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Автор Кирилл Елисеев

Именем завхоза…

Политика » Власть » Суды

Главный снабженец Верховного суда Александр Гусев решил отрегулировать систему российского правосудия?

В замечательном фильме "Служебный роман" есть эпизод, когда "инвентаризаторы" бесцеремонно вторгаются в кабинеты директора Калугиной и её зама Самохвалова, как бы демонстрируя, кто здесь настоящая власть. Нечто похожее происходит сегодня в кулуарах российской судебной системы, где в роли "инвентаризатора" неожиданно выступил глава судебного департамента при ВС РФ Александр Гусев. На днях председатели всех региональных судов России получили копии письма с настоятельным "предложением" Гусева сократить численность судей и работников аппаратов судов.

Главная "изюминка" этого, с позволения сказать рацпредложения кроется в его авторстве. Письмо подписано Александром Гусевым — генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде РФ, основной обязанностью которого, по закону, является:

  • бесперебойная поставка бумаги,
  • конвертов,
  • картриджей,
  • канцелярских скрепок для нужд судопроизводства,
  • а также строительство,
  • ремонт,
  • техническое содержание зданий судов и т. д.

Если точнее (процитируем федеральный закон № 7-ФЗ от 8 января 1998 г.), то Судебный департамент и входящие в его систему органы "организационно обеспечивают деятельность судов и органов судейского сообщества, предоставляют в их распоряжение необходимые ресурсы", и при этом не имеют права вмешиваться в осуществление правосудия.

В законе, кроме того, сказано, что СД "определяет потребность судов в кадрах" — то есть, может согласовать или забраковать предложенное штатное расписание того ли иного суда. Конкретного, заметим, суда, а не всей судебной системы одним махом. Между тем, откопированное в сотне экземпляров для "рассылки" (в самом документе так и написано!) письмо Гусева было веером разослано председателям верховных судов всех республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов.

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В письме Александр Гусев недвусмысленно предлагает "в целях реализации мероприятий по оптимизации служебной нагрузки судей" сократить в каком суде по 2-3 вакантных должности судей и по 4-6 работников аппаратов судов. Предложения направить до 1 мая — дескать, подумайте на карантине…

Сказать, что судьи опешили — ничего не сказать. Ладно бы с подобным предложением к ним обратился председатель Верховного суда РФ, это бы выглядело неким призывом к коллегиальному обсуждению общей для всех проблемы — необходимости "затянуть пояса" в условиях нового кризиса. Но письмо пришло от руководителя Судебного департамента, считай, завхоза! Причем написано оно тоном человека, явно не настроенного на дискуссию.

Генеральный директор СД Александр Гусев был назначен на свою должность почти 20 лет назад — в ноябре 2000 года. Должность эта предполагает постоянные тесные контакты с председателем ВС РФ Вячеславом Лебедевым — настоящим патриархом российского правосудия, чей авторитет в судейском сообществе вроде бы не вызывает сомнений.

Видимо, "тень патриарха" наполнила Гусева чувством собственной высочайшей значимости, а приближающаяся 20-я годовщина службы добавила приятное ощущение собственной незаменимости. Иначе объяснить эпистолярную выходку "завхоза в мантии" невозможно.

Главной интригой этой истории остаётся вопрос: знал ли о рацпредложении Гусева сам председатель ВС, или же оно было разослано региональным верховным судьям без ведома Вячеслава Лебедева? Если без ведома, то мы, скорее всего, становимся свидетелями очень большой подковерной игры, направленной на смену всей верхушки судебной власти. Уж не хочет ли завхоз Гусев лично возглавить эту власть?

Темы александр гусев судебная система судебный департемент при вс рф
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