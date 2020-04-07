Россию ждет карантин до сентября или нефть по $20

Российские власти разработали несколько стресс-тестов для системообразующих компаний. В них два сценария и оба варианта не сулят россиянам ничего хорошего.

Как пишет РБК, первый сценарий включает в себя изоляцию до конца июня и цену нефти в $20 за баррель. Согласно второго жесткий карантин продлится до конца сентября и нефть по $10.

Разработчиками темы являются специалисты Минэкономразвития, и это не прогноз, а, скорее, сценарий возможного направления. Предполагается, что профильные ведомства (включая Минпромторг, Минэнерго, Минтранс и др.) совместно с банками протестируют компании.

В первом сценарии прописан рост числа охваченных эпидемий стран, ужесточение карантинных мер с закрытием крупных городов и заморозкой экономики до конца июня 2020 года.

Экономика начет восстановление со второго квартала в Китае, с третьего - в Европе. Цена на нефть сохранится на уровне $20 за баррель до конца 2020 года. Показатель инфляции будет в пределах 4,5% по итогам года, а доллар будет стоить больше 80 рублей.

Второй сценарий построен на том, что карантин продлится до конца сентября, а нефть будет стоить $10. Вторичные вспышки инфекции накроют Китай и Южную Корею, Россия будет сидеть в карантине и без денег. По показателям - инфляция составит 5,5%, а доллар будет стоить 89 рублей.

Отметим, что согласно прогнозам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сценариев предполагается три:

«мягкий» «жесткий» «шоковый».

Эксперты сходятся во мнении, что мировая экономика находится в кризисе два года, российские города-миллионники из-за карантина теряют 15-17% производительности, в 2020 году ВВП России падает на 3-3,3%.

Тем временем из России резко ускорился вывоз золота, следует из статистики Федеральной таможенной службы. За январь-февраль для продажи за рубеж российскую границу пересекли 17 тонн драгметалла на сумму $854 млн.

«Момент для продажи золота нельзя назвать неудачным: пандемия коронавируса и обвал рынков резко взвинтили спрос на драгметалл, а остановка шахт в ЮАР и Перу и аффинажных заводов в Швейцарии, помноженная на коллапс транспортных перевозок, породила его дефицит на отдельных рынках. С августа 2018 года золото подорожало на 44%, до $1694 за унцию», - резюмировали эксперты.

Стоит добавить, что ранее правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса:

авиаперевозки и аэропортовая деятельность

автоперевозки

культура

организация досуга

спорт

туризм и гостиничный бизнес

общественное питание

организации дополнительного образования

деятельность по организации конференций и выставок

бытовые услуги

Отметим, что примерный список системообразующих предприятий, сформированный правительством России уже вызвал скандал - вместо поддержки российских предприятий в нем огромные мировые корпорации, интернет-магазины и даже ставки на спорт.

Кроме того, российские граждане спрашивают власть - почему во многих странах мира правительства буквально раздают деньги населению (опубликованы список и суммы), а в России ограничиваются кредитными каникулами и словами поддержки?