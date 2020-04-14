Сергей Бабурин: голосованием 20-го года нужно закрыть дурное голосование 93-го

Как относиться к голосованию по уже принятым поправкам в Конституцию? Будет ли наше мнение хоть как-то учитываться? Куда нас вообще завели? И возможно ли из этого тупика выбраться? Все эти и многие другие важные темы в прямом эфире обсудили председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин и известный политик и учёный Сергей Бабурин.

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В чём исторический смысл конституционной реформы

— Сергей Николаевич, вы считаете полезными поправки в Конституцию и их вынесение на всенародное обсуждение и голосование. Почему?

— Чтобы мы закрыли голосованием 20-го года это дурное голосование в 93-м. Вот когда мне говорят, что вот там референдум, я говорю, что не было референдума.

— Несоразмерные вещи — референдум по Конституции и голосование. Объявлено было о референдуме, а мы голосовали.

— Да-да-да, было всенародное голосование, потому что закон "О референдуме" был нарушен Ельциным и не соблюдался. Было всенародное голосование — такое же, как будет сейчас, ничем не хуже, не лучше.

Вообще у меня вопрос к власти: зачем они приняли такой закон "О референдуме", когда даже президент не имеет права объявить референдум, реально организовать референдум невозможно.

Так значит, они его и не будут никогда организовывать. Зачем тогда нужен такой закон? Давайте хотя бы после этого голосования по Конституции изменим закон "О референдуме", чтобы он стал работающим, и освободим от уголовной ответственности Мухина и его соратников, которых посадили за то, что они попытались организовать референдум в нашей стране, и на их примере все убедились, что это невозможно.

Нужна политическая амнистия

— То есть — вы поддерживаете тех людей, которые вышли на Лубянку и начали говорить об обнулении, о необходимости обнуления сроков политическим заключенным?

— Я не знаю, ведь у нас у всех — свои списки политических заключенных. Но я за то, чтобы амнистию приняли в связи с изменением в Конституции. У нас для этого в этом году есть и много других поводов. Там, где речь не идет о чудовищных уголовных преступлениях, это необходимо сделать. И давайте мы немножко освободим суды, освободим места лишения свободы.

— У нас — годовщина Великой Победы.

— Я надеюсь, что амнистия в связи с этим будет принята Государственной Думой. Кроме того, в этом году у нас будет:

30-летие первого российского Парламента — Верховного Совета, избранного Съездом народных депутатов,

30-летие декларации "О государственном суверенитете",

30-летие избрания первого председателя первого Парламента, которым был Борис Николаевич Ельцин.

Вообще юбилеев полно, для всех хватит: для демократов, для коммунистов, для либералов, даже для нас — консерваторов.

Может быть, итоги голосования уже лежат в каком-то кабинете

— Все-таки в 93-м году мы тоже странно принимали Конституцию вместе одновременно с выборами депутатов Госдумы — как раз по этой Конституции, как будто она уже действует. Это — нонсенс юридический. Сейчас — тоже нонсенс: если закон о поправках в Конституцию уже принят, то зачем вообще голосовать?

— Ну, как нам объяснил Конституционный суд, для усиления этой конституционной нормы. Я поэтому не знаю, чем они руководствовались. Действительно вполне было бы достаточно, что уже приняли. Но только нашлись бы тогда критики, у нас ведь критика будет всегда. Сделаем мы шаг влево, будут кричать: надо было идти направо!, сделаем шаг направо, будут кричать: надо идти налево!. В этом я власти даже сочувствую.

Но в данном случае главное, чтобы мы ногами не запутались вот тут. Поэтому, если решили, если Федеральное Собрание поддержало идею Президента, что нам нужно проводить всенародное голосование, надо проводить, хоть этого и не требует Конституция.

Это как раз критерий того, кто за эволюционные изменения, а кто за бесконечные потрясения. Я выступаю за то, чтобы попробовать новую модель. Президент хочет еще власти, у него сейчас — вся власть, он хочет ее еще больше, ну пусть возьмет, если она не нужна ни Федеральному Собранию, ни судам не нужна.

— Если нет норм, как голосовать? А если проголосует минимум?… А если большинство проголосует против?… И что делать с результатами?… Ведь даже если всего один человек придет и проголосует, и то голосование состоится.

— Да. Какие проблемы? Голосование состоится. Может быть, уже его итоги лежат в каком-нибудь кабинете.

— Проблема в том, что миллиарды рублей выбрасываются на пустышку.

— Это — не проблема, это — печаль. Проблема в том, что у нас разворовываются триллионы ежегодно. Вот это — проблема. А вот с какой стороны браться за это решение, я, например, сегодня не смог бы давать рецепт, потому что у нас ведь нет коррупции, у нас страну вернули в эпоху кормления, когда чиновники, назначаемые на должность, ввергаются в такую систему, что они обязаны брать поборы.

Нужно менять политическую элиту

— А экономическая ситуация постоянно ухудшается, уже не только малый, но и средний бизнес кончается, тысячами закрываются предприятия, потому что нести такой гнет налоговый не под силу.

— Да. Их почти уничтожили. Из малого, и среднего бизнеса выплывают сегодня последние еще, потому что проблема не только с налоговой политикой.

У государства в сфере экономической стратегии вообще нет понимания, какие цели мы преследуем. Ведь те цели, которые были заявлены Правительством 20 лет назад, 10 лет тому назад, провалились, и никто же не спрашивает, почему они не достигнуты, почему ситуация ухудшилась.

При этом они говорят уже: мы идем дальше. А зачем вы нам, такие поводыри? Они завели нас в тупик и приглашают в этом тупике обустроиться.

Не надо обустраиваться в тупике! В данном случае нужно менять политическую элиту. Да, у нас теперь вот будет в Конституции записано ограничение для депутатов по наличию двойного гражданства или вида на жительство.

— Но зарубежная недвижимость осталась, счета остались…

— Давайте для начала уберем ту добрую треть депутатов из Парламента, которые сегодня имеют иностранное гражданство. Можно много в адрес либералов кричать, что они там плохие, что их Госдеп финансирует, но вы доказательно опровергните то, что тот же Навальный говорит.

Я, может быть, консерватор еще с советских времен, но я привык, что, если что-то публикуется, кто-то должен сесть: или журналист, который оклеветал невинного человека, или далеко не невинный человек, о котором открылись страшные криминальные вещи. Но кто-то должен сесть. А у нас — все безнаказанно. Вот ведь в чем беда!

— И должна быть актуальной, наверно, вернуться к актуальности, хорошо бы появилась рубрика типа "Правда" выступила. Что сделано?"

— Совершенно точно. Только так.

А по голосованию, если говорить откровенно, никто давно не верит в итоги. Но если мы не будем ходить, будут рисовать спокойней, красивее любые цифры, а вот если мы будем действовать, пойдем, проконтролируем, есть хоть какой-то шанс на перемены.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев