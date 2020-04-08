Прогнозы об эпидемии: когда и как уйдет коронавирус

Прогнозы о том, когда и с какими последствиями закончится нынешняя эпидемия коронавируса, звучат довольно часто от самых разных специалистов и экспертов. С течением времени и изменениями распространения в мире самой болезни эти прогнозы корректируются, но не перестают быть интересными для граждан.

Какие есть сроки и сценарии развития эпидемии

Последний на текущий момент прогноз выдвинула Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства.

По её словам, «по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов... где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией. После этого какое-то время мы продержимся на плато и пойдём в обратную сторону». Плато в эпидемиологии - это явление, когда количество зараженных стабилизируется и прекращает расти в прогрессии.

При этом, Скворцова отметила, что, по последним прогнозам, этот эффект, при соблюдении всех карантинных норм сохранится до начала или середины июня. И только потом возможен уже постепенный спад. Врачи считают, что "пик заболевания придется на 8-10 апреля".

Правда, не все ученые с этим согласны.

В частности, доктор физико-математических наук Игорь Чашей заявил, что согласно его прогностической модели, пик роста заболеваний придется на 19-20 апреля, то есть на православную Пасху. Есть версия, что пик будет в майские праздники.

Ряд иностранных ученых и экспертов также говорят о возможном окончании эпидемии через 2-3 месяца, при условии, когда мировые правительства введут такой же пакет мер противодействия инфекции, как был введён в Китае.

Впрочем, есть и более пессимистичный взгляд на вещи. Ряд специалистов предполагают, что эпидемия может не закончиться в июне-июле, а продлиться до следующей зимы.

Впрочем, американские ученые из университета Джона Хопкинса и Boston consulting group прогнозируют для России пик заболеваемости на 1-й неделе мая. Полный карантин будет снят между 4-й неделей июня и 4-й неделей июля.

Прогнозы делают не только врачи, но и экономисты.

Поскольку нынешняя эпидемия и карантинные мероприятия наносят существенный удар по мировой экономике. Так, аналитики консалтинговой компании McKinsey выдали два сценария развития и окончания эпидемии.

В лучшем случае, все это продлится квартал-два, после чего мировая экономика начнёт восстанавливаться.

В худшем - несколько кварталов, с возможной второй волной эпидемии и карантинных мероприятий

В случае худшего варианта эксперты говорят о ситуации с практически полным разрушением той модели мировой экономики, которую мы знаем сейчас.

На совещании президента РФ Владимира Путина с учеными-вирусологами, директор противочумного института Владимир Кутырев высказал умеренно-оптимистический прогноз.

Прогнозировать возможность сокращения нерабочих дней, по словам ученого можно будет по окончании двухнедельного срока мер по самоизоляции населения.

При этом, врач отметил, что в плане возможного выхода на работу, «с обеспечением санитарно-противоэпидемиологического контроля - в ближайшее время Противочумный институт подготовит соответствующие рекомендации для предприятий».

Здесь, кстати, стоит отметить, что и в России продолжается разработка экспресс-тестов, лекарства и вакцины от коронавируса.

Как заявила Вероника Скворцова, «тесты становятся всё более и более точными, вот ФМБА зарегистрировало две тест-системы. Их чувствительность - десять во второй степени. Это самая высокая известная в мире чувствительность».

Помимо прочего, тестирование на обнаружение новых носителей инфекции в ближайшее время будет расширяться и совершенствоваться. Идет анализ в том числе и выработки «популяционного иммунитета» у населения страны.

Солидаризировался с прогнозом о продолжительности эпидемии в два-три месяца и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

По словам специалиста, «Основываясь на опыте Китая, который подавил эпидемию за 2 месяца, нечто подобное возможно и у нас. Я прогнозирую около двух месяцев. К лету, скорее всего, общими усилиями мы должны будем справиться. Но нужно понимать, что это лишь предположение и гарантий нет».

Впрочем, глава российского научного центра «Вектор» Ринат Максютов исходит из куда более пессимистического сценария. Он считает, что covid-19 теперь не уйдёт никогда. Просто будет постепенно трансформироваться, как будет адаптироваться и иммунитет людей. И в итоге он станет чем-то вроде сезонных эпидемий гриппа.

Примерно ту же точку зрения озвучила и телеведущая Елена Малышева, по словам которой, «инфицированы по факту будут практически все, так же, как все мы сегодня инфицированы вирусом герпеса. Этот вирус сейчас расселяется среди нас. Если иммунная защита будет вырабатываться сильная, то этот вирус может элиминироваться. А сегодня уже доказано, что иммунитет против вируса вырабатывается».

Правда вот у британцев, которые решили положиться на подобную точку зрения, не вводить карантинных мер и вырабатывать у граждан «стадный иммунитет» и показатели заболеваемости, и показатели смертности ясно говорят о том, что самоизоляция и прочие меры предосторожности в буквальном смысле жизненно необходимы. Аналогичная ситуация, кстати, сейчас в США, где режим самоизоляции также не вводили до последнего.

Россия, которая стала действовать превентивно, в этом плане выглядеть всё же куда «спокойнее». Хотя и у нас в последние дни рост числа выявленных больных внушает определенную тревогу.

Говоря про выработку иммунитета, врач-трансплантолог Михаил Каабак выразил уверенность, что коллективный иммунитет к вирусу в ближайшее время появится у 80% россиян. По его словам, «Благодаря этому эпидемия пойдет на спад. Потихонечку жизнь начнет возвращаться в нормальное русло».

Кстати, еще в середине февраля советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айру Лонджини вообще прогнозировал, что заболеют две трети населения Земли. Однако, даже при нынешних цифрах, заболевших такое мрачное видение будущего, кажется, несколько гротескным.

В общем, большинство экспертов и в России, и в мире склоняется к тому, что жить в режиме пандемии нам предстоит еще два или три месяца, а затем при условии соблюдения всё это время ограничительных мер, заболевание пойдет на спад.

Естественно, что разработка лекарств, вакцин и экспресс-тестов, а также их внедрение в массы, может и сократить этот срок.

Но пока лекарства нет, а по ряду прогнозов оно может появиться лишь в конце этого года, единственное, что остается населению, это четко соблюдать все врачебные и государственные предписания.