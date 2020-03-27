"Путинские" поправки будут принимать после пандемии

Российское голосование по поправкам к Конституции вряд ли состоится раньше начала июня 2020 года из-за развития эпидемии коронавируса.

По словам экспертов, летний плебисцит не представлял бы проблемы, если бы не осенние региональные выборы. Пока в прогнозах поднимается вопрос, будет ли Кремль разводить эти два электоральных события или, наоборот, проведет их примерно в одно и то же время.

Напомним, единый день голосования 2020 года уже запланирован на 13 сентября. При этом выборы в региональные заксобрания пройдут в 11 субъектах РФ, а избрание в городские думы - в 22 административных центрах. Отдельно интересен тот факт, что в половине из 11 регионов будут и те и другие выборы.

А Калужская и Костромская области будут проводить еще и губернаторские выборы. Обстановка в обществе сейчас такая, что не способствует их спокойному проведению, а коронавирус грозит вообще сорвать конституционный плебисцит. Так что перенос общероссийского голосования по поправкам к Конституции был очевидным шагом.

Пока датой его возможного проведения называют 12 июня. Тот факт, что это праздничный день, а проводить выборы в эти дни запрещено, перекрывается аргументом, что плебисцит является неэлекторальной процедурой.

Но при этом со второй половины июня стартуют и осенние региональные кампании. Так что граждан России власти придется политически тревожить на протяжении целых 6 месяцев. Региональные власти совершенно не уверены, что окажутся способны организовать все эти процессы на должном уровне.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что наиболее вероятны два сценария: либо голосование по поправкам где-то через три месяца, но тогда его с выборами надо каким-то образом разводить, либо совмещение конституционного плебисцита с сентябрьскими выборами.

По его словам, власти хотелось бы провести мероприятие как можно скорее, но в условиях пандемии это грозит обрушением рейтингов. Фактически, совмещение двух процедур при активном протестном голосовании оппозиции по поправкам может резко снизить результаты «Единой России» и губернаторов.

Тем не менее так будем проще, поскольку организовать две кампании с маленьким промежутком будет еще сложнее. Не стоит исключать и отмены всего из-за чрезвычайного положения. Но российская власти «не любит менять что-то без необходимости», - заметил Калачев.

Поэтому немалую роль будет играть развитие ситуации с коронавирусом и с тем, как общество отнесется к поправкам к Конституции. Многие эксперты приходят к выводу что скорее всего голосование по поправкам действительно перенесут на осень, совместив с единым днем голосования.

А при введении ЧП региональные выборы вообще перенесут. Например, совместят с думскими и голосованием за поправки, скажем, в марте 2021 года. Так что на ситуацию буду влиять три фактора - коронавирус, падение экономики и растущее недовольство населения».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов по этому поводу заявил, что пандемия действительно станет ключевым моментом. Но пока действия против коронавируса поднимают рейтинг власти: «Например, после обращения к нации, по нашим замерам в соцсетях, рейтинг Путина вырос - хотя в Москве на 3%, а в провинции только на 0,9%».

"Новая дата общероссийского голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуации", - заявила Элла Памфилова, глава ЦИК. Также Элла Памфилова заявила на заседании ЦИК, что совмещения голосования по поправкам в Конституцию с выборами в сентябре не будет.

Также по данным "Левады", обнуление президентских сроков Путина одобряют 48% опрошенных (23% ответили «определенно да», 25% - «скорее да»). 47% не поддержали данную поправку (17% ответили «скорее нет», 30% - «определенно нет»).