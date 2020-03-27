Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Выбирай дом, а не болезнь
Автор Александр Шторм

"Путинские" поправки будут принимать после пандемии

Политика

Российское голосование по поправкам к Конституции вряд ли состоится раньше начала июня 2020 года из-за развития эпидемии коронавируса.

По словам экспертов, летний плебисцит не представлял бы проблемы, если бы не осенние региональные выборы. Пока в прогнозах поднимается вопрос, будет ли Кремль разводить эти два электоральных события или, наоборот, проведет их примерно в одно и то же время.

Напомним, единый день голосования 2020 года уже запланирован на 13 сентября. При этом выборы в региональные заксобрания пройдут в 11 субъектах РФ, а избрание в городские думы -  в 22 административных центрах. Отдельно интересен тот факт, что  в половине из 11 регионов будут и те и другие выборы.

А Калужская и Костромская области будут проводить еще и губернаторские выборы. Обстановка в обществе сейчас такая, что не способствует их спокойному проведению, а коронавирус грозит вообще сорвать конституционный плебисцит. Так что перенос общероссийского голосования по поправкам к Конституции был очевидным шагом.

Пока датой его возможного проведения называют  12 июня. Тот факт, что это праздничный день, а проводить выборы в эти дни запрещено, перекрывается аргументом, что плебисцит является  неэлекторальной процедурой.

Но при этом со второй половины июня  стартуют и осенние региональные кампании. Так что граждан России власти придется политически тревожить на протяжении целых 6 месяцев. Региональные власти совершенно не уверены, что окажутся способны  организовать все эти процессы на должном уровне.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что наиболее вероятны два сценария: либо голосование по поправкам где-то через три месяца, но тогда его с выборами надо каким-то образом разводить, либо совмещение конституционного плебисцита с сентябрьскими выборами.

По его словам, власти хотелось бы провести мероприятие как можно скорее, но в условиях пандемии это грозит обрушением рейтингов. Фактически, совмещение двух процедур при активном протестном голосовании оппозиции по поправкам может резко снизить результаты  «Единой России» и губернаторов.

Тем не менее так будем проще, поскольку организовать две кампании с маленьким промежутком будет еще сложнее. Не стоит исключать и отмены всего из-за чрезвычайного положения. Но российская власти «не любит менять что-то без необходимости», - заметил Калачев.

Поэтому немалую роль будет играть развитие ситуации с коронавирусом и с тем, как  общество отнесется к поправкам к Конституции. Многие эксперты приходят к выводу что скорее всего голосование по поправкам действительно перенесут на осень, совместив с единым днем голосования. 

А при введении ЧП региональные выборы вообще перенесут. Например, совместят с думскими и голосованием за поправки, скажем, в марте 2021 года. Так что на ситуацию буду влиять три фактора - коронавирус, падение экономики и растущее недовольство населения».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов по этому поводу заявил, что пандемия действительно станет ключевым моментом.  Но пока действия против коронавируса поднимают рейтинг власти: «Например, после обращения к нации, по нашим замерам в соцсетях, рейтинг Путина вырос - хотя в Москве на 3%, а в провинции только на 0,9%».

"Новая дата общероссийского голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуации", - заявила Элла Памфилова, глава ЦИК. Также Элла Памфилова заявила на заседании ЦИК, что совмещения голосования по поправкам в Конституцию с выборами в сентябре не будет.

Также по данным "Левады", обнуление президентских сроков Путина одобряют 48% опрошенных (23% ответили «определенно да», 25% - «скорее да»). 47% не поддержали данную поправку (17% ответили «скорее нет», 30% - «определенно нет»).

Голосование по поправкам в этом случае пройдет как голосование о доверии Путину, но в совершенно ином контексте - поддержки эффективности выхода из чрезвычайной ситуации, социальных инициатив и «противовирусной» - она же «антикуршевельская» - национализации элит. Ядро противников президента на голосование мобилизовано не будет, - уверен политолог Дмитрий Бадовский.

Темы эпидемия коронавирус элла памфилова поправки в конституцию
Новости Все >
Абхазия ограничила въезд в республику на границе с Россией
Берлускони поблагодарил Путина за гуманитарную помощь Италии
В Калифорнии от коронавируса умер подросток. Ему отказали в лечении
Сочинские отели начали выгонять постояльцев
Лукашенко: "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"
Жена Овечкина удивилась поведению москвичей во время пандемии
Власти Череповца первыми в России ввели в городе режим ЧС
В России утвержден список товаров первой необходимости
В больнице в Коммунарке больше не работают волонтеры
В России скончался пятый пациент от коронавируса
Последние материалы
Абхазия ограничила въезд в республику на границе с Россией
Берлускони поблагодарил Путина за гуманитарную помощь Италии
В Калифорнии от коронавируса умер подросток. Ему отказали в лечении
Сочинские отели начали выгонять постояльцев
Лукашенко: "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"
Жена Овечкина удивилась поведению москвичей во время пандемии
Власти Череповца первыми в России ввели в городе режим ЧС
В России утвержден список товаров первой необходимости
В больнице в Коммунарке больше не работают волонтеры
В России скончался пятый пациент от коронавируса
Популярное
Новости спорта
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.

Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Мир. Новости мира
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Мир. Новости мира
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Металлы
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
Василий Амирджанов В РПЦ не боятся заражения коронавирусом: храмы не закроют Василий Амирджанов Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский Любовь Степушова Россия попросила о снятии санкций. Это капитуляция? Любовь Степушова
Комментарии
Материнский капитал не работает — молодые не рожают
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
Материнский капитал не работает — молодые не рожают
Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом за пару месяцев
20 тысяч россиян вернутся на родину, возможно, с коронавирусом
В России создан препарат для лечения коронавируса
Самоизоляция: только не для российской "элиты"?
Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом за пару месяцев
Путин заявил, что Россия справится с коронавирусом за пару месяцев
Самоизоляция: только не для российской "элиты"?
В РПЦ не боятся заражения коронавирусом: храмы не закроют
Коронавирус может унести жизни двух миллионов украинцев
Константин Сивков рассказал, как Эрдоган уйдет из Сирии
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
20 тысяч россиян вернутся на родину, возможно, с коронавирусом
Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус
В РПЦ не боятся заражения коронавирусом: храмы не закроют
Коронавирус может унести жизни двух миллионов украинцев
Маргарита Симоньян: "Я лишилась ребенка"
Маргарита Симоньян: "Я лишилась ребенка"
В чём исторический смысл конституционной реформы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ