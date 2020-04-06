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Автор Олег Артюков

"Страну ещё можно спасти": спросите Михаила Касьянова

Политика

Нынешний кризис с коронавирусом, в принципе, мог бы стать шансом для политических партий, находящихся в "анабиозе". К таковым относится, например, Партия народной свободы. Ее лидер Михаил Касьянов накануне записал видеообращение на тему "Отечество в опасности".

"Ситуация на грани критической"

В принципе, многое из того, о чем говорит Михаил Михайлович, справедливо. Например, про проблемы частного бизнеса из-за неожиданных и продолжительных вынужденных "каникул". И соответственно, о том, что есть реальная угроза резкого роста безработицы.

"Ситуация в стране на грани критической. Сжатие экономики неизбежно. В этом году Россия потеряет до 5% своего ВВП", — сообщает лидер "ПАРНАСа". И добавляет, что "не за горами новая волна передела частной собственности".

Разумеется, достаётся президенту России. По мнению Михаила Касьянова, глава государства не хочет тратить большие средства на поддержку населения и экономики, поскольку Путин считает эти средства собственными.

Честно говоря, не очень понятен пассаж про "собственные", но без чего-то подобного невозможно обойтись в выступлении последовательного критика российских властей, коим на протяжении вот уже 15 лет является Михаил Михайлович. Важно не снижать градус оппозиционности.

"Россия оказывается один на один со смертоносным коронавирусом и растущей нищетой", — подчеркивает Касьянов. — Но не надо отчаиваться, ибо "страну ещё можно спасти".

Каким образом можно "спасти Россию" по Касьянову

Вот, собственно, мы и добрались до главного. Каким же образом можно спасти страну?

Набор мер, которые предлагает Михаил Михайлович, неизмеримо короче списка промахов, допущенных властью.

  • Во-первых, освободить предприятия от уплаты налогов на три месяца.
  • Во-вторых, компенсировать расходы на электричество, водоснабжение и тепло российским гражданам — в первую очередь пенсионерам и семьям с детьми.

А выпадающие в связи с этим доходы можно взять из Стабилизационного фонда, "который был создан мною в 2003 году для предотвращения кризисов", подчеркнул лидер "ПАРНАСа".

Собственно, проблема с подобного рода обращениями только одна — много говорится, что не сделали власти; объясняется, почему они это не сделали (с разной степенью убедительности). Но очень мало предлагается своих вариантов, что можно было бы предпринять в условиях кризиса.

Это, в принципе, довольно удобно. Но мало чем отличается от разговоров на кухне. А от лидера политической партии, которая — теоретически — претендует на власть в стране, ожидаешь чего-то большего. Или "ПАРНАС" это не тот случай?

Темы михаил касьянов экономический кризис
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