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Автор Антон Куликов

Обнулить депортацию: правозащитники требуют воли для мигрантов

Политика

Российские правозащитники опубликовали 29 марта воззвание с требованием освободить мигрантов, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). По их мнению, это необходимо, дабы защитить жизнь и здоровье людей в таких центрах. Чем это может грозить гражданам России, правозащитники не уточняют.

Чего хотят правозащитники

В обращении подчеркивается, что в ЦВСИГах нет возможности организовать полноценную систему защиты и эффективную медицинскую помощь. Есть также ссылка на призыв комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович к странам — членам Совета Европы по освобождению максимально возможного числа мигрантов, которые содержатся в специальных миграционных центрах.

Правда, нет никаких данных о том, последовали ли власти европейских страны призыву еврокомиссара. Есть большие основания полагать, что и не последуют.

Обращение, о котором речь идет выше, подписали:

  • Светлана Ганнушкина (Комитет "Гражданское содействие"),
  • Александр Черкасов из правозащитного центра "Мемориал",
  • Лев Пономарев из движения "За права человека",
  • Лидия Графова (Форум переселенческих организаций),
  • Стефания Кулаева (антидискриминационный центр "Мемориал")
  • и Даниил Кашницкий (НИУ ВШЭ, Региональная экспертная группа по здоровью мигрантов).

Стоит напомнить, что в центрах временного содержания иностранных граждан находятся люди, которых должны депортировать на родину за нарушение законодательства, регулирующего условия пребывания на территории Российской Федерации.

Предположим, отпустили — и что дальше?

Что будет, если последовать призыву правозащитников и всех освободить? Где и как потом этих людей искать, учитывая, что ресурсы и так небезграничны. Тем более, в нынешних условиях. И не станет ли это куда большей проблемой для России, нежели то, что мигранты застряли в центрах временного содержания. В том числе, к слову, и из-за действий властей своих государств, закрывших границы даже для собственных граждан.

И надо отметить, что в ЦВСИГах меры предосторожности соблюдаются. Процитируем главу медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина, который 28 марта посетил один из таких центров, расположенный в Сахарово (Новая Москва):

"Съездил, проверил Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово. Всех китайцев уже депортировали, сегодня должны были депортировать большую группу граждан Таджикистана, но уже в аэропорту всех развернули — страна отказывается пока принимать своих граждан. Тем не менее, в ЦВСИГ всё необходимое для профилактики коронавируса имеется — маски, респираторы, обеззараживатели воздуха и т. д. Раздатчики пищи работают в защитных спецкостюмах".

Учитывая предпринимаемые российскими властями меры, можем предположить, что для людей, находящихся в центрах временного содержания, будет безопаснее дожидаться возвращения на родину именно там. По крайней мере, здесь гарантирована медицинская помощь. Вовсе не факт, что будет обеспечено своевременное ее оказание, если отпустить всех, кто сейчас находится в центрах временного содержания.

Уповать на то, что люди будут сами обращаться к врачам, довольно неосмотрительно. Как показывает практика, призывы к ответственному поведению в нынешних условиях работают далеко не всегда.

Темы мигранты коронавирус вадим горшенин правозащитники
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