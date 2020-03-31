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Автор Александр Шторм

Вслед за COVID-19 Россию может ждать эпидемия бедности

Политика

Пока страна борется с эпидемией коронавируса методом карантинов, изоляций, «принудительных каникул» и кое-где пропусков и ограничений в передвижениях по улице, эксперты говорят о другой, но не менее неприятной «эпидемии», которая может ожидать нас в самом скором будущем. Речь идет, про «эпидемию бедности».

Научно-технический цент «Перспектива» по заказу «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» провел социологическое исследование на предмет того, какова финансовая подушка у россиян на случай кризисных условий. И оказалось, что 63,3% граждан России вообще не имеют каких-то накоплений. Это больше, чем две трети населения страны.

Нынешние меры, в рамках карантинных каникул уже существенно бьют по экономике. По малому и среднему, а иногда и крупному бизнесу. Несмотря на объявленные президентом РФ послабления, отсрочки, недопустимость банкротства предприятий, денег у коммерсантов не прибавляется. Даже у тех, кто сейчас, вопреки всему открыт и работает. Потому, что люди сидят дома. А если и выходят, то до ближайших магазинов за самым необходимым.

Как пишет автор телеграм-канала «Мастер пера», «против бедности режим ЧС, конечно, может сработать в краткосрочной перспективе, но дальше власти все равно придётся решать проблему. Нынешние попытки малой ценой смягчить сползание в системный кризис свидетельствуют о том, что верхи избрали тактику оттягивания непростых и, возможно, радикальных решений в расчёте на то, что в силу обстоятельств непреодолимой силы как-то само собой произойдёт обнуление обязательств и ценностей, и тогда, возможно, платить если и придётся , то уже по обесцененным векселям».

Речь здесь о том, что при обрушении нынешней экономической модели, восстановление её будет долгим и трудным. А с мест всё чаще раздаются голоса о том, что такое обрушение если не идёт уже сейчас, то наступит буквально в самом скором времени.

При этом, нужно понимать, что недельные «карантинные каникулы», весьма возможно, продлятся. Потому, что пока, если смотреть на статистические данные, количество заболевших в России растёт всё нарастающими темпами.

То есть, понятно, что карантин помогает обнаружить и изолировать инфицированных, чтобы они дальше не распространяли болезнь. Но, вот вопрос, а хватит ли недели, чтобы выявить всех заболевших? Пока даже намека на это не проглядывается.

А из этого следует вполне очевидный вывод: либо «каникулы» продолжаются, либо - болеем дальше. Но во втором случае может возникнуть итальянская ситуация, когда эпидемия придёт в Россию полномасштабно, с десятками тысяч заболевших и тысячами смертей.

И тогда воленс-ноленс, снова нужен будет карантин. Примерно, как в той же Италии. Правда, если посмотреть итальянские новости, то там народ уже натурально звереет и даже не ворует, а просто приходит в магазин, берет продукты и проходит мимо кассы потому, что денег нет вообще. А есть хочется.

Что касается финансовых резервов обычных россиян, то аналитический центр НАФИ также провел исследования.

Оказалось, что «в случае потери основного источника дохода:

  • 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы - без займов у близких и оформления кредитов - в течение одного месяца,
  • четверть (26%) - менее трех месяцев,
  • 10% - смогут прожить на свои сбережения от 3 до 6 месяцев
  • 10% - смогут прожить на свои сбережения более полугода.

В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня». То есть, пара месяцев, и это « в среднем по палате».

При чём здесь потеря работы? А при том, что довольно скоро очень многим представителям малого и среднего бизнеса, которые ориентированы на непосредственную работу с клиентами, просто нечем будет платить работникам.

То есть, с экономической точки зрения это будет равно ситуации увольнения. Ну, и, сами эти предприятия попросту закроются. По той же причине отсутствия денег. Но ситуация, действительно, патовая.

Отмена «карантинных каникул» - это угроза распространения вируса и введения впоследствии еще более жестких карантинных мер. Наличие «каникул» сейчас - это уже методичное избиение российской экономики.

В общем, в среднем у страны есть дней 60, чтобы, как минимум, подумать на этот счёт. Но, если эпидемия не будет купирована в самое ближайшее время на территории страны, то в долгосрочной перспективе в плане экономики нас может ждать нечто крайне похожее на 90-е годы прошлого века.

 

Темы кризис зарплаты бедность эпидемия коронавирус
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