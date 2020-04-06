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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Александр Шторм

Из-за коронавируса началась эпидемия преступности

Политика

Меры по самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса бьют не только по глобальной экономике, но и по достатку людей. К тому же массовая истерия создает обширное поле для развития новых видов преступности. О том, что происходит в России и мире в плане новых способов "относительно честного (а чаще совсем бесчестного) отъёма денег" у населения, стоит поговорить подробнее.

Первое и главное: по некоторым сведениям, россияне вновь вернулись к массовой практике микрокредитов. Более того, ряд телеграм-каналов пишут, что коллекторы предрекают "золотые времена" по возврату процентов с этих микрозаймов от населения.

Количество микрозаймов, которые берутся под 100% в месяц, выросло на треть от докризисных показателей. И понятно, что люди не идиоты, они прекрасно понимают, чем чреваты такие кредиты, но, судя по всему, им просто некуда деваться. И в масштабах станы это означает новую волну диких историй про домогательства коллекторов с поджогами дверей домов, запугиванием, давлением, шантажом и прочими очень неприятными вещами. В том числе и теми, которые будут нарушать УК РФ.

Справедливости ради, стоит сказать, что не только Россию ждёт вспышка криминала. К примеру, уже сейчас в Нью-Йорке зафиксирован рост количества преступлений на 12% от кризисных показателей. При этом самыми "популярными" правонарушениями стали грабежи, разбойные нападения, кражи со взломом, угон автомобилей. Особенно возросло число краж транспорта, прирост составил 65,5% (с 943 случаев угона до 1561) по сравнению с периодом до карантина.

Про историю с обстрелом молодежи из ружья, которая произошла в Елатьме Рязанской области, все уже в курсе. Там "на нервах" мужчина убил пятерых молодых людей, с которыми поругался потому, что под окнами дома, где он жил, эта молодежь вела себя "слишком шумно". Но это случай бытового психоза.

В США, кстати, "под раздачу" попали журналисты ВГТРК, которых атаковали сотрудники одной из нью-йоркских больниц в то время, когда они брали у одного из врачей интервью.

Предположительно, сотрудникам больницы не понравилось то, что съёмочная группа фиксирует на камеру саму больницу и морг. К счастью, обошлось без жертв. Пострадали только итоговый материал съемочной группы и интервью с врачом, которое не удалось завершить.

Что касается роста характерных преступлений в эти дни в России, то речь идет в первую очередь о краже еды. Сразу несколько случаев нападения на людей, выходящих из магазинов с продуктами, были зафиксированы в ряде районов Москвы. Нападают гастарбайтеры или просто некие "неизвестные малоимущие".

Есть характерная черта таких нападений: довольно часто нападающие организуются в группы и подъезжают к магазину на машинах каршеринг-сервиса. Смотрят, кто купил больше, и уже тогда производят нападение.

Впрочем, и здесь нам еще довольно далеко до европейцев. В Италии, к примеру, люди просто приходят в магазин, берут еду и пытаются вынести из магазина, не оплачивая, с формулировкой "у меня вообще нет денег, но я очень хочу есть".

Возвращаясь к российским реалиям, стоит отметить, что наши чиновники и депутаты решили не молчать (а зря) и тоже высказываются по поводу чаяний населения о финансовой поддержке. К примеру, депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Поддубный сравнил просьбы людей о финансовой помощи с мародёрством:

"Сейчас для всех нас очень сложное время! Переоценка ценностей! Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на МАРОДЕРСТВО!!!!!!!!!!!! Вам так не кажется?"

Общественность уже ответила депутату, что ей ничего не кажется. И есть мнение, что для Сергея Поддубного после такого заявления — это последний депутатский срок. А вообще, хочется пожелать уважаемому депутату крепкого физического здоровья и аккуратной самоизоляции в эти нервные времена, потому что у людей в стране крыша отъезжает и по меньшему поводу.

Работа курьера и доставщика еды тоже постепенно становится небезопасной. В Петербурге, например, на курьера напали четверо человек, отобрали у него еду, которую он доставлял, и скрылись в неизвестном направлении. Аналогичная ситуация произошла в Выборгском районе Петербурга. Там на курьера напало трое человек в масках.

В неизвестном направлении ушла и пожилая женщина с ножом, которая по примеру вышеописанных итальянцев вынесла продукты из магазина в Петербурге. Ей, правда, другие покупатели продукты оплатили, но ножом она отмахивалась от продавцов и охраны, поскольку денег у нее не было, а кушать очень хотелось.

Впрочем, стоит отметить, что эта история похожа на многочисленные рассказы про "синие куриные шкурки и нищих бабушек" времен 2014-2015 года. Поэтому, весьма возможно, что в данном случае мы имеем дело просто с бурным воображением автора этого сообщения (честно говоря, на это очень хотелось бы надеяться).

А вот другая история, в которую не хочется верить, но которая, к сожалению, произошла. Она тоже связана с пожилой женщиной. В Казани некий молодой человек отобрал у женщины в возрасте тележку с продуктами и скрылся в неизвестном направлении.

К счастью, преступника оперативно задержали, продукты вернули.

Впрочем, это бытовая или, если хотите, "низовая" преступность. Что касается глобальных тенденций, то Европол опубликовал доклад "Пандемический спекулянт: как преступники эксплуатируют кризис COVID-19", в котором говорится о росте киберпреступности, мошенничества и формировании нового, "карантинного" типа организованной преступности, когда группы правонарушителей реализуют целые схемы, выдавая себя за представителей органов власти и медиков с целью мошенничества и краж.

Также в эти дни в Европе появился новый вид контрафактной торговли. Преступники продают населению поддельные санитайзеры и прочие якобы медицинские препараты и "средства эффективной борьбы с коронавирусом".

В общем, за последние дни, кажется, нарисовалась еще одна негативная тенденция, связанная с эпидемией: рост преступности по самым разным направлениям и статьям. В этой связи в очередной раз стоит напомнить людям, чтобы они сохраняли спокойствие.

Даже если вас ограбили при выходе из магазина, камер наблюдения и сотрудников правоохранительных органов сейчас столько, что злоумышленников довольно быстро найдут. Как в Казани и Питере, например, где грабители были оперативно задержаны.

Ну а что касается бабушек без денег в магазинах — будьте человечнее и милосерднее. Нынешние непростые времена могут стать либо эрой новой преступности, либо эрой милосердия в России. И то, каким запомнится это непростое время, зависит только от нас.

Темы covid-19 разбой грабеж нищета пандемия бедность эпидемия ограбление коронавирус преступность
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