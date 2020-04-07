Понаехали наоборот: почему в регионах просят не пускать москвичей

На информацию о том, что жители ряда российских регионов просят не пускать москвичей, обратили внимание в Кремле. "Может быть, какой-то чрезмерный эмоциональный фон где-то в отдельных случаях может присутствовать, к сожалению, но, наверное, вряд ли мы можем одной краской красить все регионы", — сказал 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Фона" действительно в избытке

"Чрезмерный эмоциональный фон" действительно имеет место быть. В прессе соседних с Московской областей много рассказов о том, как столичные дачники ходят толпами по магазинам, устраивают пикники и вообще всячески демонстрируют нежелание самоизолироваться.

Ну и негативные эмоции местных жителей в связи с таким поведением, в общем, вполне ожидаемы — с учетом того, что в столице больше всего заболевших в результате распространения коронавирусной инфекции.

Да что там соседние регионы… Губернатор Курганской области Вадим Шумков на днях в одной из социальных сетей призвал земляков быть человечнее после того, как коронавирус был обнаружен у одной из медсестер, приехавшей из Москвы.

"Готовность убивать и сжигать на кострах этих людей нас не красит", — написал губернатор.

И спустя некоторое время доступ к комментариям на его странице был заблокирован из-за вала гневных сообщений курганцев.

Эмоции простых людей, в общем, понять можно. Нельзя понять чиновников, которые этот негатив провоцируют своими заявлениями.

Вот, например, директор Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин 3 апреля посоветовал землякам не сдавать жилье жителям Москвы, пригрозив ослушавшимся уголовным преследованием. Он, наверное, не ожидал, что прославится на всю Россию. Впрочем, по сей день ничего неизвестно о реакции губернатора на заявление Фокина.

А вот первый вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко еще в конце марта заявил, что власти региона "напрягает" тот факт, что могут приехать москвичи и "нам эту инфекцию могут завезти". Ну вроде бы кордонов на границе Московской и Владимирской областей не выставили, и на том спасибо.

Примерно в то же время, когда владимирский чиновник делился опасениями, губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил организовать внутренний учет и контроль за приезжими из Москвы и Московской области. В целях борьбы с распространением коронавируса, разумеется.

А его коллега из Новгородской области Андрей Никитин призвал сообщать о незнакомых людях, отреагировав на обеспокоенность жителей региона из-за наплыва жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

С заявлениями стоит быть аккуратнее

Это, конечно, не все примеры. И речь идет только о реакции властей. Сколько историй на бытовом уровне происходит, сейчас сказать затруднительно. Но судя по сообщениям в социальных сетях, редкими их не назовешь.

Проблема, конечно, сложная. И с одной стороны, эмоции жителей регионов понять можно. Хотя это ни в коем разе не индульгенция, чтобы выгонять соседей с дачного участка.

С другой стороны, многократно возрастает ответственность чиновников. Если говорить просто, то надо тщательно следить за тем, когда и что говоришь. Угрозы отправить земляков в места не столь отдаленные за сданную жителю соседней области квартиру, мягко говоря, порядку и взаимодействию никак не способствуют.