Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Власть решила не запрещать въезд мигрантов

Политика

Российское правительство приняло решение не запрещать въезд в Россию гражданам стран СНГ, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

Власти страны решили не распространять временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию на граждан государств — участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в Россию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта.

"Таким образом ввоз миллионов среднеазиатских мигрантов — будет сохранен, даже если для этого придется пожертвовать здоровьем десятков тысяч людей", пишут авторы телеграм-канала "Стекломой".

"Но чем миллионы мигрантов будут промышлять на фоне коллапса экономики? Торговля, общепит, такси — все неумолимо скукоживается и тихо помирает. Худо-бедно на плаву держится строительство, но если ситуация в экономике продолжит ухудшаться, то ЦБ начнет задирать ключевую ставку, что самым печальным образом скажется на ипотечных процентах и, как следствие, подорвет и без того невеликий спрос на жилье. Ну а строить пустые города по китайскому образцу никто не будет".

Эксперты уверены, что в среднесрочной перспективе оставшаяся не у дел среднеазиатская миграция начнет массово уходить в преступность, рисуя региональным отделам МВД рекордные цифры по грабежам, изнасилованиям, торговле наркотиками и, конечно же, терроризму.

"Силовики быстро взвоют, но сделать ничего не смогут: если ввоз мигрантов решено не ограничивать даже на фоне эпидемиологической угрозы национального масштаба, то никакие отчеты с "красными" циферками тут уже не помогут", — отметили сетевые наблюдатели.

В телеграм-канале "Страна и Народ" спросили мнения о происходящем у своих подписчиков и подписчиков всего Телеграма.

Ответы были весьма показательными.

  • Всего 3% сочли это решение правильным, так как мигранты "едут не от лучшей жизни".
  • При этом 19% заявили, что эту практику необходимо "запретить немедленно, они — разносчики вируса".
  • Еще 23% высказались за то, что "надо было ещё до коронавируса запретить им въезд".
  • Большая часть опрошенных — 33% — озвучили точку зрения, что "нужен не только запрет въезда, но и депортация всех домой".
  • Не исключают, что можно "пускать, но только после анализов на коронавирус", 21% респондентов.
  • 4% дали ответ "я cам мигрант, хочу денег и русской любви".
  • С предложением "пускать только образованных и культурных мигрантов" выступили 10% опрошенных.
  • 5% еще не определились со своей точкой зрения на этот вопрос.

Напомним, что ранее в соцсетях набрала невиданную популярность петиция с требованием закрытия границ с республиками Азии и петиция с требованием высылки мигрантов из России в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан на период эпидемии коронавируса.

"Как передают источники, власти Москвы в плане распространения коронавируса COVID19 чрезвычайно обеспокоены гастарбайтерами из стран Центральной Азии, проживающими в условиях повышенной скученности (общежития по 15-20 человек в комнате и т. п.)",- писал политолог и публицист Белковский.

В этом есть определенная логика. В частности, эксперты проекта "Неудаща", одной из наиболее подверженных риску заболеть и стать разносчиками вируса категорий населения являются мигранты.

"Эти люди преимущественно работают в сферах строительства, общественного питания, торговли и транспортных услуг. Последние три сферы это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, при этом занятые в этих отраслях люди ежедневно контактируют с огромным числом людей: в автобусах, магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах",- отмечают авторы.

"Большинство из них живут очень скученно, по 10 человек в одной комнате. Говорить о соблюдении санитарных норм в данном случае не получается: заразится один и заразит за собой всех, с кем живет вместе, те заразят тех, с кем они работают. Как вы считаете, уважаемые читатели, возьмут ли заболевшие больничный и будут ли болеть дома? Конечно нет. Он до самого конца будут работать, им больничные не положены, а семьи дома ждут денег",- считают специалисты.

"Хотим мы этого или нет, но нам придется контактировать с заболевшими людьми. Как должны с этим бороться власти никто не знает, в легальном поле решить проблему без коллапса отраслей, из которых будут массово изъяты десятки тысяч сотрудников, в настоящее время невозможно",- заключают они.

Темы covid-19 пандемия мигранты эпидемия таксисты коронавирус строительство трудовые мигранты
Новости Все >
В Италию прибыл пятнадцатый самолет ВКС России
В России ограничат работу торговых центров
Российскому самолету запретили приземлиться в Эмиратах
Навка предостерегла россиян и рассказала о панике в США
В Подмосковье обнаружили мертвого младенца, завернутого в пакет
В регионах России пересчитают места в больницах
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона
Коронавирус появился еще в 20 регионах России
Совет безопасности ООН ушел на удаленную работу
Шахматист Грищук призвал остановить турнир претендентов
Последние материалы
Литва готовится к хаосу в экономике
В регионах России пересчитают места в больницах
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона
Коронавирус появился еще в 20 регионах России
Совет безопасности ООН ушел на удаленную работу
Шахматист Грищук призвал остановить турнир претендентов
Туристам советуют перенести апрельские туры в Петербург
Врачи: Грань между взяткой и благодарностью
Власть решила не запрещать въезд мигрантов
"Тотальный диктант" пройдет в России осенью
Популярное
Новости Украины
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?

На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.

Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Прибалтика
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Шоу-бизнес
Новая супруга Евгения Петросяна родила ему ребенка
Любовь Степушова Литва готовится к хаосу в экономике Любовь Степушова Юрий Носовский Врачи: Грань между взяткой и благодарностью Юрий Носовский Наталия Красовская Кому выгодна всеобщая паника вокруг коронавируса Наталия Красовская
Комментарии
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Власть решила не запрещать въезд мигрантов
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Главные СМИ России - против президента?
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Депутат литовского Сейма упрекнул Италию в пренебрежении геополитикой
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Депутат литовского Сейма упрекнул Италию в пренебрежении геополитикой
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Депутат литовского Сейма упрекнул Италию в пренебрежении геополитикой
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ