав не "грузить" другие предприятия справками и согласованиями.

Владимир Путин еще раз напомнил, что предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что действовать "по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно". И призвал губернаторов "принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых — защита жизни и здоровья людей".

Перегибы на местах

Конечно, после окончания нынешней экстремальной ситуации предстоит немало работы по анализу эффективности действий работы региональных властей. Понятно, что проблем в подобных случаях избежать было невозможно, ни с чем подобным Россия за последние несколько десятилетий не сталкивалась.

Однако же очевидно, что когда, например, жители сельских районов сталкиваются с проблемами из-за административных препятствий (сейчас, когда начинается посевная), это создает большие проблемы не только в данный конкретный момент, но и на будущее. Причем последствия будут крайне болезненными. То же можно сказать и про многие другие отрасли экономики.

Вот этого в нынешних условиях хотелось бы избежать. К чему, собственно, глав регионов и призывают.

Темы губернаторы коронавирус российские регионы
Новости Все >
Экипажи МиГ-31 поднимутся в стратосферу над Арктикой
Ирина Горбачева откровенно рассказала об изменах мужа
Эдгард Запашный прокомментировал информацию о заражении тигра COVID-19
Россияне начали активно закупать алкоголь на карантине
СК возбудил дело по факту избиения в Москве известного ученого-историка
Названы новые даты проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике
Россияне стали чаще жаловаться на проблемы с пищеварением
Астрофизики сомневаются в точности измерения Вселенной
Обвиняемый в убийстве пятерых человек заявил, что оборонялся
В апреле в эфире канала "МХАТ говорит!" пройдут "Постные чтения"
Последние материалы
Ирина Горбачева откровенно рассказала об изменах мужа
Эдгард Запашный прокомментировал информацию о заражении тигра COVID-19
Игрокам "Барселоны" урезали зарплаты на 70%. Это может коснуться каждого
Перегибы на местах: в Кремле озаботились усердием губернаторов
Россияне начали активно закупать алкоголь на карантине
СК возбудил дело по факту избиения в Москве известного ученого-историка
Олег Шеин: России не хватает 10 тысяч эпидемиологов
Названы новые даты проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике
Россияне стали чаще жаловаться на проблемы с пищеварением
Обвиняемый в убийстве пятерых человек заявил, что оборонялся
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Общество
Назван самый популярный сериал в период самоизоляции у россиян
Василий Амирджанов Психологическое выгорание может разрушить государство Василий Амирджанов Любовь Степушова Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны Любовь Степушова Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин
Комментарии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
"Отвратительно, но ничего нового": эксперт о поисках "пропаганды Кремля"
Прогнозы об эпидемии: когда и как уйдет коронавирус
Прогнозы об эпидемии: когда и как уйдет коронавирус
Сбербанк отменил комиссию за переводы из других банков
"И печенеги терзали, и половцы": Путин пообещал победить коронавирус
Широков высказался про Путина и Украину
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Как власти стран раздают деньги населению в эпидемию
Евгений Гомельский: "Гражданство США? Кириленко порядочный человек"
Стоимость футболистов упала на 20% из-за пандемии коронавируса
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Астролог Володина назвала наиболее уязвимых к коронавирусу людей
Основатель Twitter отдал треть своего состояния на борьбу с пандемией
Российские тест-системы направлены в более чем 30 стран мира
Мишустин призвал регионы увеличить число медиков
Широков высказался про Путина и Украину
Страшнее коронавируса: чего в России боятся больше инфекции
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ