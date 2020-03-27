"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы

Сразу девять глав регионов в ближайшее время возглавят отделения "Единой России". Председатель партии Дмитрий Медведев полагает, что время для этого самое подходящее.

Партийные "новобранцы"

Среди этих девяти двое в настоящее время исполняют обязанности губернаторов. Это Ростислав Гольдштейн (Еврейская АО) и Владислав Шапша (Калужская область). Еще семеро — избранные губернаторы:

Игорь Артамонов (Липецкая область),

Сергей Носов (Магаданская область),

Андрей Никитин (Новгородская область),

Алексей Цыденов (Бурятия),

Игорь Руденя (Тверская область),

Александр Бречалов (Удмуртия),

Александр Никитин (Тамбовская область).

С высокой долей вероятности Гольдштейн и Шапша примут участие в выборах в сентябре. А что касается губернатора Тамбовской области, то ему предстоят перевыборы.

На встрече с кандидатами в секретари региональных отделений председатель партии Дмитрий Медведев подчеркивал, что времена сейчас непростые. А потому в условиях борьбы с эпидемией и экономическими неурядицами "соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданным".

Процесс уже запущен, принимавшие участие во встрече губернаторы один за другим становятся исполняющими обязанности секретарей региональных отделений. Одновременно с этим некоторые получают партийные билеты. Как, например, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Которому партбилет вручили прямо во время президиума генсовета "Единой России" с участием Медведева (которое, заметим, прошло в формате видеоконференции).

Но началось все не в нынешние "непростые времена"

Поручение губернаторам заниматься еще и партийной работой отнюдь не связано с нынешними событиями. Процесс был начат в прошлом году, когда осенью главы более чем десятка регионов заявили о желании возглавить местные отделения "Единой России". Ранее этого избегали, дабы не давать лишнего повода обвинять единороссов в использовании административного ресурса.

Но сейчас такие гипотетические обвинения не считаются столь уж значительными. Участие губернаторов в партийной работе призвано повысить авторитет "Единой России". По крайней мере, предполагается, что так будет происходить. По примеру того, как президент России выражает поддержку "Единой России" перед федеральными выборами.

В числе других соображений — консолидация местных элит. Губернатор-единоросс демонстрирует, кто здесь, собственно, власть. В том смысле, на какую партию он опирается и чья поддержка безоговорочна. При этом, конечно, сомнительно, что главы регионов будут погружаться во все нюансы жизни местных ячеек единороссов.

И конечно, стоит помнить, что Дмитрий Медведев по-прежнему остается председателем "Единой России". Привлечение губернаторов в ряды единороссов это еще один способ показать активное участие в политической жизни страны.