Власть решила не запрещать въезд мигрантов

Российское правительство приняло решение не запрещать въезд в Россию гражданам стран СНГ, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

Власти страны решили не распространять временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию на граждан государств — участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, прибывающих в Россию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта.

"Таким образом ввоз миллионов среднеазиатских мигрантов — будет сохранен, даже если для этого придется пожертвовать здоровьем десятков тысяч людей", пишут авторы телеграм-канала "Стекломой".

"Но чем миллионы мигрантов будут промышлять на фоне коллапса экономики? Торговля, общепит, такси — все неумолимо скукоживается и тихо помирает. Худо-бедно на плаву держится строительство, но если ситуация в экономике продолжит ухудшаться, то ЦБ начнет задирать ключевую ставку, что самым печальным образом скажется на ипотечных процентах и, как следствие, подорвет и без того невеликий спрос на жилье. Ну а строить пустые города по китайскому образцу никто не будет".

Эксперты уверены, что в среднесрочной перспективе оставшаяся не у дел среднеазиатская миграция начнет массово уходить в преступность, рисуя региональным отделам МВД рекордные цифры по грабежам, изнасилованиям, торговле наркотиками и, конечно же, терроризму.

"Силовики быстро взвоют, но сделать ничего не смогут: если ввоз мигрантов решено не ограничивать даже на фоне эпидемиологической угрозы национального масштаба, то никакие отчеты с "красными" циферками тут уже не помогут", — отметили сетевые наблюдатели.

В телеграм-канале "Страна и Народ" спросили мнения о происходящем у своих подписчиков и подписчиков всего Телеграма.

Ответы были весьма показательными.

Всего 3% сочли это решение правильным, так как мигранты "едут не от лучшей жизни".

При этом 19% заявили, что эту практику необходимо "запретить немедленно, они — разносчики вируса".

Еще 23% высказались за то, что "надо было ещё до коронавируса запретить им въезд".

Большая часть опрошенных — 33% — озвучили точку зрения, что "нужен не только запрет въезда, но и депортация всех домой".

Не исключают, что можно "пускать, но только после анализов на коронавирус", 21% респондентов.

4% дали ответ "я cам мигрант, хочу денег и русской любви".

С предложением "пускать только образованных и культурных мигрантов" выступили 10% опрошенных.

5% еще не определились со своей точкой зрения на этот вопрос.

Напомним, что ранее в соцсетях набрала невиданную популярность петиция с требованием закрытия границ с республиками Азии и петиция с требованием высылки мигрантов из России в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан на период эпидемии коронавируса.

"Как передают источники, власти Москвы в плане распространения коронавируса COVID19 чрезвычайно обеспокоены гастарбайтерами из стран Центральной Азии, проживающими в условиях повышенной скученности (общежития по 15-20 человек в комнате и т. п.)",- писал политолог и публицист Белковский.

В этом есть определенная логика. В частности, эксперты проекта "Неудаща", одной из наиболее подверженных риску заболеть и стать разносчиками вируса категорий населения являются мигранты.

"Эти люди преимущественно работают в сферах строительства, общественного питания, торговли и транспортных услуг. Последние три сферы это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, при этом занятые в этих отраслях люди ежедневно контактируют с огромным числом людей: в автобусах, магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах",- отмечают авторы.

"Большинство из них живут очень скученно, по 10 человек в одной комнате. Говорить о соблюдении санитарных норм в данном случае не получается: заразится один и заразит за собой всех, с кем живет вместе, те заразят тех, с кем они работают. Как вы считаете, уважаемые читатели, возьмут ли заболевшие больничный и будут ли болеть дома? Конечно нет. Он до самого конца будут работать, им больничные не положены, а семьи дома ждут денег",- считают специалисты.

"Хотим мы этого или нет, но нам придется контактировать с заболевшими людьми. Как должны с этим бороться власти никто не знает, в легальном поле решить проблему без коллапса отраслей, из которых будут массово изъяты десятки тысяч сотрудников, в настоящее время невозможно",- заключают они.