Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Выбирай дом, а не болезнь
Автор Антон Куликов

"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы

Политика

Сразу девять глав регионов в ближайшее время возглавят отделения "Единой России". Председатель партии Дмитрий Медведев полагает, что время для этого самое подходящее.

Партийные "новобранцы"

Среди этих девяти двое в настоящее время исполняют обязанности губернаторов. Это Ростислав Гольдштейн (Еврейская АО) и Владислав Шапша (Калужская область). Еще семеро — избранные губернаторы:

  • Игорь Артамонов (Липецкая область),
  • Сергей Носов (Магаданская область),
  • Андрей Никитин (Новгородская область),
  • Алексей Цыденов (Бурятия),
  • Игорь Руденя (Тверская область),
  • Александр Бречалов (Удмуртия),
  • Александр Никитин (Тамбовская область).

С высокой долей вероятности Гольдштейн и Шапша примут участие в выборах в сентябре. А что касается губернатора Тамбовской области, то ему предстоят перевыборы.

На встрече с кандидатами в секретари региональных отделений председатель партии Дмитрий Медведев подчеркивал, что времена сейчас непростые. А потому в условиях борьбы с эпидемией и экономическими неурядицами "соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданным".

Процесс уже запущен, принимавшие участие во встрече губернаторы один за другим становятся исполняющими обязанности секретарей региональных отделений. Одновременно с этим некоторые получают партийные билеты. Как, например, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Которому партбилет вручили прямо во время президиума генсовета "Единой России" с участием Медведева (которое, заметим, прошло в формате видеоконференции).

Но началось все не в нынешние "непростые времена"

Поручение губернаторам заниматься еще и партийной работой отнюдь не связано с нынешними событиями. Процесс был начат в прошлом году, когда осенью главы более чем десятка регионов заявили о желании возглавить местные отделения "Единой России". Ранее этого избегали, дабы не давать лишнего повода обвинять единороссов в использовании административного ресурса.

Но сейчас такие гипотетические обвинения не считаются столь уж значительными. Участие губернаторов в партийной работе призвано повысить авторитет "Единой России". По крайней мере, предполагается, что так будет происходить. По примеру того, как президент России выражает поддержку "Единой России" перед федеральными выборами.

В числе других соображений — консолидация местных элит. Губернатор-единоросс демонстрирует, кто здесь, собственно, власть. В том смысле, на какую партию он опирается и чья поддержка безоговорочна. При этом, конечно, сомнительно, что главы регионов будут погружаться во все нюансы жизни местных ячеек единороссов.

И конечно, стоит помнить, что Дмитрий Медведев по-прежнему остается председателем "Единой России". Привлечение губернаторов в ряды единороссов это еще один способ показать активное участие в политической жизни страны.

Темы губернаторы единая россия
Новости Все >
Абхазия ограничила въезд в республику на границе с Россией
Берлускони поблагодарил Путина за гуманитарную помощь Италии
В Калифорнии от коронавируса умер подросток. Ему отказали в лечении
Сочинские отели начали выгонять постояльцев
Лукашенко: "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"
Жена Овечкина удивилась поведению москвичей во время пандемии
Власти Череповца первыми в России ввели в городе режим ЧС
В России утвержден список товаров первой необходимости
В больнице в Коммунарке больше не работают волонтеры
В России скончался пятый пациент от коронавируса
Последние материалы
Абхазия ограничила въезд в республику на границе с Россией
Берлускони поблагодарил Путина за гуманитарную помощь Италии
В Калифорнии от коронавируса умер подросток. Ему отказали в лечении
Сочинские отели начали выгонять постояльцев
Лукашенко: "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"
Жена Овечкина удивилась поведению москвичей во время пандемии
Власти Череповца первыми в России ввели в городе режим ЧС
В России утвержден список товаров первой необходимости
В больнице в Коммунарке больше не работают волонтеры
В России скончался пятый пациент от коронавируса
Популярное
Новости спорта
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.

Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Мир. Новости мира
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Мир. Новости мира
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Металлы
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
Василий Амирджанов В РПЦ не боятся заражения коронавирусом: храмы не закроют Василий Амирджанов Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский Любовь Степушова Россия попросила о снятии санкций. Это капитуляция? Любовь Степушова
Комментарии
Материнский капитал не работает — молодые не рожают
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
Материнский капитал не работает — молодые не рожают
Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом за пару месяцев
20 тысяч россиян вернутся на родину, возможно, с коронавирусом
В России создан препарат для лечения коронавируса
Самоизоляция: только не для российской "элиты"?
Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом за пару месяцев
Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом за пару месяцев
Самоизоляция: только не для российской "элиты"?
В РПЦ не боятся заражения коронавирусом: храмы не закроют
Коронавирус может унести жизни двух миллионов украинцев
Константин Сивков рассказал, как Эрдоган уйдет из Сирии
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
20 тысяч россиян вернутся на родину, возможно, с коронавирусом
Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус
В РПЦ не боятся заражения коронавирусом: храмы не закроют
Коронавирус может унести жизни двух миллионов украинцев
Маргарита Симоньян: "Я лишилась ребенка"
Маргарита Симоньян: "Я лишилась ребенка"
В чём исторический смысл конституционной реформы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ