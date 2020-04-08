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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Александр Шторм

Эксперты назвали последствия эпидемии и кризиса-2020

Политика

Российская экономика подошла вплотную к "шоку-2020". Среди будущих проблем — закрытие бизнесов, нищета, безработица и даже классовая вражда.

В исследовании ЦСР, проведенном в конце марта-начале апреля говорится, что причинами проседания экономики стали пандемия коронавируса, карантинные ограничения и девальвация рубля вследствие падения цен на нефть.

Именно они привели к резкому снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и резать зарплаты. В исследовании говорится, что половина (49%) предприятий уже перевела работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты.

Еще 20% компаний срезали зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов. На удаленку перевело работников каждое пятое предприятие, что аукнулось им понижением зарплаты. А увольнения стали реальностью 16% компаний.

Таким образом, опрос ЦСР "Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года" показал, что ситуация в стране становится с каждым днем все взрывоопаснее.

Ранее Минтруд сообщал, что работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия.

При этом показательно, что руководители следственных подразделений Следственного комитета России в нескольких регионах потребовали, чтобы женщины, которые освобождены от работы в период с 6 по 30 апреля, оформили самоизоляцию в виде очередных отпусков. Об этом пишет "Коммерсант".

По этому поводу Дмитрий Демушкин в своем телеграм-канале написал следующее: "почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, показал опрос ЦСР во время первой недели "путинских каникул". Свыше 20% предприятий сократили зарплаты, а 16% перешли к увольнениям

Исследование было проведено с 31 марта по 2 апреля, то есть в течение первой нерабочей недели, объявленной президентом в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. В опросе приняли участие около 1 тыс. предприятий.

Пандемия коронавируса, карантинные ограничения, девальвация рубля вследствие падения цен на нефть привели к резкому снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и резать зарплаты.

"Главное что Путин сказал, каникулы с сохранением заработной платы. Не вышло не работать, а зарплату получать. Это только у чиновников получается".

Нерабочий апрель обойдется стране примерно в 1 трлн рублей только за счет сокращения внутреннего потребления. Только первая неделя без работы - с 30 марта по 5 апреля — снизила расходы населения на товары и услуги более чем на 21%.

Эксперты прогнозируют, что эта оценка упадет еще до 25%. Как говорится в мониторинге лаборатории "СберДанные", "в начале месяца наметилась тенденция роста доли безналичного оборота в расходах россиян, что нехарактерно для апреля. По результатам одной недели сложно сделать адекватную корректировку. Мы полагаем, что речь пойдет о сокращении спроса на четверть по сравнению с 2019-м".

По мнению экспертов, прямой вычет из ВВП составит 900-950 млрд руб. (0,9% от годового объема). Вероятнее всего, он еще и вырастет, так как карантин продлят как минимум до мая.

Как ранее отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, когда сократился внешний спрос и явным образом сокращается потребительский, важно не сокращать бюджетные расходы, которые должны стать для экономики якорем.

Потери экономики в основном сконцентрированы в секторе услуг, где безналичные расходы снизились на 58,8% относительно сопоставимого периода прошлого года. Резкое падение показателей имеет место в сегментах:

  • "Авиабилеты",
  • "Турагентства",
  • "Отели"
  • "Спорт",
  • "Салоны красоты",
  • "Развлечения".

Россияне сократили траты на одежду и обувь на 94,2% год к году; на мебель и предметы интерьера — на 81%; на товары для красоты и здоровья — на 80%; на книги, музыку, фото и видео — на 74,5%. Существенно реже стала приобретаться электроника - падение показателя на 58,2% год к году".

При этом вырос спрос на товары первой необходимости: на продовольствие (14% год к году) и на лекарства, медицинские товары — рост на 15,5%. Ожидаемо в плюсе "Винные магазины" (на 31% год к году), причем без характерной внутринедельной сезонности, и непрогнозируемо — "Цифровые товары" (на 17,4%), поскольку в карантине надо как-то развлекаться.

Отметим, что по данным холдинга "Ромир" с 30 марта по 5 апреля "типичная семья потратила на повседневные товары 3376 руб.". А специалисты сервиса Rate&Goods выяснили, что 64% респондентов отложили покупку техники на неопределенный срок. Примерно 61% не покупают одежду и обувь. А 56% сократили расходы на еду, "потому что стали выбирать более дешевые продукты питания".

Опыт других стран, впрочем, не мягче. В том же Китае спрос в целом упал на 85-90%, при этом отрицательная динамика наблюдалась и в категории "Продовольственные товары" — падение составило 50-70%. Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин заявил, что КНР возобновила производство почти на 90%, но спрос пока не торопится возвращаться.

В России будет нечто похожее, считает Гелемурзин. То, что наблюдается сейчас, это только начало, в дальнейшем падение будет более серьезным. Со своей стороны, старший аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Суверов отметил, что "в целом ситуация с потребительским спросом будет ухудшаться. Но максимальные показатели сокращения спроса в России, по оценкам Гелемурзина, вероятнее всего, будут видны осенью и зимой.

"Проводили замеры по короне. Очень любопытные данные мы получили в ходе опроса. Выборка 12800 человек, по соцсетям, демография 54% мужчин, 46% женщин, возраст сообщали от 18 до 82. Большой разлет Москва и регионы и по возрастам и по социальным сетям",- также пишут социологи в Телеграм.

"Например, 57% опрошенных в регионах (ВК, Одноклассники) негативно относятся к тем, кто ездил за границу — они обвиняют туристов в завозе коронавируса и богатстве. В открытых опросах было "нечего делать за границей", "надо отдыхать на Родине", "богачи проклятые", "у народа нет денег, а это жулики ездят", "мы без отпусков работаем, а они за рубеж отдыхать".

"Такой же негатив превалирует в "Одноклассниках". В Москве к выезжающим отдыхать за границу высокая лояльность, 62% посчитали их жертвой обстоятельств. Также очень высокая тревожность, если не сказать страх по отношению к мигрантам из Средней Азии, их считают возможными распространителями коронавируса 73% опрошенных",- резюмируют эксперты.

Темы эпидемия бедность увольнения коронавирус безработица
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