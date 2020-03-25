Сергей Шойгу: нас атакует прозападный оппозиционный дивизион

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские оппозиционеры, обученные за рубежом, регулярно пытаются проникнуть на военные объекты. И призвал отрегулировать законодательство в этой сфере.

25 марта глава оборонного ведомства выступил в Совете Федерации. И обратил внимание сенаторов на активность оппозиции. Речь, конечно, не о КПРФ, ЛДПР или "Справедливой России".

Министр обороны о прозападном оппозиционном дивизионе

Сергей Шойгу считает, что российские активисты согласовывают свои действия с западными кураторами. Он напомнил, что страны Запада регулярно выдвигают против Москвы резонансные обвинения, такие как вмешательство в американские выборы, хакерские атаки, сокрытие боевых потерь.

"В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада", — подчеркнул министр обороны.

Он обратился к Совету Федерации с просьбой отрегулировать законодательство в данной сфере.

Но это не единственная проблема, отметил Шойгу. По его словам, "информационное пространство сегодня стало еще одним театром военных действий".

"За последние три года на информационную инфраструктуру Вооруженных сил было совершено более 25 тысяч высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12%. Мы готовы к этой борьбе. Конечно, хотелось, чтобы помощников внутри страны у них (хакеров) было чуть меньше", — сказал министр обороны.

"На Западе такое сплошь и рядом"

Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик Алексей Арбатов сказал, что ему трудно комментировать заявление министра обороны, поскольку, по его мнению, конкретных фактов не прозвучало.

Однако он напомнил, что в нашей стране в этом плане и так достаточно строгое законодательство. В то время как "на Западе сплошь и рядом активисты, борцы за мир, за разоружение предпринимают подобные действия".

"На Западе это сплошь и рядом происходит. Когда имеет место явная шпионская деятельность, тогда привлекаются к ответственности. А протесты, посещение публичных мероприятий — так к этому относятся спокойно. Есть даже исторические примеры. В начале 70-х годов журналист Даниэль Эллсберг действительно секретные документы Пентагона о начале войны во Вьетнаме опубликовал, был суд и его оправдали. У нас за такие документы, особенно по тем временам, это расстрел без всяких разговоров был бы", — сказал Алексей Арбатов "Правде.Ру".

"Если на секретные военные объекты кто-то проник, человека сразу арестовывают и привлекают к ответственности. У нас к этому очень строго относятся. Я бы сказал, что в нашей стране к этому относятся гораздо строже, чем на Западе. На Западе всегда связано с оппозицией, с правами человека, с деятельностью СМИ — там очень много допускается того, что в нашей стране подлежало бы немедленному аресту, заключению под стражу и суду", — считает эксперт.